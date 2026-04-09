Ex-Mitarbeiterin packt über Arbeit mit Prinzessin Kate aus

Natasha Archer beeinflusste den Look von Kate stark. IMAGO/i Images

Nach 15 Jahren an der Seite von Catherine, Princess of Wales spricht Natasha Archer über den frustrierendsten Teil ihrer Arbeit – und startet nun in die Selbstständigkeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Natasha Archer war über 15 Jahre eine enge Vertraute und stilprägende Kraft hinter Catherine, Princess of Wales.

Rückblickend kritisiert sie, dass ihre vielseitige Arbeit oft auf die Rolle als «Stylistin» reduziert wurde, was sie als «ziemlich frustrierend» empfand.

Heute startet sie mit einem eigenen Beratungsbusiness neu, blickt aber dankbar auf ihre Zeit am Hof zurück. Mehr anzeigen

Über ein Jahrzehnt lang galt sie als engste Vertraute und stilprägende Kraft hinter Catherine, Princess of Wales: Natasha Archer. Nun hat die langjährige Assistentin erstmals offen über einen Aspekt ihrer Arbeit gesprochen, der sie «frustrierte».

Bis 2025 war Archer mehr als 15 Jahre an der Seite der Princess of Wales tätig und prägte massgeblich deren Stil. In Royal-Kreisen wurde sie für ihren Einfluss auf den sogenannten «Kate-Effekt» bekannt, der Mode weltweit beeinflusste. Der «Kate-Effekt» beschreibt das Phänomen, dass Kleidungsstücke und Accessoires, die Kate öffentlich trägt, oft innerhalb von Minuten ausverkauft sind.

Doch trotz dieser Erfolge stiess sich die 48-Jährige immer wieder an der öffentlichen Wahrnehmung ihrer Rolle. In einem Interview mit dem «Telegraph» erklärte sie nun: «Ich werde oft nur als Stylistin bezeichnet, und das ist ziemlich frustrierend».

Ihre Arbeit sei weit umfassender gewesen: «Zu meiner Rolle und meinem jetzigen Beratungsangebot gehören viele weitere Aufgaben. Ich bin keine klassische Stylistin, ich kümmere mich um alles. Sogar um administrative Unterstützung. Ich glaube, das ist eine besondere Fähigkeit, die ich gezielt einsetzen kann.»

«Selbstbewusst genug, ihren eigenen Weg zu gehen»

Nach ihrem Abschied im Jahr 2025 vom Palast wagt Archer nun den Schritt in die Selbstständigkeit. In sozialen Medien kündigte sie bereits ihr eigenes Unternehmen an, in dem sie als «Gründerin und Kreativdirektorin» tätig ist. Ihr Angebot umfasst unter anderem Beratung zu Garderobe, persönlichem Auftreten und kreativer Strategie.

Trotz ihres Neuanfangs blickt Archer mit Dankbarkeit auf ihre Zeit bei Catherine, Princess of Wales zurück. Die Arbeit sei ein «aussergewöhnliches Privileg» gewesen. «Ich habe dort unglaubliche Freundschaften geschlossen und blicke mit grosser Zuneigung auf diese Zeit zurück. Ich bin einfach sehr dankbar für diese Gelegenheit.»

Insidern zufolge hat die Princess of Wales nach Archers Weggang bewusst auf eine Nachbesetzung verzichtet. Stattdessen fühle sie sich inzwischen «selbstbewusst genug, ihren eigenen Weg zu gehen».