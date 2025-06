Familienstreit der Beckhams eskaliert – wer ist eigentlich Nicola Peltz-Beckham?

Nicola Peltz-Beckham wuchs in einer sehr wohlhabenden Familie auf. Screenshot Instagram/ nicolaannepeltzbeckham

Das Familienbild der Beckhams bröckelt. Immer wieder liest man über interne Streitigkeiten – besonders seit der Hochzeit von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz-Beckham. Wer ist die Frau, die aktuell für eine Schlagzeile nach der anderen sorgt?

Es gibt Namen, die klingen wie eine Eintrittskarte in die Welt der Reichen und Schönen – Nicola Peltz ist zweifellos einer davon.

Geboren wird Nicola 1995 im wohlhabenden Westchester County, einer grünen Oase unweit von New York City. Sie hat sieben Geschwister, lebt also in einer Grossfamilie.

Ihre Mutter, Claudia Heffner (70), ist ein ehemaliges Model und ihr Vater, Nelson Peltz (82), ein Selfmade-Milliardär. Nelson brach 1963 das Studium an der Wharton School University of Pennsylvania ab und begann stattdessen, einen Lieferwagen für Peltz & Sons zu fahren – ein Lebensmittellieferunternehmen für New Yorker Restaurants, das von seinem Grossvater gegründet wurde.

Der Reichtum der Familie Peltz

Nelson arbeitete sich im Familienunternehmen nach oben und verlagerte schliesslich das Produktsortiment auf Tiefkühlkost. Nach der Übernahme mehrerer anderer Lebensmittelunternehmen baute er sich eine Art Foodservice-Imperium auf.

Bis 1983 konnten Nelson und sein Geschäftspartner eine Beteiligung an dem Automaten- und Drahtunternehmen Triangle Industries Inc. erwerben. Sie bauten das Unternehmen bald zum grössten Verpackungskonzern der Welt aus, bevor sie es verkauften. Laut «Daily Mail» verdiente Nelson dabei rund 840 Millionen Dollar.

Doch damit gab er sich nicht zufrieden: 2005 gründete er gemeinsam mit anderen den alternativen Investmentfond Trian Fund Management, durch den er lukrative Investitionen mit grosse Namen wie Heinz, Cadbury, Kraft Foods und Wendy’s tätigte. Und so wurde Peltz zu einem der wichtigsten Männer an der Wall Street.

«Familie bedeutet mir alles»

Doch Nelson Peltz ist nicht nur Geschäftsmann, sondern auch eine prägende Figur der jüdischen Gemeinde in New York. Er ist bekannt für sein gesellschaftliches Engagement. Die «New York Times» bezeichnet ihn und seine Frau Claudia, als «compassionate leaders» (deutsch: barmherzige Führer) der jüdischen Community.

Die heute 30-jährige Nicola wuchs also in einem jüdischen Haushalt auf. Sie feiern jüdische Feste und jüdische Hochzeiten. Traditionen und Werte werden grossgeschrieben. Disziplin und Verantwortungsbewusstsein werden ihr und ihren Geschwistern in die Wiege gelegt.

Sie hat ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie. «Familie bedeutet mir alles, und das meine ich von ganzem Herzen», sagte sie in einem Interview mit «Byrdie». «Ich fahre nach Florida, wann immer ich die Gelegenheit dazu habe, und wir übernachten im Haus meiner Eltern. Es macht mich wirklich so glücklich, aufzuwachen und meine Geschwister um mich zu haben. Es ist wirklich schwer, uns alle an einem Ort zusammenzubringen, weil wir so viele sind. Wenn wir alle zusammen sind, macht es richtig viel Spass.»

Von Eishockey auf die Bühne

Trotz des familiären Wohlstands und der engen Bindung zu ihren Eltern und Geschwistern entwickelte Nicola früh eigene Vorstellungen von ihrer Zukunft und begann, ihren eigenen Weg zu gehen.

Schon als Kind wusste die junge Frau, dass sie nicht in die Fussstapfen ihres Vaters treten möchte. Sie wollte ihren eigenen Weg gehen – und dieser führte sie auf die Bühne und vor die Kamera.

Doch bevor sie sich definitiv für das Rampenlicht entschied, erwog sie kurz – aber wirklich nur ganz kurz – eine Karriere im Eishockey: «Ich bin mit Eishockey aufgewachsen, und mein Vater wollte wirklich, dass ich mich darauf konzentriere, Eishockey zu spielen – er fand das total cool. Ich war Center-Right und Right-Wing», sagte sie in einem Interview mit «Coveteur».

«Dann, als ich elf Jahre alt war, habe ich meine Mutter gefragt, ob ich Schauspiel ausprobieren darf – es fing damit an, dass ich meinen Theaterunterricht so geliebt habe. Meine Eltern waren anfangs sehr dagegen. Sie haben es einfach nicht verstanden.»

Nicola fuhr fort: «Wir wohnten eine Stunde von Manhattan entfernt, und ich habe meine Mutter überredet, mich zu einem Manager zu bringen. Sie meinte: ‹Hör zu, wenn sie dich nehmen, super. Wenn nicht, sprich mich bitte nicht mehr darauf an, bis du 18 bist.› Also habe ich die Frau angefleht, mich aufzunehmen. Ich glaube, sie hatte einfach so Mitleid mit mir, dass sie mich als Klientin genommen hat. Bei meinem allerersten Vorsprechen habe ich dann tatsächlich die Rolle bekommen – es war ein Theaterstück am Manhattan Theatre Club namens ‹Blackbird›.»

«Ich glaube, meine Eltern haben gesehen, wie sehr ich das wirklich, wirklich geniesse, wie sehr ich es liebe und wie hart ich dafür arbeite – und das ist alles, was ihnen wirklich wichtig ist», sagte sie. «Jetzt unterstützen sie mich sehr.»

Viel Kritik einstecken

Ihr erstes Filmset erlebte sie 2006 in einer Nebenrolle im Weihnachtsfilm «Deck the Halls». Wenig später stand sie mit Jeff Daniels auf der Theaterbühne.

Der grosse Durchbruch gelang ihr 2010 mit der Rolle der Katara in M. Night Shyamalans «Die Legende von Aang». Fortan stand sie im internationalen Rampenlicht und musste teils viel Kritik einstecken. Die Schauspielleistung der jungen Hauptdarstellerin wurde häufig als «fade, steif, unbeholfen und wenig überzeugend» beschrieben. «Ich habe viel über Disziplin und Durchhaltevermögen gelernt», sagte sie rückblickend über diese Zeit.

Doch Nicola ruhte sich nicht aus. Sie übernahm eine Hauptrolle in der gefeierten Serie «Bates Motel» und schaffte 2014 den Sprung in die Blockbuster-Liga: In «Transformers: Ära des Untergangs» spielte sie an der Seite von Mark Wahlberg.

In der Serie «Welcome to Chippendales» übernahm Nicola Peltz die Rolle der Dorothy Stratten, einem Playboymodel und Schauspielerin, deren Leben tragisch endete. 2024 schrieb sie das Drehbuch und führte Regie beim Film «Lola». «Ich will nicht nur das Gesicht vor der Kamera sein, sondern Geschichten erzählen, die mir am Herzen liegen», erklärte sie in mehreren Interviews.

Dann kamen die Beckhams

Auch privat stand Nicola spätestens seit ihrer Beziehung mit Brooklyn Beckham (26), dem Sohn von Fussballstar David (50) und Modedesignerin Victoria (51) Beckham, im Fokus der Öffentlichkeit.

Die beiden machten 2019 ihre Beziehung öffentlich. Seit der Hochzeit des Paares im Jahr 2022 begleiten Medien das Leben der beiden und berichten regelmässig über angebliche Spannungen innerhalb der prominenten Familie.

Nach der Hochzeit wurde insbesondere das Verhältnis zwischen Nicola und ihrer Schwiegermutter Victoria Beckham immer wieder thematisiert. Unter anderem, weil Nicola kein Kleid von Victoria auf ihrer Hochzeit trug. Insider berichten, dass Victoria ihr keines machen wollte. Schliesslich trug Nicola an ihrem grossen Tag eines des italienischen Labels Valentino.

Angespannte Familienverhältnisse

In den letzten Monaten gab es erneut Gerüchte um eine Krise zwischen Brooklyn und seinen Eltern. Besonders auffällig war, dass Brooklyn beim 50. Geburtstag seines Vaters David Beckham nicht anwesend war, was die Gerüchteküche weiter anheizte.

Auch das Verhältnis zu seinem Bruder Romeo (22) gilt als angespannt, unter anderem wegen dessen Freundin, die zuvor mit Brooklyn zusammen war. Nun berichtet das US-Magazin «People» von einem Eklat, der damit geendet haben soll, dass Brooklyns Frau Nicola weinend ihre eigene Hochzeit verliess.

Nur wenige Tage nachdem Brooklyn Beckham eine kryptische Nachricht auf Instagram gepostet hatte, in der er erklärte, dass er sich «immer für» seine Frau entscheiden würde, berichtet nun das US-Magazin über einen angeblichen Eklat bei der Hochzeit des Paars im Jahr 2022.

«Weinend aus dem Raum gerannt»

Nach der Trauung in Palm Beach habe Victoria Beckham den ersten Tanz des Paares gekapert, verriet nun ein Insider dem Magazin. Sänger Marc Anthony sei als Geschenk auf der Hochzeit aufgetreten.

«Bevor der Song begann, bat Marc Anthony Brooklyn auf die Bühne zu kommen und verkündete dann: ‹Die schönste Frau im Raum heute Abend, komm auf die Bühne ... Victoria Beckham!›», so der Insider.

Der gesamte Raum sei so schockiert gewesen, dass Anthony Victorias Namen statt den der Braut Nicola rief, dass daraufhin völlige Stille herrschte.

Dass Victoria begann, mit ihrem Sohn langsam zu tanzen «war nicht angemessen», sagt die Quelle weiter. Jeder im Raum habe gesehen, wie Nicola daraufhin «weinend aus dem Raum rannte».

«Nicola hatte das Gefühl, dass Victoria dies absichtlich tat, obwohl sie wusste, dass es ein geplanter romantischer Tanz war, der für Brooklyn und Nicola gedacht war. Was sie nicht verstehen konnte, war, warum.»

In einem aktuellen Interview mit «Glamour» betonen Brooklyn und Nicola ihre enge Bindung und stellen klar, dass für sie nur ihr gemeinsames Glück zählt. Brooklyn würde die negativen Schlagzeilen ignorieren und konzentriere sich darauf, was ihn und Nicola glücklich macht.

Die beiden präsentieren sich in der Öffentlichkeit immer wieder als unzertrennliche Einheit. Dann hoffen wir einmal, dass es auch so bleibt.