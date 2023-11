Royale Outfits aus Samt Camilla trug ein langes rotes Samtkleid von Fiona Clare im Buckingham Palace zum Staatsbankett mit Präsident Yoon Suk-yeol und First Lady Kim Keon-hee aus Südkorea. Das Kleid hatte einen V-Ausschnitt und Rüschenärmel. Bild: IMAGO/Avalon.red Das Outfit wurde durch eine Halskette mit Rubinen und der Tiara «Burmese Ruby» ergänzt, die mit Rubinen und Diamanten besetzt war und Königin Elizabeth II. gehörte. Bild: IMAGO/i Images Nationalfeiertag in Monaco: Beatrice Borromeo (Mitte) sah an der Seite von Pierre Casiraghi in einem bordeauxroten Samtensemble von Dior sehr stilvoll aus. Bild: EPA Das perfekte Tagesoutfit für diesen medialen Tag. Bild: EPA Am 20. November hatte Königin Camilla auch schon auf ein Samtkleid gesetzt, diesmal in der Farbe Smaragd, als sie an der Abendveranstaltung des Verbands der Auslandspresse teilnahm. Bild: IMAGO/Avalon.red Es handelte sich um ein Stück des Londoner Labels ME+EM, das sie mit einem Smaragd-Armband von Van Cleef & Arpels schmückte. Bild: IMAGO/Avalon.red Royale Outfits aus Samt Camilla trug ein langes rotes Samtkleid von Fiona Clare im Buckingham Palace zum Staatsbankett mit Präsident Yoon Suk-yeol und First Lady Kim Keon-hee aus Südkorea. Das Kleid hatte einen V-Ausschnitt und Rüschenärmel. Bild: IMAGO/Avalon.red Das Outfit wurde durch eine Halskette mit Rubinen und der Tiara «Burmese Ruby» ergänzt, die mit Rubinen und Diamanten besetzt war und Königin Elizabeth II. gehörte. Bild: IMAGO/i Images Nationalfeiertag in Monaco: Beatrice Borromeo (Mitte) sah an der Seite von Pierre Casiraghi in einem bordeauxroten Samtensemble von Dior sehr stilvoll aus. Bild: EPA Das perfekte Tagesoutfit für diesen medialen Tag. Bild: EPA Am 20. November hatte Königin Camilla auch schon auf ein Samtkleid gesetzt, diesmal in der Farbe Smaragd, als sie an der Abendveranstaltung des Verbands der Auslandspresse teilnahm. Bild: IMAGO/Avalon.red Es handelte sich um ein Stück des Londoner Labels ME+EM, das sie mit einem Smaragd-Armband von Van Cleef & Arpels schmückte. Bild: IMAGO/Avalon.red

Königin Camilla und Prinzessin Mary von Dänemark wählten für ihre Anlässe am selben Tag ein ähnliches Kleid, eines aus Samt. Und sie sind nicht die einzigen, die sich dieser Tage für den edlen Stoff begeistern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Königin Camilla sorgte beim Staatsbankett für Präsident Yoon Suk-yeol mit einem roten Kleid aus glänzendem Samt für Aufsehen.

In Kopenhagen trug Kronprinzessin Mary – am selben Abend – ein Modell aus dem gleichen Material und mit ähnlichen Details.

Am Nationalfeiertag von Monaco sah Beatrice Borromeo in einem Samtanzug von Dior sehr elegant aus, während Maria Teresa von Luxemburg dieser Tage auf ein einzelnes Samtpiece setzt. Mehr anzeigen

Bei der Wahl eines Festtags-Outfits kannst du dich dieses Jahr von den Royals inspirieren lassen. Die tragen gerade querbeet edle Samtstücke. Festlich und bequem zugleich sind die Samt-Dresses, -Ensembles und -Blazer ideal für jede bevorstehende Weihnachtsparty im Dezember.

Am 21. November sorgten gleich zwei Frauen in einem Samtkleid in Rottönen für Aufsehen: Königin Camilla und Mary, die Kronprinzessin von Dänemark, die – thankfully – mehr als tausend Kilometer voneinander entfernt waren, sodass ein Fashion-Fauxpas ausblieb.

Beim Staatsbankett für Präsident Yoon Suk-yeol und Südkoreas First Lady Kim Keon-hee in Buckingham setzte Königin Camillas auf ein langes, mit einem V-Ausschnitt versehenes Samtkleid von Fiona Clare, zu dem sie zum ersten Mal die Burmese Ruby Tiara der verstorbenen Königin Elizabeth II trug.

Royals setzen auf Samt

Prinzessin Mary, die in Kopenhagen am Gala-Empfang mit dem Vizepräsidenten Vietnams Vo Thi Anh Xuan teilnahm, erschien ebenfalls in Samt gekleidet. Sie wählte ein weinrotes Modell mit einem Rundhalsausschnitt und in Midilänge von Beulah London.

Neben dem samtigen Material wiesen beide royalen Dresses das gleiche besondere Detail auf, nämlich Rüschenärmel.

Für beide Royals war es nicht das erste Mal, dass sie sich für ein Kleidungsstück aus Samt entschieden. Mary besitzt einige Modelle – sogar in der gleichen Farbe – die sie aber immer wieder recycelt, wie zum Beispiel die weinrote Robe, das sie bereits viermal getragen hat, unter anderem an Silvester.

Auch Königin Camilla ist eine Samt-Wiederholungstäterin. Und dafür muss man nicht lange im Archiv nach einem Samtstück suchen. Denn einen Tag zuvor, am 20. November, als sie an einem Event des Verbands der Auslandspresse teilnahm, war sie ebenfalls im edlen Stoff gehüllt: Sie trug ein langes smaragdfarbenes Abendkleid der Londoner Marke ME+EM, das sie unter anderem mit einem ebenfalls smaragdfarbenen Armband von Van Cleef & Arpels kombinierte.

Samt für Beatrice Borromeo

Samt in der Farbe Bordeaux eroberte am 19. November auch den Fürstenpalast von Monaco und die Herzen der Fashionbegeisterten. Beatrice Borromeo wählte für den monegassischen Nationalfeiertag ein Tagesoutfit, das aus einer Jacke mit Mandarin-Kragen und schwarzen Knöpfen sowie einem Bleistiftjupe in Midilänge bestand. Das Ensemble von Dior wurde durch den passenden runden Bibi komplementiert.

Dieser Tage gibt es auch seitens Luxemburg samtige Fashion-Töne: Maria Teresa von Luxemburg setzte an der Benefizveranstaltung Bazar International auf einen weinroten Samtblazer von Max Mara, den sie zu Satin-Bluse und violettfarbene Flared Pants trug.

Das zeitlose Material, das je nach Ausgangsmaterial, Webtechnik und Strichrichtung von weich bis robust sehr unterschiedlich ausfallen kann, werden wir in den nächsten Wochen gewiss öfter sehen, nicht nur bei den Royals.

