Tim Mälzer startet schwach ins neue TV-Kochduell gegen Roland Trettl – der Druck, das unbekannte Publikum und ein Blackout fordern ihn heraus. Doch dann gelingt ihm die Wende.

Das Rezept von der TV-Show «Mälzer und Trettl liefern ab» ist simpel, aber gut: Die beiden bekannten Köche liefern sich ein Küchenduell und schenken sich dabei nichts.

In der neuen 5. Staffel, wurde noch ein wenig am Konzept geschraubt. Bisher trat Tim Mälzer immer gegen TV-Kollege Steffen Henssler an. Jetzt muss er sich mit Roland Trettl messen. Und auch die TV-Drehorte wechseln. Der Sinn? Mehr Pfeffer und mehr Drama ins TV-Duell zu bringen.

Doch in der Premierensendung gab es eine grosse Überraschung: Tim Mälzer, bekannt als cholerischer Mitstreiter, stand dieses Mal auf dem Schlauch. Aber auch bei Roland Trettl lief es nicht rund.

Beim Koch-Duell müssen beide Star-Köche blitzschnell Menüs kochen. Doch für wen sie diese zubereiten, das bleibt geheim. Nur einzelne Hinweise helfen, die passenden Gerichte zu erschaffen.

Mälzer ist gestresst vom Publikum

Der TV-Kochwettbewerb findet in dieser Folge in einem Fisch-Imbiss in Eckernförde statt – direkt an der Ostsee in Schleswig-Holstein.

Doch wer führt den Imbiss-Laden? Mälzer und Trettl vermuten ein älteres Paar, doch sie wissen es nicht.

Dass die beiden Testesser keine Meeresfrüchte mögen – so lautet ein Hinweis – bringt die beiden ins Schwitzen. Tim Mälzer ist erstaunt: «Ich hatte Muscheln selbst mitgebracht. Aber jetzt fehlt mir die Grundidee.» Spicy: Tim Mälzer hat insgesamt 45 Minuten Zeit.

Tim Mälzer kämpft mit einem Blackout. Zudem fühlt sich der 54-Jährige von der Imbiss-Kundschaft gestresst – da diese zusätzlich bekocht und bedient werden will. Dafür gibt es auch Punkte.

Zuviel für Mälzer – er kämpft mit seiner TV-Challenge. Derweil kocht sich Trettl in die Startposition mit einem Lachstatar, Kabeljau mit Paprikasud und Apfelkuchen zum Dessert. Und was macht Mälzer? Bei dem ist Sendepause.

Weiterer Hinweis verwirrt Mälzer

Schliesslich folgt für die beiden TV-Köche ein weiterer Hinweis, der ihnen beim Wettbewerb helfen soll. Dieser lautet: «Wir lieben die Tradition und zelebrieren das Neue!»

Tim Mälzer sieht rot: «Für wen ist was neu?» Und er doppelt nach: «Mir fehlt gerade das Konzept. Ich komme überhaupt nicht rein.»

Doch dann macht es Klick und Mälzer legt los – und zaubert Räucherlachs mit Kräuterkruste plus Selleriemousseline und Haselnuss-Pesto hervor.

Und wer macht das Rennen? Den Testessern, einem älteren Ehepaar, schmeckt das Mälzer-Menu besser als jenes von Trettl.

Der Staffelsieg geht – auch mit einigen Anlaufschwierigkeiten – an Tim Mälzer. Trettl kontert sauer: «Ich brauche nicht irgendwelche Juroren, die mir sagen, ob es gut ist oder nicht. Ich mache das Ding seit über 30 Jahren.»

