«Putin»: Film über Kreml-Chef zeigt ihn in Windeln Der Teaser-Trailer wirkt bizarr – und Wladimir Putin täuschend echt. Regisseur Patryk Vega bringt im Herbst mit «Putin» einen Film ins Kino, der zwischen dem realen Leben und Fiktion durch das Leben des russischen Präsidenten springt. 15.05.2024

Der Teaser-Trailer wirkt bizarr – und Wladimir Putin täuschend echt. Regisseur Patryk Vega bringt im Herbst mit «Putin» einen Film ins Kino, der zwischen Realität und Fiktion durch das Leben des russischen Präsidenten springt.

tsch/fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der polnische Regisseur Patryk Vega arbeitete in seinem Werk «Putin» zum ersten Mal überhaupt exzessiv mit der Deepfake-Technologie.

Dabei wird das Gesicht einer meist bekannten Person auf den Körper eines oder einer Darsteller*in gebastelt.

Der Trailer zeigt das russische Staatsoberhaupt in Windeln und scheinbar traumatisiert. Mehr anzeigen

Das Gesicht von Wladimir Putin ist spätestens seit Russlands Überfall auf die Ukraine omnipräsent. Ab 26. September ist es nicht mehr nur in den Nachrichten zu sehen, sondern auch im Kino – nicht in einer Doku, sondern in einem düsteren «Biopic», das der polnische Regisseur Patryk Vega wie ein Gangster-Epos inszeniert.

Offenbar werden dabei reale mit fiktiven Ereignissen vermischt. Dank CGI- und Deepfake-Technologie sieht der Schauspieler, der Putin im gleichnamigen Film verkörpert dem russischen Diktator zum Verwechseln ähnlich, wie der nun erschienene Teaser-Trailer beweist.

«Putin» wird als erster Film weltweit beworben, der die Deepfake-Technologie in einem Kinofilm erfolgreich umgesetzt hat und ist nicht weniger eine Provokation in Richtung Kreml.

Hilflos am Boden kauernd

Im Herbst soll er in einigen europäischen Ländern in den Kinos laufen. Auf dem Regiestuhl nahm mit Patryk Vega einer der populärsten, aber auch streitbarsten Regisseure Polens Platz. Zwar brachen seine Filme in Polen mehrfach Zuschauerrekorde, von der Kritik werden ihm hingegen oft die Brutalität und Vulgaritäten seiner Werke vorgehalten.

Auch der Teaser-Trailer zu «Putin» ist nichts für schwache Nerven. So wird der Kreml-Chef einerseits hilflos gezeigt, mit voller Windel kauert er am Boden. Dann tritt er als skrupelloser und brutaler Politiker sowie Privatmensch auf. Die Bilder lassen vermuten, dass der Film auch Psychothriller-Elemente enthalten wird. Neben Putin sind unter anderem Ex-US-Präsident Bill Clinton sowie der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow zu sehen.

