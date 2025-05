US-Regisseur James Foley ist mit 71 Jahren gestorben. Archivbild: picture alliance / Daniel Reinhardt/dpa

Er drehte mit Stars wie Sean Penn und Al Pacino und trug zwei Filme zur erfolgreichen «Fifty Shades of Grey»-Reihe bei. Nun erlag James Foley einer schweren Krankheit.

Er gehörte zu den erfolgreichsten Regisseuren Hollywoods – wenn er auch nicht so bekannt war wie manch seiner Kollegen. Nun ist James Foley im Alter von 71 Jahren gestorben. Wie Taylor Lomax von der Künstleragentur ID der «New York Times» mitteilte, ist er einem Hirntumor erlegen.

Foleys Sprecher bestätigte den Tod des US-Filmemachers. Er sei «nicht nur ein begabter Regisseur, sondern auch ein enger Freund» gewesen, erklärte Florent Lamy gegenüber der «Los Angele Times».

Zu den ersten Erfolgen des 1953 in New York geborenen Regisseurs gehören der Psychothriller «Auf kurze Distanz», der 1986 bei den Internationalen Filmfestspielen von Berlin uraufgeführt wurde. Christopher Walken und Sean Penn spielten darin Vater und Sohn.

Aufsehen erregte Foley auch mit «Glengarry Glen Ross» (1992), einer Adaption des gleichnamigen Stücks von David Mamet, die mit Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin und Kevin Spacey besetzt war. Es folgten «Fear – Wenn Liebe Angst macht» (1996) mit Mark Wahlberg und Reese Witherspoon sowie die John-Grisham-Verfilmjung «Die Kammer» (1996).

Ein Routinier Hollywoods

Foley drehte auch zahlreiche Musikvideo – vor allem für Madonna in den 1980er-Jahren. Mit der Pop-Ikone arbeitete der Regisseur auch bei der Komödie «Who's That Girl» zusammen. Als profilierter Fernsehregisseur verantwortete er ausserdem Episoden zu Serienhits wie «House of Cards» und «Billions».

Zuletzt schnupperte Foley auch Blockbuster-Luft, als er mit Dakota Johnson und Jamie Dornan in den Hauptrollen die Erotikromanzen «Gefährliche Liebe» und «Befreite Lust» drehte. Es handelt sich um die Teile zwei und drei aus der «Fifty Shades of Grey»-Reihe nach dem gleichnamigen Romanzyklus von E. L. James.