TV-Star Andrea Kiewel nach sechs Jahren noch wütend über Eklat

Auch nach sechs Jahren denkt Andrea Kiewel ungern an einen bestimmten Auftritt im «Fernsehgarten» zurück. Eine Versöhnung mit dem Gast steht nicht zur Debatte.

Andrea Kiewel ist auch sechs Jahre nach dem Skandalauftritt von Luke Mockridge im «ZDF-Fernsehgarten» weiterhin verärgert und lehnt eine Versöhnung ab.

Der Auftritt von Mockridge 2019 galt als unpassend und provokant und diente mutmasslich der Promotion seiner eigenen Show.

Während das ZDF inzwischen wieder mit dem Comedian zusammenarbeitet, bleibt Kiewel bei ihrer kritischen Haltung und verweist auf «Karma».

Im August 2019 sorgte Luke Mockridge mit einem denkwürdigen Auftritt im «ZDF-Fernsehgarten» für Aufsehen. Seine Darbietung, die von flachen Witzen und provokanten Gesten geprägt war, hinterliess beim TV-Publikum und der Moderatorin Andrea Kiewel einen bleibenden Eindruck.

Die Reaktionen reichten von Fassungslosigkeit bis Fremdscham, doch Begeisterung blieb aus. Kiewel, bekannt für ihre Schlagfertigkeit und gute Laune, war sichtlich ratlos und brach den Auftritt schliesslich ab. Ihr Urteil: «Was Luke Mockridge da gebracht hat, war an Unkollegialität kaum zu übertreffen.»

Unveränderte Haltung

Auch fast sechs Jahre später hat Kiewel den Vorfall nicht vergessen. In einem Interview mit dem Magazin «Frau im Spiegel» betont sie, dass ihre Meinung unverändert bleibt. «Ich weiss bis heute nicht ganz genau, wie sehr ich die Fingernägel in meine Daumen presste, um nicht vor Empörung auszuflippen», erinnert sie sich.

Ein persönliches Gespräch mit Mockridge hat es seitdem nicht gegeben. «Es ist alles gesagt und nach wie vor gilt: Karma, Baby!», fügt sie hinzu.

Hintergründe des Auftritts

Der Hintergrund der umstrittenen Performance wurde bald klar: Im September 2019 startete Mockridge seine eigene Show «Luke! Die Greatnightshow» auf Sat.1 und nutzte den «Fernsehgarten»-Auftritt als Promotion.

In einem späteren Interview mit Sat.1 äusserte sich Mockridge überrascht über die Reaktionen: «Ich war im Nachhinein echt erstaunt darüber, wie wichtig es war, dass ich live im Fernsehen mit einer Banane telefoniert habe. Und egal wie absurd mein Auftritt in dem Moment herüberkam – das, was dann daraus gemacht wurde, war noch viel absurder und kindischer. Man fragt sich in einem solchen Moment: ‹Haben wir denn keine grösseren Probleme?›»

ZDF zeigt sich versöhnlich

Während Andrea Kiewel den Vorfall noch nicht überwunden hat, zeigt sich das ZDF versöhnlicher. Mockridge erhielt die Gelegenheit, in einem Kultformat des Senders aufzutreten, was darauf hindeutet, dass der Sender den Eklat hinter sich gelassen hat.

