Ex-SRF-Moderatorin wirbt fürs Abstimmen – mit haarigem Deal

Jennifer Bosshard gehörte zu den Moderator*innen der im letzten Jahr abgesetzten SRF-Sendung «G&G – Gesichter und Geschichten». Bild: SRF/Oscar Alessio

Der ehemaligen SRF-Moderatorin Jennifer Bosshard ist es ein Anliegen, dass möglichst viele Schweizer*innen am kommenden Wochenende abstimmen gehen – sie macht ihren Fans deshalb ein haariges Angebot.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jennifer Bosshard , Ex-Moderatorin der eingestellten SRF-Sendung «G&G – Gesichter und Geschichten», will möglichst viele Menschen motivieren, ihre Meinung zur SRF-Halbierungsinitiative zu äussern.

Die 32-Jährige kündigt in einer Instagram-Story an, dass sie im Gegenzug ein von ihren Fans schon lange gewünschtes Frisuren-Tutorial aufnehmen werde.

«Haben wir einen Deal?», fragt Bosshard – und betont zugleich, dass sie niemandem vorschreiben wolle, wie sie oder er abstimmen solle. Mehr anzeigen

Jennifer Bosshard war eines der Gesichter der im vergangenen Jahr eingestellten TV-Sendung «G&G – Gesichter und Geschichten».

Als Moderatorin beim Schweizer Fernsehen durfte die 32-Jährige öffentlich weder parteipolitische Werbung machen noch Wahl- oder Abstimmungsempfehlungen abgeben.

Doch das ist: tempi passati.

In einer Instagram-Story schreibt Bosshard heute, sie habe gemeinsam mit Michel Birri, ihrem Partner beim Podcast «B&B fortgesetzt», überlegt, wie sie ihre Fans dazu aufrufen könnte, möglichst zahlreich am nächsten Sonntag an die Urne zu gehen und ihre Meinung zur SRG-Halbierungsinitiative zu äussern.

Jennifer Bosshard macht Fans einen gewagten Vorschlag

Jennifer Bosshard selbst sagt Nein zur Initiative, wie aus ihrer Instagram-Story hervorgeht – auch wenn sie und ihre Sendung von SRF abgesetzt wurden.

Bosshard findet es aber einfach super wichtig, dass Schweizer Bürger*innen an der Urne ihrer Pflicht nachgehen – und sie findet am nächsten Wochenende ganz besonders wichtig, weil da eben über die SRG-Halbierungsintitiave abgestimmt wird.

Und deshalb macht sie ihren Fans einen haarigen Vorschlag: Sie bekomme fast täglich Messages und Mails von Fans und Follower*innen zugeschickt, die wissen wollen, wie sie ihre langen blonden Haare pflegt und stylt.

Jennifer Bosshard, Ex-Moderatorin der eingestellten SRF-Sendung «G&G – Gesichter und Geschichten», will möglichst viele Menschen motivieren, dass sie am Sonntag, 8. März, ihre Meinung zur SRF-Halbierungsinitiative äussern werden. Bild: Screenshot Instagram

Jennifer Bosshard erklärt sich in ihrer heutigen Instagram-Story deshalb dazu bereit, endlich das so oft gewünschte Tutorial aufzunehmen, wenn ihre Follower*innen abstimmen gehen. In dem Video wird sie zeigen, wie sie es schafft, dass ihre Haare immer derart perfekt gestylt aussehen.

Bosshard: «Haben wir einen Deal?»

«Haben wir einen Deal?», fragt Bosshard am Ende der Story ihre Fans – und weist gleichzeitig ihre über 20'000 Follower*innen klipp und klar darauf hin, dass sie niemandem vorschreiben wolle, was sie oder er am kommenden Wochenende abstimmen solle.

«Ich wäre einfach sehr froh», so die ehemalige SRF-Moderatorin, «wenn ihr euch kurz informieren würdet, bevor ihr heute das Couvert in den Briefkasten werft.»

Mehr Videos aus dem Ressort