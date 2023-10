«Bei Pitt und Clooney wurden die OPs gut gemacht»

Felix Bertram ist Facharzt für Dermatologie und Venerologie. Der Hamburger ist erfolgreicher Gründer mit eigenen Kliniken in der Schweiz. Andrea Camen Photography

Schönheitsexperte Dr. Felix Bertram ist neuer Investor in der TV-Show «Die Höhle der Löwen Schweiz». Ein Gespräch über neue Trends in der Schönheitschirurgie, Schlauchboot-Lippen und Harald Glööckler.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dr. Felix Bertram ist Facharzt für Dermatologie und Venerologie.

Der Hamburger gründete 2007 die Firma Skinmed . Eine Klinik für Dermatologie, Ästhetische Medizin und plastische Chirurgie.

Der Schönheitsexperte ist der neue Investor in der TV-Gründershow «Die Höhle der Löwen Schweiz». Die fünfte Staffel startet am 31. Oktober auf 3+. Mehr anzeigen

Herr Bertram, Sie sind Schönheitsexperte. Welche Operationen haben sie selbst an sich machen lassen?

Gute Frage. Ich habe früh meine Oberlider operieren lassen, da ich Schlupflider hatte. Das habe ich später wiederholt. Ausserdem habe ich eine Haartransplantation gemacht, mit der ich sehr zufrieden bin. Etwas Fettabsaugung und eine Nasenkorrektur habe ich auch schon machen lassen. Im letzten Jahr habe ich auch ein wenig Botox für meine Zornesfalten verwendet.

Danke für Ihre Offenheit. Welche Schönheitsoperationen sind derzeit bei Frauen angesagt?

Der Trend geht derzeit weg von invasiven Operationen hin zu minimalinvasiven Eingriffen. Einige beliebte Behandlungen sind beispielsweise Hochfrequenz-Needling und die Verwendung natürlicher Produkte wie PRP (plättchenreiches Plasma). Bald wird auch PRF (plättchenreiches Fibrin) eine Rolle spielen, bei dem gelartige Substanzen aus dem eigenen Blut gewonnen werden, die für Behandlungen verwendet werden können, was sehr natürliche Ergebnisse liefert.

Und bei Männern?

Da sind die Trends stabil. Es gibt drei Hauptbereiche: Bauch, Augen und in letzter Zeit auch Haartransplantationen, die besonders gefragt sind. In der Schweiz ist dies ein grosses Thema. Viele Männer ab 25 oder 30 Jahren haben damit zu kämpfen. Volles Haar kann einen Mann deutlich jünger und vitaler aussehen lassen, was in der heutigen Zeit eine wichtige Rolle spielt.

«Longevity ist in den nächsten Jahren ein grosses Thema»

In Zürich gibt es viele – eher jüngere – Frauen mit Schlauchbootlippen. Machen Sie in Ihrer Klinik auch solche Operationen?

Nein, bei uns ist auch jüngere Kundschaft willkommen. Aber wir grenzen uns ganz klar ab von günstigen Schnell-Anbietern. Schlauchboot-Lippen mache ich keine. Wenn wir Lippen operieren, dann muss das Ergebnis natürlich aussehen.

In Brasilien sind Schönheits-Operationen gang und gäbe. Dort ist der Brazilian Butt im Kurs. Gibt es diesen Trend auch in der Schweiz?

Nein, weil es auch nicht gross angefragt wird. Es ist sehr spannend, wie Schönheitseingriffe in unterschiedlichen Ländern gewertet werden. In Brasilien leben die Menschen sehr viel im Freien, sind am Strand in der Badehose oder im Bikini und spielen Beachvolleyball. Da ist der Körper wichtig. In den USA hingegen ist ein Brazilian Butt oft ein Statussymbol.

In People-Magazinen werden oft Celebritys gezeigt, bei denen Schönheitseingriffe misslungen sind. Zum Beispiel kursierten jüngst Fotos von Madonna vor ihrem Tourstart.

Wir neigen dazu, auf jene Prominenten zu schauen, bei denen Schönheitsoperationen schlecht gemacht wurden, weil sie auffallen. Wir sehen Promis wie Madonna, Meg Ryan und Mickey Rourke, bei denen etwas schiefgelaufen ist. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Stimmt. Es gibt ganz viele, bei denen man eine OP nur erahnen kann.

Ja, es gibt viele andere Stars, bei denen Schönheitsoperationen gut gemacht wurden – und diese werden oft übersehen. Zum Beispiel Brad Pitt und George Clooney. Sie sehen grossartig aus, aber das wird oft nicht kommentiert.

Was ist Ihre Meinung zu Designer Harald Glööckler mit seinen vielen Schönheitseingriffen?

Das ist ein kontroverses Thema. Persönlich finde ich es schlecht gemacht und unnatürlich. Aber es ist wichtig zu betonen, Schönheit ist subjektiv. Jeder Mensch hat das Recht, seinen eigenen Stil und seine Schönheitsvorstellung zu haben. Harald Glööckler hat sich für einen bestimmten Look entschieden, das ist seine Wahl. Man kennt die Hintergründe und Motive nicht und das ist auch seine Privatsache.

Sie würden ihn also nicht operieren?

Nein, ich würde definitiv keine weitere Operation bei ihm durchführen. Erstens, weil es nicht meinem persönlichen Geschmack entspricht und weil ich mir vorstellen kann, dass hier eventuell auch andere Themen eine Rolle spielen, die sich rein durch weitere Schönheitsoperationen nicht lösen lassen. Aber das ist reine Spekulation.

Sie sind neu Investor in der TV-Show «Die Höhle der Löwen Schweiz». Wieso haben Sie zugesagt?

Ich bin zwar Arzt, aber in den letzten 16 Jahren habe ich mich auch in der Rolle eines Unternehmers entwickelt, und das macht mir riesigen Spass. Als das Angebot kam, bei «Die Höhle der Löwen Schweiz» mitzumachen, habe ich mich sehr gefreut.

In der Show können Sie Deals mit Start-up-Gründern abschliessen. Welche Art neue Ideen interessieren Sie?

Mir ist das Team, das hinter einer Idee steckt, sehr wichtig. Die Idee sollte innovativ sein und ein Problem für die Menschheit, Einzelpersonen, Tiere oder die Welt lösen. Sie muss gut durchdacht sein. Man kann oft schon in den ersten Fragen erkennen, ob ein Konzept Potenzial hat oder nicht. Thematisch gesehen interessiere ich mich besonders für Beauty, Gesundheit und das Thema Longevity, also alles, was sich mit einem gesünderen und längeren Leben befasst. Das ist ein grosses Thema in den nächsten Jahren, auch für mich.

Sie haben 13 Strassenhunde aufgenommen. Wie schaffen Sie es als erfolgreichen Unternehmer, sich auch noch um ihre Vierbeiner zu kümmern?

Ja, ich habe 13 gerettete Strassenhunde bei mir. Aber ich habe auch ein Team, das sich um sie kümmert. Ich habe einen grossen Garten, das macht es einfacher. Im Team hat es auch ausgebildete Tierpfleger, die sich um die Hunde kümmern. Bei 13 Hunden ist es wichtig, dass sie angemessen versorgt und betreut werden, und das gewährleisten wir.

«Die Höhle der Löwen Schweiz» startet am 31. Oktober um 20:15 Uhr auf 3+.

Mehr Videos aus dem Ressort