Diese Filme warten 2025 auf dich David Corenswet ist der neue Superman im gleichnamigen Film von Regisseur und Autor James Gunn («Guardians of the Galaxy»). Mit dabei ist auch sein Hund Krypto. Bild: DC Studios 22 Jahre nach dem ersten Teil «28 Days Later» mit Cillian Murphy folgt nun das Sequel «28 Years Later» – der Ire soll ebenfalls wieder dabei sein. Bild: British Film Council Jonathan Bailey und Scarlett Johansson spielen im siebten Teil der «Jurassic»-Reihe die Protagonisten. Bild: Universal Studios Rachel Zegler spielt im Live-Action-Remake das titelgebende Schneewittchen. Dem Film gehen gleich mehrere Kontroversen voraus – wie er an den Kinokassen abschneiden, das zeigt sich im März. Bild: Disney Mason Thames spielt die Rolle von Hiccup im Live-Action-Remake von «How To Train Your Dragon». Bild: Dreamworks Brad Pitt und Damson Idris spielen Mentor und Rookie im kommenden «F1»-Film. Bild: Formula 1 Diese Filme warten 2025 auf dich David Corenswet ist der neue Superman im gleichnamigen Film von Regisseur und Autor James Gunn («Guardians of the Galaxy»). Mit dabei ist auch sein Hund Krypto. Bild: DC Studios 22 Jahre nach dem ersten Teil «28 Days Later» mit Cillian Murphy folgt nun das Sequel «28 Years Later» – der Ire soll ebenfalls wieder dabei sein. Bild: British Film Council Jonathan Bailey und Scarlett Johansson spielen im siebten Teil der «Jurassic»-Reihe die Protagonisten. Bild: Universal Studios Rachel Zegler spielt im Live-Action-Remake das titelgebende Schneewittchen. Dem Film gehen gleich mehrere Kontroversen voraus – wie er an den Kinokassen abschneiden, das zeigt sich im März. Bild: Disney Mason Thames spielt die Rolle von Hiccup im Live-Action-Remake von «How To Train Your Dragon». Bild: Dreamworks Brad Pitt und Damson Idris spielen Mentor und Rookie im kommenden «F1»-Film. Bild: Formula 1

Das Kinojahr 2025 wartet mit einigen Perlen – und Geschichten, die wir schon kennen. Jene werden aber mit neuer Verpackung erscheinen. Hier findest du ein paar wichtige Filmreleases fürs nächste Jahr.

Fabian Tschamper Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fortsetzungen und Neuauflagen dominieren: Mit Filmen wie «28 Years Later», «Jurassic World: Rebirth», «Mission Impossible 8», und einer «Superman»-Neuinterpretation setzen Studios auf bekannte Franchises.

Live-Action-Adaptionen im Trend: Werke wie Snow White und How To Train Your Dragon führen die Welle von Realverfilmungen beliebter Animationsklassiker fort.

Einzelprojekte mit Starpower: Guillermo Del Toro («Frankenstein»), Brad Pitt («F1»), und Ana de Armas («Ballerina») bringen frische Ansätze in etablierte Genres und Universen. Mehr anzeigen

Während viele noch an den Werken des vergangenen Jahres hängen, schauen wir nach vorne. 2025 warten zwar wiederum einige Remakes oder Fortsetzungen, doch dennoch darfst du dich auf ein vielversprechendes Kinojahr freuen. Hier folgen ein paar Filme, die im nächsten Jahr auf die Leinwand kommen werden.

28 Years Later

Kurz nach der Veröffentlichung gehört die Fortsetzung der legendären Zombie-Reihe von Danny Boyle zu den am meisten geschauten Horror-Trailern überhaupt.

Vor 22 Jahren erschien «28 Days Later». Das ganze Konzept damals beruht darauf, wie die Welt – in diesem Fall England – 28 Tage nach dem Ausbruch der Zombie-Apokalypse aussehen würde. Die Fortsetzung zeigte jenen Zustand «28 Weeks Later» und nun also 28 Jahre nach der Epidemie.

Regisseur Danny Boyle und Autor Alex Garland haben sich für die späte Fortsetzung wieder zusammengetan und bringen nicht nur einen Film sondern gleich drei. «28 Years Later» soll nämlich eine Trilogie werden. Ob der Start erfolgreich sein wird, das zeigt sich im Kino ab 19. Juni 2025.

Snow White

Ach, die Disney Realverfilmungen: Auch dieses Jahr kommen wir nicht darum herum. Gleich mehrere Zeichentrickfilme, die nun mit echten Menschen gedreht worden sind, kommen ins Kino. Einer davon ist der kontroverse «Schneewittchen», zweifellos eines der beliebtesten Märchen von Disney. Kontrovers, weil sich Hauptdarstellerin Rachel Zegler von einem Fettnäpfchen ins nächste manövriert hatte.

So sagte sie unter anderem: «Es ist nicht mehr 1937. Schneewittchen muss nicht mehr vom Prinzen gerettet werden oder von grosser Liebe träumen. Sie träumt davon, die Führerin zu werden, die sie sein kann». Fans des Märchens stösst das sauer auf, weil es dann nicht mehr Schneewittchen sei. Warum also eine Realverfilmung, wenn eine ganz andere Story erzählt wird?

Etwas muss man Zegler lassen: Singen kann sie, das hörst du auch im Teaser zum Film. Ob der jedoch ein Kassenschlager wird, das zeigt sich am 20. März 2025.

Superman

Die goldenen Zeiten von Clark Kent sind eindeutig vorbei. Christopher Reeve war in den 1980ern der Superman schlechthin – seither haben sich viele Schauspieler an der Rolle versucht. Mit Henry Cavill wollte es nicht so richtig klappen, nun soll es David Corenswet richten.

Regisseur James Gunn hat bei diesem Projekt die Zügel in der Hand. Poster sowie auch Trailer lassen die Fan-Herzen höher schlagen, da es nach einer Rückkehr zur Reeve-Ästhetik aussieht.

Der Ausserirdische kommt also zurück auf die Leinwand. Ob er die allgemeine Müdigkeit gegenüber Superhelden-Filmen bekämpfen kann, das wird sich ab 10. Juli 2025 zeigen.

Jurassic World: Rebirth

Von Dinosauriern kann es nie genug geben, sollte man meinen. Die Urzeitviecher haben ihren Zenit allerdings überschritten. Schon die originale Trilogie zum «Jurassic Park» nahm in ihrer Qualität ab – bei «Jurassic World» war es ebenfalls so.

Nun will Universal mit «Jurassic World: Rebirth» zurück zu den Wurzeln – so scheint es jedenfalls, wenn man sich die wenigen Screenshots zum Film anschaut.

Ob der siebte Teil neues Leben in diesen Franchise hauchen kann, das bleibt abzuwarten. Der Cast kann sich jedenfalls sehen lassen: Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey und Rupert Friend legen sich hier mit den Dinosauriern an – oder verbünden sich mit ihnen? Einen Trailer gibt es leider noch nicht, aber Kinostart ist der 2. Juli 2025.

How To Train Your Dragon

Es ist definitiv nicht nur bei Disney ein Live-Action-Fieber ausgebrochen, auch andere grosse Studios ziehen mit. Natürlich wegen des Erfolgs verschiedener Realverfilmungen.

Wohl einer der beliebtesten Filme von Dreamworks ist «How To Train Your Dragon» und hier kommt ein Film mit echten Menschen um die Ecke.

Der kurze Trailer dazu sieht richtig gut aus, da dürfte sich Universal auf einen Erfolg einstellen. Dennoch stellt sich die Frage, wie viele Werke wir wirklich in neuem Gewand recyceln wollen – oder sollen.

Ballerina

Keine hatte wohl mit dem riesigen Erfolg von «John Wick» gerechnet. Der elegante Killer schaffte es, in ganzen vier Teilen im Kino zu überzeugen. Ein weiterer Ableger in diesem Universum schien also nur eine Frage der Zeit zu sein.

Ana de Armas übernimmt die Hauptrolle im Spinoff «Ballerina». Die Geschichte soll sich zwischen dem dritten und vierten Teil von «John Wick» abspielen. Die Ballerina Eve Macarro wird zum Assassinen ausgebildet, um den Tod ihres Vaters zu rächen.

Der Film war einige Zeit in Produktion, hinter den Kulissen schienen manche Dinge nicht so rund zu laufen. Scheinbar musste das Drehbuch mehrfach umgeschrieben und unzählige Szenen neu gedreht werden. Meist ist das kein gutes Zeichen für einen Film – erst recht nicht, wenn es sich um einen bestehenden Franchise handelt.

Wie gut sich Ana de Armas in «Ballerina» schlägt, das siehst du ab 5. Juni 2025 im Kino.

F1

In vergangenen Jahren fanden Filme über schnelle Autos oder Rennfahrer grossen Anklang – und damit ist nicht nur «Fast and Furious» gemeint. So feierte etwa «Ford vs. Ferrari» einen Erfolg oder auch «Gran Turismo».

Bald kommt nun ein Film über die Formel 1 in die Kinos. Die Hauptrolle übernimmt dabei Brad Pitt. Der ehemalige F1-Pilot Sonny Hayes war ein erfolgreicher Rennfahrer, der seine Karriere aufgrund eines Unfalls ausbremsen musste. Er übernimmt die Rolle des Mentors für einen jungen Rennfahrer, gespielt von Damson Idris.

Laut Pressetexten soll sich der Film an echten Rennen orientieren und einen authentischen Blick hinter die Kulissen werfen – trotz der fiktiven Natur des Inhalts. Kinostart für «F1» ist der 26. Juni 2025.

Mission Impossible 8: The Final Reckoning

Nun geht es zu Ende: Tom Cruise nimmt den Hut als Ethan Hunt in den «Mission Impossible»-Filmen. Nach dem siebten Teil «MI: Dead Reckoning» folgt nun der Abschluss dieser angerissenen Geschichte – und sogleich der Abschied von Cruise als Agent.

Ob «Mission Impossible 8: The Final Reckoning» der letzte Film in dieser Reihe ist, das lässt sich schwer bezweifeln. Was allerdings in Stein gemeisselt zu sein scheint: Für Tom Cruise ist es definitiv vorbei. Dies hat er schon selbst gesagt und auch der Adrenalin-Junkie wird nicht jünger.

Cruise hat jedoch auch für diesen Film wieder vollen Körpereinsatz geboten, die Stunts macht er natürlich alle selbst. Egal, wie halsbrecherisch sie sind – wie etwa ein Motorrad über eine Klippe zu fahren und den Fallschirm danach zu öffnen. Das hat er für den siebten Teil tatsächlich getan. «MI8: The Final Reckoning» kommt am 21. Mai 2025 in die Schweizer Kinos.

Frankenstein

Ein einzigartiger Filmemacher, der heutzutage im Regiestuhl sitzt, ist zweifelsohne Guillermo Del Toro («The Shape of Water», «Pinocchio»). Der Visionär hat stets einen eigenen Stil, was seine Filme angeht und überlegt sich originelle Ideen in der Machart oder der Geschichte. Letzteres stimmt bei seinem neuen Projekt zwar nicht, aber ersteres dürfte definitiv der Fall sein.

Del Toro arbeitet momentan nämlich an seiner Version von «Frankenstein». Dabei scheint er die Geschichte nicht sonderlich zu ändern: Im Beschrieb steht bisher schlicht, dass Viktor Frankenstein die Toten zum Leben erwecken will und dabei eine Monstrosität erschafft. Die Ästhetik dürfte aber wiederum exzellent sein.

Die Hauptrolle vom Professor übernimmt übrigens Oscar Isaac, Frankensteins Monster wird vom 1,96 Meter grossen Australier Jacob Elordi verkörpert. Einen Trailer gibt es leider noch nicht, jedoch machte vor Kurzem dieses Setbild die Runde.

Es dürfte eine meisterliche Version von «Frankenstein» werden. Double Dare You

Ein genaues Datum für den Kinostart von «Frankenstein» gibt es noch nicht, aber er soll definitiv im Jahr 2025 kommen.

Mehr aus dem Ressort Entertainment