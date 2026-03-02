Ex-SRF-Moderatorin wirbt fürs Abstimmen – mit haarigem Deal

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Jennifer Bosshard lockt Ex-SRF-Moderatorin wirbt fürs Abstimmen – mit haarigem Deal

Bruno Bötschi

2.3.2026

Jennifer Bosshard gehörte zu den Moderator*innen der im letzten Jahr abgesetzten SRF-Sendung «G&G – Gesichter und Geschichten».
Jennifer Bosshard gehörte zu den Moderator*innen der im letzten Jahr abgesetzten SRF-Sendung «G&G – Gesichter und Geschichten».
Bild: SRF/Oscar Alessio

Der ehemaligen SRF-Moderatorin Jennifer Bosshard ist es ein Anliegen, dass möglichst viele Schweizer*innen am kommenden Wochenende abstimmen gehen – sie macht ihren Fans deshalb ein haariges Angebot.

Bruno Bötschi

02.03.2026, 15:48

02.03.2026, 16:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jennifer Bosshard, Ex-Moderatorin der eingestellten SRF-Sendung «G&G – Gesichter und Geschichten», will möglichst viele Menschen motivieren, ihre Meinung zur SRF-Halbierungsinitiative zu äussern.
  • Die 32-Jährige kündigt in einer Instagram-Story an, dass sie im Gegenzug ein von ihren Fans schon lange gewünschtes Frisuren-Tutorial aufnehmen werde.
  • «Haben wir einen Deal?», fragt Bosshard – und betont zugleich, dass sie niemandem vorschreiben wolle, wie sie oder er abstimmen solle.
Mehr anzeigen

Jennifer Bosshard war eines der Gesichter der im vergangenen Jahr eingestellten TV-Sendung «G&G – Gesichter und Geschichten». 

Als Moderatorin beim Schweizer Fernsehen durfte die 32-Jährige öffentlich weder parteipolitische Werbung machen noch Wahl- oder Abstimmungsempfehlungen abgeben.

Doch das ist: tempi passati.

In einer Instagram-Story schreibt Bosshard heute, sie habe gemeinsam mit Michel Birri, ihrem Partner beim Podcast «B&B fortgesetzt», überlegt, wie sie ihre Fans dazu aufrufen könnte, möglichst zahlreich am nächsten Sonntag an die Urne zu gehen und ihre Meinung zur SRG-Halbierungsinitiative zu äussern.

Jennifer Bosshard macht Fans einen gewagten Vorschlag

Jennifer Bosshard selbst sagt Nein zur Initiative, wie aus ihrer Instagram-Story hervorgeht – auch wenn sie und ihre Sendung von SRF abgesetzt wurden.

Bosshard findet es aber einfach super wichtig, dass Schweizer Bürger*innen an der Urne ihrer Pflicht nachgehen – und sie findet am nächsten Wochenende ganz besonders wichtig, weil da eben über die SRG-Halbierungsintitiave abgestimmt wird. 

Und deshalb macht sie ihren Fans einen haarigen Vorschlag: Sie bekomme fast täglich Messages und Mails von Fans und Follower*innen zugeschickt, die wissen wollen, wie sie ihre langen blonden Haare pflegt und stylt.

Jennifer Bosshard, Ex-Moderatorin der eingestellten SRF-Sendung «G&G – Gesichter und Geschichten», will möglichst viele Menschen motivieren, dass sie am Sonntag, 8. März, ihre Meinung zur SRF-Halbierungsinitiative äussern werden.
Jennifer Bosshard, Ex-Moderatorin der eingestellten SRF-Sendung «G&G – Gesichter und Geschichten», will möglichst viele Menschen motivieren, dass sie am Sonntag, 8. März, ihre Meinung zur SRF-Halbierungsinitiative äussern werden.
Bild: Screenshot Instagram

Jennifer Bosshard erklärt sich in ihrer heutigen Instagram-Story deshalb dazu bereit, endlich das so oft gewünschte Tutorial aufzunehmen, wenn ihre Follower*innen abstimmen gehen. In dem Video wird sie zeigen, wie sie es schafft, dass ihre Haare immer derart perfekt gestylt aussehen.

Bosshard: «Haben wir einen Deal?»

«Haben wir einen Deal?», fragt Bosshard am Ende der Story ihre Fans – und weist gleichzeitig ihre über 20'000 Follower*innen klipp und klar darauf hin, dass sie niemandem vorschreiben wolle, was sie oder er am kommenden Wochenende abstimmen solle.

«Ich wäre einfach sehr froh», so die ehemalige SRF-Moderatorin, «wenn ihr euch kurz informieren würdet, bevor ihr heute das Couvert in den Briefkasten werft.»

Mehr Videos aus dem Ressort

Die Halbierungsinitiative einfach erklärt – Sind 200 Franken genug? – Das musst du darüber wissen

Die Halbierungsinitiative einfach erklärt – Sind 200 Franken genug? – Das musst du darüber wissen

Die Halbierungsinitiative «200 Franken sind genug!» will die Radio- und TV-Gebühren deutlich senken. Wer hinter der Initiative steckt, welche Folgen sie hätte – und was für die SRG auf dem Spiel steht, zeigt unser Video-Explainer.

04.02.2026

Mehr zum Thema.

SRF-Moderatorinnen im Style-Check. «So laufen Pensionärinnen herum»

SRF-Moderatorinnen im Style-Check«So laufen Pensionärinnen herum»

22 Sonntags-Fragen. Jennifer Bosshard: «Ich liebe mein Sofa»

22 Sonntags-FragenJennifer Bosshard: «Ich liebe mein Sofa»

SRF-Moderatoren im Style-Check. «Sandro Brotz' Auftritt erinnert an eine sozialistische Uniform»

SRF-Moderatoren im Style-Check«Sandro Brotz' Auftritt erinnert an eine sozialistische Uniform»

Meistgelesen

«Wir sind jetzt die Angreifer» – USA verschärfen den Kurs und warnen
Ex-SRF-Moderatorin wirbt fürs Abstimmen – mit haarigem Deal
Schweizer Reisende stranden im Nahen Osten – so erleben sie die Eskalation
Trump will noch heute zur Nahost-Eskalation sprechen
US-Kampfjets von Kuwait versehentlich abgeschossen