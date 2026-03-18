Thomas Anders sagt: «Mein bürgerlicher Name Bernd Weidung existiert damit offiziell nicht mehr». (Archivbild) dpa

Weil er wegen seiner beiden Namen immer wieder Schwierigkeiten etwa bei Reisen bekommt, legt Thomas Anders seinen bürgerlichen Namen ab. Auch seine Familie zieht nach.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Thomas Anders hat seinen bürgerlichen Namen Bernd Weidung offiziell abgelegt – nicht ganz freiwillig.

Durch ein bürokratisches Problem war es auf Reisen häufig zu Schwierigkeiten mit Künstlernamen und bürgerlichem Namen gekommen.

Seit Februar 2026 trägt der ehemalige «Modern Talking»-Sänger offiziell nur noch den Namen Thomas Anders – auch seine Frau und sein Sohn haben ihre Familiennamen geändert. Mehr anzeigen

Aus bürokratischen Gründen hat Popsänger Thomas Anders seinen bürgerlichen Namen abgelegt. Auch seine Familie heisst neuerdings anders – und zwar Anders. Der Grund: ein bürokratisches Detail.

Thomas Anders ist ein Künstlername, der Sänger heisst mit bürgerlichem Namen Bernd Weidung. Beide Namen stehen zwar auf seinem Reisepass und seinem Personalausweis, aber das Pflichtfeld für den Künstlernamen fehlt seit 2025 aus Datenschutzgründen in internationalen digitalen Erfassungssystemen.

Die Folgen waren ziemlich unangenehm: Weil am Flughafen oder beim Check-in im Hotel sein Künstlername nicht erfasst werden konnte, bekam der 63-Jährige immer wieder Probleme auf Reisen, wenn das Ticket auf Thomas Anders ausgestellt gewesen sei, berichtete zuerst die «Bild»-Zeitung. «Es gilt tatsächlich zum Abgleich nur noch ein Name – nämlich der, der auf der Vorderseite im Pass eingetragen ist.»

Deshalb habe er sich für einen Namen entscheiden müssen, erklärte dessen Ehefrau Claudia. «Da er in der Öffentlichkeit automatisch als Thomas Anders wahrgenommen wird, seit Beginn der 80er-Jahre, war die Entscheidung aus logistischen Gründen klar.»

«Jetzt heissen wir alle anders!»

Laut dem Zeitungsbericht, der von dem Management des Künstlers auf Nachfrage bestätigt wurde, steht nun seit Februar 2026 ausschliesslich der Name Thomas Anders in dessen Pass. «Mein bürgerlicher Name Bernd Weidung existiert damit offiziell nicht mehr», erklärte der ehemalige Sänger von «Modern Talking».

Auch seine Frau sowie sein Sohn hätten sich entschieden, ihre Nachnamen offiziell von Weidung zu Anders zu ändern. «Jetzt heissen wir alle anders!», wird Ehefrau Claudia in der «Bild» zitiert. «Es fühlt sich für uns als Familie richtig und gut an.» Sie nenne ihren Mann weiterhin Schatzi. «Den Müll hinaustragen muss er auch weiterhin, ob als Bernd oder als Thomas. Nur seine Schwester weigert sich, ihn Thomas zu nennen.»

Thomas und Claudia Anders sind den Angaben zufolge seit mehr als 25 Jahren verheiratet. Mit Dieter Bohlen feierte Anders als «Modern Talking» bis zur endgültigen Trennung 2003 weltweit Erfolge.