Verstorbener Autorenfilmer Fatih Akin über «Freund» Hark Bohm: «Leuchtturm ist erloschen»

dpa / Redaktion blue News

14.11.2025 - 21:26

Hark Bohm und Fatih Akin waren enge Freunde. 
Archivfoto: dpa

Der Filmemacher und Autor Hark Bohm ist am Freitag gestorben. Für Regisseur Fatih Akin war er weit mehr als ein Kollege.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Regisseur Fatih Akin hat den verstorbenen Filmemacher Hark Bohm mit liebevollen Worten gewürdigt.
  • Mit Bohm sei ein Leuchtturm erloschen, teilte Akin mit.
  • Hark Bohm zählte zu den bedeutendsten deutschen Autorenfilmern.
  • Mit Filmen wie «Moritz, lieber Moritz» und «Yasemin» hat Bohm Filmgeschichte geschrieben.
  • Er starb am Freitag im Alter von 86 Jahren.
Mehr anzeigen

Nach dem Tod des Filmemachers Hark Bohm hat Fatih Akin (52) seinen Freund und Mentor mit liebevollen Worten gewürdigt. «Mein Freund und Meister Hark Bohm ist von uns gegangen. Der Leuchtturm ist erloschen. Harks Seele atmet in seinem einzigartigen Werk weiter», teilte der Regisseur über seine Managerin der Deutschen Presse-Agentur mit. 

Bohm zählte zu den wichtigsten deutschen Autorenfilmern der Nachkriegszeit. Er war am Freitag im Alter von 86 Jahren in Hamburg im Kreis seiner Familie gestorben. Vor allem dank sozialkritischer Coming-Of-Age-Produktionen wie «Nordsee ist Mordsee» (1976), «Moritz, lieber Moritz» (1978) sowie «Yasemin» (1988) schrieb Bohm Kinogeschichte. 

Mit seinem ehemaligen Schüler Fatih Akin verfasste er das Drehbuch für dessen international erfolgreiches NSU-Drama «Aus dem Nichts» mit Diane Kruger. In diesem Jahr feierte Akins Film «Amrum», der auf Bohms gleichnamigem autobiografisch inspirierten Roman fusst, auf den Internationalen Filmfestspielen im französischen Cannes umjubelte Weltpremiere.

Amrum

Amrum

Amrum

05.09.2025

Mehr zum Thema

blue News ist in Cannes. Depp kann König – und ziemlich gut Französisch

blue News ist in CannesDepp kann König – und ziemlich gut Französisch

Als Reaktion auf Naked-Dress-Trend. Cannes verschärft Dresscode und verbannt Nacktheit

Als Reaktion auf Naked-Dress-TrendCannes verschärft Dresscode und verbannt Nacktheit

Mode beim Filmfestival. Diese 10 Männer fielen auf beim roten Teppich

Mode beim FilmfestivalDiese 10 Männer fielen auf beim roten Teppich

