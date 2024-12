Schauspielerin Jill Jacobson ist tot

Jill Jacobson war ein TV-Gigant: Mit den Serien «Falcon Crest» und «Star Trek» wurde sie weltberühmt. Nun ist sie im Alter von 70 verstorben. IMAGO/Newscom / AdMedia

Die bekannte Schauspielerin Jill Jacobson, die durch Serien wie «Falcon Crest» und «Star Trek» berühmt wurde, ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Sie hinterlässt eine beeindruckende Karriere und wird von vielen vermisst.

Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schauspielerin Jill Jacobson, bekannt aus «Falcon Crest» und «Star Trek», verstarb am 8. Dezember im Alter von 70 Jahren nach langer Krankheit in Kalifornien.

Neben ihrer Schauspielkarriere, die auch Auftritte in Serien und Stand-up-Comedy umfasste, wurde sie für ihr ehrenamtliches Engagement bei der American Cancer Society ausgezeichnet.

Jacobson hinterlässt drei Kinder, ihre Hunde Benny und Kowalski sowie eine grosse Lücke bei Familie, Freunden und Kollegen. Mehr anzeigen

Die US-amerikanische Schauspielerin Jill Jacobson, bekannt aus beliebten Serien wie «Falcon Crest» und «Star Trek», ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Laut dem Hollywood-Insider Dan Harary, einem engen Freund der Verstorbenen, starb Jacobson am 8. Dezember nach langer Krankheit im Culver West Health Center von Cedars-Sinai in Kalifornien. Sie hinterlässt drei Kinder aus ihrer Ehe mit dem Sänger und Songwriter Paul Dorman.

Jacobson erlangte grosse Bekanntheit durch ihre Rolle in der CBS-Serie «Falcon Crest», in der sie von 1985 bis 1987 in 22 Episoden mitwirkte. Ihre schauspielerische Leistung in der Serie machte sie einem breiten Publikum bekannt. In den Jahren 1986 bis 1987 war sie zudem in der Fortsetzung der ABC-Sitcom «The New Gidget» zu sehen. Caryn Richman, ihre Co-Darstellerin, lobte Jacobsons komödiantisches Talent und ihre Lebensfreude, die die Zusammenarbeit am Set bereicherte.

Engagiert gegen Krebs

Neben ihrer Arbeit in «Falcon Crest» trat Jacobson auch in «Star Trek: Das nächste Jahrhundert» (1989) und «Star Trek: Deep Space Nine» (1996) auf. In den letzten Jahren machte sie sich einen Namen als Stand-up-Komikerin in bekannten Clubs wie «The Improv» und «The Comedy Store» in Los Angeles.

Abseits der Schauspielerei engagierte sich Jacobson als Sprecherin und wurde für ihre ehrenamtliche Arbeit bei der American Cancer Society ausgezeichnet. Ihr Tod hinterlässt eine Lücke bei vielen Verwandten, Freunden und ihren geliebten Hunden Benny und Kowalski, die sie schmerzlich vermissen werden.

