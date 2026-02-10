  1. Privatkunden
Festnahme vor Prozess Marius Høiby bestreitet neue Vorwürfe

SDA

10.2.2026 - 09:46

Marius Borg Høiby muss sich vor Gericht unter anderem wegen Vergewaltigung verantworten.
Marius Borg Høiby muss sich vor Gericht unter anderem wegen Vergewaltigung verantworten.
Ane Hem/NTB/dpa

Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, steht in Norwegen wegen mehrerer Delikte vor Gericht. Der 29-Jährige bestreitet die Vergewaltigungsvorwürfe, sitzt aber in Untersuchungshaft.

Keystone-SDA

10.02.2026, 09:46

10.02.2026, 10:24

Kein Stress? blue News fasst für dich zusammen

  • Marius Borg Høiby steht in Norwegen wegen 38 Delikten, darunter vier Vergewaltigungen, vor Gericht.
  • Er bestreitet die sexuellen Übergriffe, hat aber andere Straftaten eingeräumt.
  • Wegen eines Kontaktverbots und Messerdrohungen sitzt er in Untersuchungshaft.
Mehr anzeigen

Zum Start der zweiten Woche im Vergewaltigungs-Prozess gegen den ältesten Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit hat Marius Borg Høiby neue Vorwürfe bestritten.

Kurz vor Prozessauftakt Anfang Februar war der 29 Jahre alte Norweger erneut festgenommen worden und sitzt deshalb nun für vier Wochen in Untersuchungshaft. Er soll mit einem Messer gedroht und gegen ein Kontaktverbot verstossen haben.

Sein Mandat plädiere auf nicht schuldig, schrieb Høibys Anwalt Petar Sekulic der Nachrichtenagentur NTB. Er gehe gegen die U-Haft aber nicht in Berufung, weil er sich nun voll und ganz auf den laufenden Prozess konzentrieren müsse, hiess es.

Høiby ist in 38 Punkten angeklagt, darunter für vier Vergewaltigungen nach norwegischem Recht. In drei Fällen soll er die Frauen sexuell im Genitalbereich berührt haben, in einem soll es zum Geschlechtsverkehr gekommen sein.

Um diesen, den schwersten Vorwurf, geht es in der zweiten Verhandlungswoche. Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung soll eine Frau auf den Lofoten, einer Inselgruppe in Norwegen, vergewaltigt haben, während sie nicht imstande war, sich zu wehren. Zunächst sollte das mutmassliche Opfer am Dienstag vor Gericht aussagen. Während Høiby einige Straftaten eingeräumt hat, bestreitet er die Vergewaltigungen.

