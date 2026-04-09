Ex-Mitarbeiterin packt über Arbeit mit Prinzessin Kate aus

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ziemlich frustrierend» Ex-Mitarbeiterin packt über Arbeit mit Prinzessin Kate aus

Lea Oetiker

9.4.2026

Natasha Archer beeinflusste den Look von Kate stark.
Natasha Archer beeinflusste den Look von Kate stark.
IMAGO/i Images

Nach 15 Jahren an der Seite von Catherine, Princess of Wales spricht Natasha Archer über den frustrierendsten Teil ihrer Arbeit – und startet nun in die Selbstständigkeit.

Lea Oetiker

09.04.2026, 21:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Natasha Archer war über 15 Jahre eine enge Vertraute und stilprägende Kraft hinter Catherine, Princess of Wales.
  • Rückblickend kritisiert sie, dass ihre vielseitige Arbeit oft auf die Rolle als «Stylistin» reduziert wurde, was sie als «ziemlich frustrierend» empfand.
  • Heute startet sie mit einem eigenen Beratungsbusiness neu, blickt aber dankbar auf ihre Zeit am Hof zurück.
Mehr anzeigen

Über ein Jahrzehnt lang galt sie als engste Vertraute und stilprägende Kraft hinter Catherine, Princess of Wales: Natasha Archer. Nun hat die langjährige Assistentin erstmals offen über einen Aspekt ihrer Arbeit gesprochen, der sie «frustrierte».

Bis 2025 war Archer mehr als 15 Jahre an der Seite der Princess of Wales tätig und prägte massgeblich deren Stil. In Royal-Kreisen wurde sie für ihren Einfluss auf den sogenannten «Kate-Effekt» bekannt, der Mode weltweit beeinflusste. Der «Kate-Effekt» beschreibt das Phänomen, dass Kleidungsstücke und Accessoires, die Kate öffentlich trägt, oft innerhalb von Minuten ausverkauft sind.

Doch trotz dieser Erfolge stiess sich die 48-Jährige immer wieder an der öffentlichen Wahrnehmung ihrer Rolle. In einem Interview mit dem «Telegraph» erklärte sie nun: «Ich werde oft nur als Stylistin bezeichnet, und das ist ziemlich frustrierend».

Charlène im Style-Check. Ganz schön mutig für einen Royal

Charlène im Style-CheckGanz schön mutig für einen Royal

Ihre Arbeit sei weit umfassender gewesen: «Zu meiner Rolle und meinem jetzigen Beratungsangebot gehören viele weitere Aufgaben. Ich bin keine klassische Stylistin, ich kümmere mich um alles. Sogar um administrative Unterstützung. Ich glaube, das ist eine besondere Fähigkeit, die ich gezielt einsetzen kann.»

«Selbstbewusst genug, ihren eigenen Weg zu gehen»

Nach ihrem Abschied im Jahr 2025 vom Palast wagt Archer nun den Schritt in die Selbstständigkeit. In sozialen Medien kündigte sie bereits ihr eigenes Unternehmen an, in dem sie als «Gründerin und Kreativdirektorin» tätig ist. Ihr Angebot umfasst unter anderem Beratung zu Garderobe, persönlichem Auftreten und kreativer Strategie.

Trotz ihres Neuanfangs blickt Archer mit Dankbarkeit auf ihre Zeit bei Catherine, Princess of Wales zurück. Die Arbeit sei ein «aussergewöhnliches Privileg» gewesen. «Ich habe dort unglaubliche Freundschaften geschlossen und blicke mit grosser Zuneigung auf diese Zeit zurück. Ich bin einfach sehr dankbar für diese Gelegenheit.»

Insidern zufolge hat die Princess of Wales nach Archers Weggang bewusst auf eine Nachbesetzung verzichtet. Stattdessen fühle sie sich inzwischen «selbstbewusst genug, ihren eigenen Weg zu gehen».

Die Quellen der «Blick» Royal-Expertin: «Es gibt auch hier Verwandte – wehe, sie fliegen auf»

Die Quellen der «Blick» Royal-Expertin: «Es gibt auch hier Verwandte – wehe, sie fliegen auf»

Die britische Königsfamilie interessiert die ganze Welt. Flavia Schlittler ist immer auf dem neusten Stand und erhält ihre Informationen teils direkt aus dem Buckingham-Palast. 

17.12.2024

Mehr zum Thema

Jetzt bewerben. Willst du PR-Arbeit machen für Charles und Kate?

Jetzt bewerbenWillst du PR-Arbeit machen für Charles und Kate?

Therapeutin über Harrys Los. «Darf nichts nach aussen, kann die Familie zum Ort des Grauens werden»

Therapeutin über Harrys Los«Darf nichts nach aussen, kann die Familie zum Ort des Grauens werden»

Massage von Royal Family bezahlt. Skandal-Prinz Andrew «kam nackt aus dem Badezimmer»

Massage von Royal Family bezahltSkandal-Prinz Andrew «kam nackt aus dem Badezimmer»

Meistgelesen

Trump droht dem Papst, wütet über die Nato – und fängt schon wieder mit Grönland an
Ex-Mitarbeiterin packt über Arbeit mit Prinzessin Kate aus
Schon wieder verdächtige Wetten, kurz bevor Trump Waffenruhe verkündet
Warum eine Boeing nach nur 13 Flugstunden verschrottet wird
«Beatrice Egli Show» abgesetzt – das sagt die Sängerin zum TV-Aus