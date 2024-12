Die schweizerisch-peruanisch-spanische Regisseurin Klaudia Reynicke hatte diesen Sommer in Locarno mit ihrem Film «Reinas» für Aufsehen gesorgt. (Archivbild). Bild: Keystone

Der Film «Reinas» von Klaudia Reynicke, eine schweizerisch-peruanisch-spanische Koproduktion, hat die Oscar-Nominierung für den besten ausländischen Film verpasst.

Keystone-SDA, dor SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Film «Reinas» von Klaudia Reynicke, eine schweizerisch-peruanisch-spanische Koproduktion, hat die Oscar-Nominierung für den besten ausländischen Film verpasst.

Die Oscar-Akademie hat ihn aus ihrer am Dienstag bekanntgegebenen Auswahl von 15 Filmen gestrichen.

Die Oscar-Nominierungen in allen Sparten, mit jeweils fünf Kandidaten, werden am 17. Januar bekanntgegeben.

Die 97. Verleihung der Oscars ist für den 2. März 2025 geplant. Mehr anzeigen

Die Oscar-Akademie hat ihn aus ihrer am Dienstag bekanntgegebenen Auswahl von 15 Filmen gestrichen. Der Zürcher Produzent Karl Spoerri, der den Spielfilm «Thelma – Rache war nie süsser» mitproduziert hat, ist ebenfalls nicht unter den Kandidaten auf der Shortlist für den Oscar im März.

Die neu eingeführte Shortlist sollen die Chancen auf einen Oscar in der Kategorie «International Feature Film» verbessern.

Auch die Geschwister Baldenweg – Diego, Lionel und Nora –, die die Musik für den irischen Film «In the Land of Saints and Sners» mit Liam Neeson in der Hauptrolle komponiert haben, sowie Tim Fehlbaum, der sich mit seinem Film «September 5» in mehreren Kategorien beworben hat, sind nicht in der engeren Auswahl.

Oscar-Verleihung am 2. März 2025

Unter den nominierten Filmen sind solche aus Deutschland («Die Saat des heiligen Feigenbaums»), Italien («Vermiglio»), Brasilien («I'm Still Here»), Lettland («Flow»), Dänemark («Das Mädchen mit der Nadel»), Senegal («Dahomey») und Irland («Kneecap») vertreten. Frankreich schaffte es mit dem Musicalfilm «Emilia Pérez» von Regisseur Jacques Audiard in die Vorauswahl.

Die Oscar-Nominierungen in allen Sparten, mit jeweils fünf Kandidaten, werden am 17. Januar bekanntgegeben. Die 97. Verleihung der Oscars ist für den 2. März 2025 geplant.