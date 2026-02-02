  1. Privatkunden
Trailer zu «Der Teufel trägt Prada 2» Meryl Streep stichelt wieder gegen Anne Hathaway

Vania Spescha

2.2.2026

Im ersten Trailer zur Fortsetzung von «Der Teufel trägt Prada» kehren Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt zurück in die Hölle des Modemagazins «Runway». Neu versprühen sie ihr Gift sogar in Mailand.

Redaktion blue News

02.02.2026, 17:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der erste Trailer zu «Der Teufel trägt Prada 2» ist da.
  • Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci schlüpfen erneut in ihre ikonischen Rollen als Miranda, Andy, Emily und Nigel.
  • Neu im Cast sind u.a. Lucy Liu, Kenneth Branagh und Justin Theroux.
  • «Der Teufel trägt Prada 2»  ab dem 30. April 2026 im Kino
Mehr anzeigen

In «Der Teufel trägt Prada 2» kehrt Andy (Anne Hathaway) als gefeierte Redakteurin ins «Runway»-Magazin zurück. Miranda (Meryl Streep) reagiert wie üblich: eiskalt. Auch Emily (Emily Blunt) kommentiert Andys Rückkehr gewohnt giftig – die Chemie zwischen den drei Stars stimmt nach all den Jahren noch immer.

Jahre nach ihrem Abschied von der Modewelt kehrt Andy Sachs (Anne Hathaway) überraschend zur Runway-Redaktion zurück – diesmal als neue Features Editor. Ihre einstige Chefin Miranda Priestly (Meryl Streep) begegnet ihr scheinbar mit Gleichgültigkeit, doch ein neues Kapitel voller alter Spannungen, Machtspiele und modischer Schlagabtausche nimmt seinen Lauf.

Was zieht Miranda nach Mailand?

Ein Rätsel: Warum führt ein Helikopterflug Miranda und Andy quer durch die Stadt? Und was genau zieht Miranda nach Mailand, wo sie in der berühmten Galleria Vittorio Emanuele II auftaucht?

Neben der Originalbesetzung sind u.a. Lucy Liu, Kenneth Branagh und Justin Theroux neu im Ensemble. Regie führt wieder David Frankel, das Drehbuch stammt von Aline Brosh McKenna.

«Der Teufel trägt Prada 2» kommt am 30. April 2026 in die Kinos. Höchste Zeit, die High Heels zu entstauben.

Aktuell im Kino und nominiert bei den Oscars ist «Hamnet», mehr dazu im Video unten.

«Hamnet» im Kino: Bei diesem Shakespeare-Film bleibt kein Auge trocken – Wenn aus Trauer Schönheit entsteht

«Hamnet» im Kino: Bei diesem Shakespeare-Film bleibt kein Auge trocken – Wenn aus Trauer Schönheit entsteht

Das Historiendrama «Hamnet» erzählt, wie William Shakespeare und seine Frau Agnes einen tragischen Verlust verarbeiten. Mit ruhiger Kraft und überwältigenden Emotionen findet der Film Schönheit in der Trauer.

22.01.2026

