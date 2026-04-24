Darum hat sich Fabian Unteregger bei Baschis Mutter entschuldigt Humor mit Nebenwirkungen: Fabian Unteregger parodiert regelmässig Schweizer Prominente – doch nicht alle können darüber lachen. Nach einer seiner Parodie entschuldigte er sich persönlich bei Baschis Mutter. 24.04.2026

Humor mit Nebenwirkungen: Fabian Unteregger parodiert regelmässig Schweizer Prominente – doch nicht alle können darüber lachen. Nach einer seiner Stimmparodien griff der Zürcher Comedian zum Telefon und entschuldigte sich persönlich bei Baschis Mutter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fabian Unteregger ist bekannt für scharfe Parodien Schweizer Promis und feiert Erfolge mit SRF-3-Format «Zum Glück ist Freitag» sowie seinem Bühnenprogramm «Fachkräftemangel». Informationen zu Untereggers neuer Show findest du hier.

Schon früh zeigte er sein Talent, imitierte Lehrer im Gymnasium und wurde später Europameister im Theatersport; der Durchbruch gelang ihm bei «Giacobbo/Müller». Nebenbei ist er ausgebildeter Arzt und ETH-Lebensmittelingenieur.

Seine Parodien kommen unterschiedlich an: Während Baschi sie mag, fand dessen Mutter sie weniger lustig, weshalb Unteregger sie persönlich anrief und sich entschuldigte. Mehr anzeigen

Christoph Blocher, Hausi Leutenegger oder Baschi: Kein Promi ist vor den Parodien von Fabian Unteregger sicher. Mit messerscharfem Verstand nimmt er Schweizer Persönlichkeiten unter die Lupe – kein noch so kleiner Sprach-Tick oder eine noch so kleine Eigenheit bleibt dem Zürcher verborgen.

Sein Talent zeigte sich schon früh: Bereits im Gymnasium in Zürich imitierte er das Lehrpersonal, später wurde er sogar Europameister im Theatersport. Den Durchbruch schaffte er bei «Giacobbo/Müller».

Zu seinem Markenzeichen gehören Parodien – unter anderem von Christoph Mörgeli.

Für Fans des Schweizer Comedians gibt’s Fabian Unteregger aktuell in doppelter Dosis: Nicht nur als Wecker bei «Zum Glück ist Freitag» auf SRF 3, sondern auch wieder live auf der Bühne mit seinem Programm «Fachkräftemangel».

Auch darin geraten seine liebsten Zielscheiben einmal mehr ins Visier – und zwar direkt ans Rednerpult: Unteregger lässt sie selbst zur aktuellen politischen Lage referieren. Bundesräte sprechen plötzlich über Departemente, für die sie kaum qualifiziert sind, und im Schulunterricht ersetzt – ganz im Sinne des Fachkräftemangels – das YouTube-Tutorial den Lehrer.

Die Show des ausgebildeten Arztes und ETH-Lebensmittelingenieurs ist wie eine Wundertüte: eine temporeiche Reise voller überraschender Wendungen, mit schnell wechselnden Themen und ein Best-of seiner parodierten Figuren und Musik.

Fabian Unteregger sagt über sein neues Programm: «Es ist wie Porno, die Handlung ist dünn, aber die Nummern haben es in sich», sagt er – und lacht.

Darum hat sich Unteregger bei Baschis Mutter entschuldigt

Und wie kommen seine Parodien bei den Parodierten selbst an? Unternehmer-Ikone Hausi Leutenegger ist ein Fan, Baschi auch – doch Baschis Mutter gefällt es weniger, wenn ihr Sohn von Unteregger auf die Schippe genommen wird. Fabian Unteregger dazu: «Ich habe mit Baschis Telefon seine Mutter angerufen und mich entschuldigt, falls sie es nicht lustig finden würde.»

Von anderen «Figuren» wisse er nicht, was sie genau davon halten würden.

Auch vor ausländischen Politpromis macht der Zürcher keinen Halt. Über das Trump-Kabinett sagt er: «Die sind schon alle derartige Karikaturen, da braucht es keine Comedy mehr.»

Gibt es für Fabian Unteregger Grenzen in der Comedy? Und welche Politikerin er zwar gerne parodieren würde, an deren Lachen er sich aber die Zähne ausbeissen würde? Das verrät er Frank Richter im Talk.

Die ganze Sendung mit Fabian Unteregger siehst du hier: