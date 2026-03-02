Ex-SRF-Moderatorin wirbt fürs Abstimmen – mit haarigem Deal

Als Moderatorin beim Schweizer Fernsehen durfte die 32-Jährige öffentlich weder parteipolitische Werbung machen noch Wahl- oder Abstimmungsempfehlungen abgeben.
Doch das ist: tempi passati.
In einer Instagram-Story schreibt Bosshard heute, sie habe gemeinsam mit Michel Birri, ihrem Partner beim Podcast «B&B fortgesetzt», überlegt, wie sie ihre Fans dazu aufrufen könnte, möglichst zahlreich am nächsten Sonntag an die Urne zu gehen und ihre Meinung zur SRG-Halbierungsinitiative zu äussern.
Jennifer Bosshard macht Fans einen gewagten Vorschlag
Jennifer Bosshard selbst sagt Nein zur Initiative, wie aus ihrer Instagram-Story hervorgeht – auch wenn sie und ihre Sendung von SRF abgesetzt wurden.
Bosshard findet es aber einfach super wichtig, dass Schweizer Bürger*innen an der Urne ihrer Pflicht nachgehen – und sie findet am nächsten Wochenende ganz besonders wichtig, weil da eben über die SRG-Halbierungsintitiave abgestimmt wird.
Und deshalb macht sie ihren Fans einen haarigen Vorschlag: Sie bekomme fast täglich Messages und Mails von Fans und Follower*innen zugeschickt, die wissen wollen, wie sie ihre langen blonden Haare pflegt und stylt.
Jennifer Bosshard erklärt sich in ihrer heutigen Instagram-Story deshalb dazu bereit, endlich das so oft gewünschte Tutorial aufzunehmen, wenn ihre Follower*innen abstimmen gehen. In dem Video wird sie zeigen, wie sie es schafft, dass ihre Haare immer derart perfekt gestylt aussehen.
Bosshard: «Haben wir einen Deal?»
«Haben wir einen Deal?», fragt Bosshard am Ende der Story ihre Fans – und weist gleichzeitig ihre über 20'000 Follower*innen klipp und klar darauf hin, dass sie niemandem vorschreiben wolle, was sie oder er am kommenden Wochenende abstimmen solle.
«Ich wäre einfach sehr froh», so die ehemalige SRF-Moderatorin, «wenn ihr euch kurz informieren würdet, bevor ihr heute das Couvert in den Briefkasten werft.»
