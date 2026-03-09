Die Wohltätigkeitsorganisation von König Charles III. wird von einer englischen Designerin verklagt. Tommy Forbes/Bango Studios/PA Media/dpa

Eine Londoner Modemacherin verklagt eine Wohltätigkeitsorganisation von König Charles III. auf rund 6,2 Millionen Franken Schadenersatz. Sie sagt, die kurzfristige Absage einer geplanten Zusammenarbeit habe ihr massive finanzielle Verluste eingebracht.

Die britische Designerin Amanda Navaian verklagt den King Charles III. Charitable Fund und die Hilfsorganisation FareShare auf rund sechs Millionen Pfund Schadenersatz.

Sie wirft den Organisationen vor, eine geplante Spendenaktion gegen Lebensmittelverschwendung im Jahr 2024 kurzfristig abgesagt zu haben, obwohl die Zusammenarbeit zuvor mündlich vereinbart worden sei.

Laut Navaian führte die Absage dazu, dass ihr nachhaltiges Handtaschen-Unternehmen wirtschaftlich zusammenbrach und ihr hohe finanzielle sowie persönliche Schäden entstanden.

Die britische Designerin Amanda Navaian (43) verklagt eine Wohltätigkeitsorganisation von König Charles III. auf sechs Millionen Pfund (rund 6,2 Millionen Franken) Schadenersatz.

Laut mehreren britischen Medien, darunter die «Daily Mail» und der «Telegraph», richtet sich die Klage gegen den King Charles III. Charitable Fund sowie die Hilfsorganisation FareShare.

Navaian wirft den Organisationen vor, eine geplante gemeinsame Spendenaktion überraschend abgesagt zu haben. Dadurch sei ihr Unternehmen Marici London, das nachhaltige Handtaschen produziert, «zerfallen».

Der Streit geht auf das Jahr 2024 zurück. Navaian wollte sich dem Bericht des «Telegraph» zufolge am «King’s Coronation Food Project» zur Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung beteiligen. Geplant gewesen seien ein Galadinner sowie eine kuratierte T-Shirt-Kollektion, mit der Spenden gesammelt werden sollten.

Den Berichten zufolge hätte auch die Stylistin von Prinzessin Beatrice, einer Nichte von König Charles, an dem Projekt mitwirken sollen.

Ohne Begründung von Projekt zurückgezogen

Nach Angaben von Navaian sei die Zusammenarbeit bei einem Zoom-Gespräch mit zwei Projektverantwortlichen mündlich vereinbart worden. Doch im Juli desselben Jahres habe der King Charles III. Charitable Fund die Kooperation überraschend beendet und seine Unterstützung für das «King’s Coronation Food Project» zurückgezogen.

Die Designerin sagt, die kurzfristige Absage habe ihr Unternehmen ruiniert und sie psychisch stark belastet. Dem «Telegraph» zufolge erklärte sie vor Gericht, es habe keinen triftigen Grund für die Absage des geplanten Galadinners gegeben. Kurz danach sei ihr gesamtes Geschäftsmodell zusammengebrochen.

In der Startwoche des Projekts hätte ihr Unternehmen laut Navaian mehr als eine Million Pfund Umsatz erzielen können. Stattdessen habe die Absage dazu geführt, dass sie lange nicht arbeiten konnte und ihr erhebliche finanzielle Verluste entstanden seien.

