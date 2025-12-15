  1. Privatkunden
Flavia Schlittler ordnet ein Ärger bei den Royals – Kate und William vertreiben Nachbarn

Samuel Walder

15.12.2025

William und Kate sorgen für Aufruhr in Windsor. 
William und Kate sorgen für Aufruhr in Windsor. 
Chris Jackson/AP/dpa

Was für Prinz William und Prinzessin Kate ein Neuanfang sein soll, sorgt bei vielen Anwohnern für Frust: Rund um ihre neue Residenz «Forest Lodge» bei Windsor wurden weitläufige Parkflächen gesperrt. Royal-Expertin Flavia Schlittler schätzt ein.

Samuel Walder

15.12.2025, 19:01

15.12.2025, 19:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Umzug von Prinz William und Prinzessin Kate nach «Forest Lodge» bei Windsor sorgt wegen umfangreicher Sicherheitszonen im Great Windsor Park für wachsende Kritik von Anwohnern.
  • Zwei Familien mussten ihr Zuhause auf dem Gelände verlassen, Spazierwege wurden gesperrt – was trotz der enormen Parkfläche als unangemessene Einschränkung empfunden wird.
  • Royal-Expertin Flavia Schlittler verteidigt den Umzug mit dem Wunsch nach Privatsphäre und familiärem Neuanfang, verweist aber auch auf Neid und Missgunst in der Debatte.
Mehr anzeigen

Der Umzug von Prinz William und Prinzessin Kate in ihre neue Residenz «Forest Lodge» bei Windsor sorgt für mächtig Ärger. Laut Quellen sollen sie seit November im neuen Anwesen «Forest Lodge» residieren. Was als «Forever Home» der Familie Wales gilt, ist für viele Nachbarn zum Symbol royaler Rücksichtslosigkeit geworden. Grund: Umfangreiche Sicherheitsmassnahmen, die grosse Teile des beliebten Great Windsor Parks für Anwohner unzugänglich machen.

Die Kritik wird nun immer lauter – und persönlicher. In der britischen Zeitung «The Mirror» meldete sich eine Betroffene mit klaren Worten zu Wort. Die Frau, im Artikel nur Tina genannt, schildert, wie sie und andere Anwohner regelrecht ausgesperrt wurden. Seit 15 Jahren gehe sie täglich mit ihrem Hund dieselbe Route – doch seit dem Einzug der Royals ist das vorbei.

«Einige dachten, die Royals dürfen das, weil ihnen der Park gehört. Aber das stimmt nicht», sagt Tina. «Der Park gehört ihnen nicht – und trotzdem wurden unsere Wege gesperrt.»

Mehr Platz und mehr Privatsphäre war das Ziel

Wie die Royal-Expertin bei «Blick» Flavia Schlittler erklärt, die Kritik ist aus verschiedenen Gründen nicht ganz berechtigt. Zum einen müsse man klar sehen, dass die Royals gar nicht so sehr in die Privatsphäre der umliegenden Nachbarn eingegriffen hätten. Und zum anderen, dass die Quelle, die sich beschwert, vielleicht aus Eifersucht oder anderen Gründen nun gegen die Royals schiesst.  

In dieses Anwesen sind Kate und William gezogen. 
In dieses Anwesen sind Kate und William gezogen. 
Wikipedia

Schlittler kennt die Gründe, weswegen die Familie umgezogen ist. Das Ziel: «Prinz William wollte ein grösseres Anwesen, um seiner Familie mehr Platz und Privatsphäre zu geben.» Weiter habe er gesagt, er wolle einen Sitz, wo er auch als Thronfolger residieren könne. «Wobei man glaubt, dass er dennoch in einen Palast zeihen würde, wenn er dann König wird», sagt Schlittler. Und weiter: «Der räumliche Umzug ist für die Royals ein wichtiger Neuanfang nach der Krebsdiagnose von Prinzessin Kate im März 2024.»

Zwei Familien mussten weg

Der royale Neuanfang hat Konsequenzen – zwei Familien mussten weichen. «Man hat zwei Familien vertrieben. Diese haben jedoch eine neue Bleibe angeboten bekommen. Sie haben anonym gesagt, freiwillig wären sie zwar nicht umgezogen. Dafür haben sie im Park bleiben dürfen», sagt Schlittler. 

Für zusätzliche Kritik sorgt die Einschränkung auf dem riesigen Gelände – wie in «The Mirror» beschrieben. Die Royal-Expertin erklärt: «Kate und William haben ihr Grundstück weiträumig absperren lassen. Das verärgerte zwar die Hundehalterin, weil sie nun einen anderen Weg mit ihrem Hund gehen muss, aber der Park ist so gross, dass es sie eigentlich nicht einschränken müsste.»

Flavia Schlittler ist Royal-Expertin bei «Blick». Sie kennt die englische Königsfamilie in- und auswendig und bespricht einmal in der Woche in der Sendung «Glamour & Gossip» die Fehden der royalen Personen.
Flavia Schlittler ist Royal-Expertin bei «Blick». Sie kennt die englische Königsfamilie in- und auswendig und bespricht einmal in der Woche in der Sendung «Glamour & Gossip» die Fehden der royalen Personen.
Blick

Die Dimensionen des Areals sind nämlich enorm. «Die ganze Fläche hat eine Grösse von etwa 3000 Fussballfelder. Kate und William haben eine Fläche von etwa 100 Fussballfeldern sperren lassen.» Dennoch versteht Schlittler gewisse Kritiken. So heisst es beispielsweise: «Wer sich ihnen zu stark privat nähert, geht das Risiko ein, dass er oder sie verhaftet wird».

«Es geht um die Nähe zum Palast»

Brisant ist zudem die Eigentumsfrage. «Das Anwesen «Forest Lodge» gehört gar nicht der Familie, sondern der «Crown Estate». Das ist eine unabhängige Organisation. Die Kritik: Es ist nicht das Eigentum der Royals, dennoch haben sie das Gebiet abgesperrt.» In der Bevölkerung komme das so rüber, als nehme die Familie Privilegien in Anspruch, welche ihnen gar nicht zustehen. Was Schlittler aus den Vorwürfen und der Kritik zieht: «Es ist viel Neid und Missgunst dabei.»

Die Expertin selbst nimmt klar Stellung: «Ich bin total Team Kate und William.» Aus ihrer Sicht gebe es nachvollziehbare Gründe für den Umzug. «Es geht um die Nähe zum Palast und auch um den Schulweg der Kinder.» Zudem sei die Familie extrem kontrolliert und überlasse nichts dem Zufall. «Sie haben im Zusammenhang sicher alles im Vorfeld gut abklären lassen, was die Einschränkungen für andere betrifft», sagt Schlittler.

