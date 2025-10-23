Nach TraumhochzeitEx-Topmodel Nadine Strittmatter ist schwanger
Carlotta Henggeler
23.10.2025
Erst Mitte Oktober verkündete das ehemalige Topmodel Nadine Strittmatter ihre romantische Hochzeit auf Instagram. Jetzt folgt die nächste süsse Überraschung: Strittmatter ist im sechsten Monat schwanger.
Redaktion blue News
23.10.2025, 11:03
Carlotta Henggeler
Erst Mitte Oktober überraschte das ehemalige Topmodel Nadine Strittmatter (41) mit Fotos ihrer romantischen Hochzeit ihre Follower auf Instagram.
Jetzt folgt – eingebettet zwischen schönen Ferienföteli – die nächste süsse Überraschung: Strittmatter zeigt ihren Babybauch und schreibt dazu, dass sie im sechsten Monat schwanger ist.
Karrierestart dank Elite Model Look
Das Schweizer Topmodel Nadine Strittmatter wurde mit 16 beim Elite Model Look entdeckt und startete rasch eine internationale Karriere.
Sie lief für Modehäuser wie Chanel, Dior und Givenchy und arbeitete eng mit Karl Lagerfeld zusammen.
Später widmete sie sich dem Film und engagiert sich heute als Klimaschutz-Botschafterin. Strittmatter gilt als eine der erfolgreichsten und reflektiertesten Schweizer Persönlichkeiten der Modebranche.
Mehr Videos aus dem Ressort
Mode-Event im The Dolder Grand: «Für mich ist Luxus, wenn ich Zeit für mich alleine habe»
Elegante Looks, Champagner und Couture im The Dolder Grand: blue News war bei der Couture Fashion Night in Zürich dabei und stellte den Gästen eine einfache Frage mit überraschend vielfältigen Antworten: «Was ist für dich Luxus?»