Erst Mitte Oktober verkündete das ehemalige Topmodel Nadine Strittmatter ihre romantische Hochzeit auf Instagram. Jetzt folgt die nächste süsse Überraschung: Strittmatter ist im sechsten Monat schwanger.

Erst Mitte Oktober überraschte das ehemalige Topmodel Nadine Strittmatter (41) mit Fotos ihrer romantischen Hochzeit ihre Follower auf Instagram.

Jetzt folgt – eingebettet zwischen schönen Ferienföteli – die nächste süsse Überraschung: Strittmatter zeigt ihren Babybauch und schreibt dazu, dass sie im sechsten Monat schwanger ist.

Karrierestart dank Elite Model Look

Das Schweizer Topmodel Nadine Strittmatter wurde mit 16 beim Elite Model Look entdeckt und startete rasch eine internationale Karriere.

Sie lief für Modehäuser wie Chanel, Dior und Givenchy und arbeitete eng mit Karl Lagerfeld zusammen.

Später widmete sie sich dem Film und engagiert sich heute als Klimaschutz-Botschafterin. Strittmatter gilt als eine der erfolgreichsten und reflektiertesten Schweizer Persönlichkeiten der Modebranche.

