Fans sammelten 97'000 Dollar Falscher Spendenaufruf für Hollywood-Star Mickey Rourke

Bruno Bötschi

6.1.2026

Die Fans von Hollywood-Schauspieler Mickey Rourke sollten ihm per Crowdfunding unter die Arme. Jetzt wird klar: Der Aufruf ist Fake.
Die Fans von Hollywood-Schauspieler Mickey Rourke sollten ihm per Crowdfunding unter die Arme. Jetzt wird klar: Der Aufruf ist Fake.
Bild: IMAGO/News Licensing

Von der Oscar-Nominierung zum Spendenaufruf: Fans wollen Schauspieler Mickey Rourke helfen, Mietschulden zu begleichen. Doch jetzt stellt sich heraus: Der Aufruf ist ein Fake. Gesammelt wurde trotzdem viel Geld.

DPA, Bruno Bötschi

06.01.2026, 09:15

06.01.2026, 11:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Hollywood-Schauspieler Mickey Rourke schockierte kürzlich mit Paparazzi-Fotos, die ihn in einem schlechten Zustand zeigen.
  • In der Folge wollten Fans dem 73-Jährigen helfen, seine Mietschulden zu begleichen. Sie sammelten innert weniger Tage 97'000 Dollar auf einer Crowdfunding-Plattform.
  • Doch jetzt stellt sich heraus: Der Aufruf ist ein Fake.
Mehr anzeigen

Mickey Rourke galt einst als Sexsymbol und war Mitte der 1980er Jahre einer der gefragtesten Hollywood-Schauspieler. Er spielte im erotischen Thriller «9 1⁄2 Wochen» den Verführer und zeigte sein Talent im Noir-Krimi «Angel Heart».

2008 gelang ihm mit dem Kämpferdrama «The Wrestler» (2008) ein viel beachtetes Comeback. Dieser Auftritt brachte ihm sogar eine Oscarnominierung ein.

Doch diese Zeiten sind vorbei. Und von dem vielen Geld, das Rourke mit seinen Auftritten als Schauspieler verdient hat, soll nicht mehr viel da sein. Das wird zumindest behauptet.

Rourke: «Ich würde niemals Fans um Geld bitten»

In dieser misslichen Lage sind nun scheinbar Freund*innen von Mickey Rourke auf den Plan getreten: Die Fans des ehemaligen Kinohelden sollten ihm per Crowdfunding unter die Arme greifen (auch blue News berichtete).

Doch jetzt hat Mickey Rourke höchstpersönlich diesen Spendenaufruf zurückgewiesen, der eine drohende Zwangsräumung seines Bungalows in Los Angeles verhindern sollte.

In einem auf Instagram veröffentlichten Video erklärt der 73-Jährige, er habe damit «überhaupt nichts zu tun». «Ich brauche das Geld von niemandem, ich würde so etwas nicht tun, ich habe zu viel Stolz, das ist nicht meine Art.»

In dem Video zeigte sich der Ex-Boxer aufgewühlt, in einem pinken T-Shirt und Cowboyhut, einen Hund im Arm: «Ich würde niemals Fremde oder Fans um Geld bitten.»

Rourke sagt, er habe «ein Dach über dem Kopf»

Bis zuletzt wurden auf der besagten Crowdfunding-Plattform 97'000 Dollar gesammelt – angeblich mit Rourkes Zustimmung. Der Schauspieler zeigte sich empört: Spendenplattformen wie Gofundme kenne er nicht.

«Wenn ich kein Geld hätte, würde ich nicht um Almosen bitten», betonte der Schauspieler. Die Aktion sei ihm «peinlich», wer bereits gespendet habe, solle sein Geld zurückfordern, sagte er mehrmals.

Der Schauspieler sagte, er wisse nicht, wer den Aufruf gestartet habe, hege aber einen Verdacht. Er kündigte an, das Problem mit seinem Anwalt zu klären.

Mickey Rourke versuchte zugleich zu beruhigen: Er habe «ein Dach über dem Kopf und zu essen», ihm gehe es gut. «Wie jeder Sturm geht auch das vorbei.»

