  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Bürokratie-Chaos Thomas Anders heisst jetzt wirklich Thomas Anders

dpa

18.3.2026 - 22:02

Thomas Anders sagt: «Mein bürgerlicher Name Bernd Weidung existiert damit offiziell nicht mehr». (Archivbild)
Thomas Anders sagt: «Mein bürgerlicher Name Bernd Weidung existiert damit offiziell nicht mehr». (Archivbild)
dpa

Weil er wegen seiner beiden Namen immer wieder Schwierigkeiten etwa bei Reisen bekommt, legt Thomas Anders seinen bürgerlichen Namen ab. Auch seine Familie zieht nach.

,

DPA, Redaktion blue News

18.03.2026, 22:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Thomas Anders hat seinen bürgerlichen Namen Bernd Weidung offiziell abgelegt – nicht ganz freiwillig.
  • Durch ein bürokratisches Problem war es auf Reisen häufig zu Schwierigkeiten mit Künstlernamen und bürgerlichem Namen gekommen.
  • Seit Februar 2026 trägt der ehemalige «Modern Talking»-Sänger offiziell nur noch den Namen Thomas Anders – auch seine Frau und sein Sohn haben ihre Familiennamen geändert.
Mehr anzeigen

Aus bürokratischen Gründen hat Popsänger Thomas Anders seinen bürgerlichen Namen abgelegt. Auch seine Familie heisst neuerdings anders – und zwar Anders. Der Grund: ein bürokratisches Detail.

Thomas Anders ist ein Künstlername, der Sänger heisst mit bürgerlichem Namen Bernd Weidung. Beide Namen stehen zwar auf seinem Reisepass und seinem Personalausweis, aber das Pflichtfeld für den Künstlernamen fehlt seit 2025 aus Datenschutzgründen in internationalen digitalen Erfassungssystemen.

Die Folgen waren ziemlich unangenehm: Weil am Flughafen oder beim Check-in im Hotel sein Künstlername nicht erfasst werden konnte, bekam der 63-Jährige immer wieder Probleme auf Reisen, wenn das Ticket auf Thomas Anders ausgestellt gewesen sei, berichtete zuerst die «Bild»-Zeitung. «Es gilt tatsächlich zum Abgleich nur noch ein Name – nämlich der, der auf der Vorderseite im Pass eingetragen ist.»

Deshalb habe er sich für einen Namen entscheiden müssen, erklärte dessen Ehefrau Claudia. «Da er in der Öffentlichkeit automatisch als Thomas Anders wahrgenommen wird, seit Beginn der 80er-Jahre, war die Entscheidung aus logistischen Gründen klar.»

«Jetzt heissen wir alle anders!»

Laut dem Zeitungsbericht, der von dem Management des Künstlers auf Nachfrage bestätigt wurde, steht nun seit Februar 2026 ausschliesslich der Name Thomas Anders in dessen Pass. «Mein bürgerlicher Name Bernd Weidung existiert damit offiziell nicht mehr», erklärte der ehemalige Sänger von «Modern Talking».

Auch seine Frau sowie sein Sohn hätten sich entschieden, ihre Nachnamen offiziell von Weidung zu Anders zu ändern. «Jetzt heissen wir alle anders!», wird Ehefrau Claudia in der «Bild» zitiert. «Es fühlt sich für uns als Familie richtig und gut an.» Sie nenne ihren Mann weiterhin Schatzi. «Den Müll hinaustragen muss er auch weiterhin, ob als Bernd oder als Thomas. Nur seine Schwester weigert sich, ihn Thomas zu nennen.»

Thomas und Claudia Anders sind den Angaben zufolge seit mehr als 25 Jahren verheiratet. Mit Dieter Bohlen feierte Anders als «Modern Talking» bis zur endgültigen Trennung 2003 weltweit Erfolge.

In den 1980er-Jahren feierte Thomas Anders (links) zusammen mit Dieter Bohlen als «Modern Talking» weltweit Erfolge.
In den 1980er-Jahren feierte Thomas Anders (links) zusammen mit Dieter Bohlen als «Modern Talking» weltweit Erfolge.
KEYSTONE

Mehr zum Thema

«Nie zuvor gesehen». Seltenheit entfacht bei «Bares für Rares» wilde Bieter-Schlacht

«Nie zuvor gesehen»Seltenheit entfacht bei «Bares für Rares» wilde Bieter-Schlacht

Bötschi fragt Frank Richter. «Noch selten einen Musiker getroffen, der sich unsympathischer benommen hat»

Bötschi fragt Frank Richter«Noch selten einen Musiker getroffen, der sich unsympathischer benommen hat»

Flurina Janutin. Die SRF-Reporterin, die den Skistars die besten Antworten entlockt

Flurina JanutinDie SRF-Reporterin, die den Skistars die besten Antworten entlockt

Meistgelesen

Bundesrat stellt klar: Inkassogebühren dürfen verweigert werden
Iran fliegt Vergeltungsangriffe gegen Gasanlagen in Katar und Saudi-Arabien
61-jährige Frau aus der Region tot +++ «Gondel darf einfach nicht abstürzen»
«Putin gehört vor Gericht»: Kreml-Propagandist macht Kehrtwende
«Frontier Airlines» wirft gehörlose Frau aus dem Flieger