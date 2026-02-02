Im ersten Trailer zur Fortsetzung von «Der Teufel trägt Prada» kehren Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt zurück in die Hölle des Modemagazins «Runway». Neu versprühen sie ihr Gift sogar in Mailand.

Redaktion blue News Vania Spescha

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci schlüpfen erneut in ihre ikonischen Rollen als Miranda, Andy, Emily und Nigel.

Neu im Cast sind u.a. Lucy Liu, Kenneth Branagh und Justin Theroux.

«Der Teufel trägt Prada 2» ab dem 30. April 2026 im Kino

In «Der Teufel trägt Prada 2» kehrt Andy (Anne Hathaway) als gefeierte Redakteurin ins «Runway»-Magazin zurück. Miranda (Meryl Streep) reagiert wie üblich: eiskalt. Auch Emily (Emily Blunt) kommentiert Andys Rückkehr gewohnt giftig – die Chemie zwischen den drei Stars stimmt nach all den Jahren noch immer.

Jahre nach ihrem Abschied von der Modewelt kehrt Andy Sachs (Anne Hathaway) überraschend zur Runway-Redaktion zurück – diesmal als neue Features Editor. Ihre einstige Chefin Miranda Priestly (Meryl Streep) begegnet ihr scheinbar mit Gleichgültigkeit, doch ein neues Kapitel voller alter Spannungen, Machtspiele und modischer Schlagabtausche nimmt seinen Lauf.

Was zieht Miranda nach Mailand?

Ein Rätsel: Warum führt ein Helikopterflug Miranda und Andy quer durch die Stadt? Und was genau zieht Miranda nach Mailand, wo sie in der berühmten Galleria Vittorio Emanuele II auftaucht?

Neben der Originalbesetzung sind u.a. Lucy Liu, Kenneth Branagh und Justin Theroux neu im Ensemble. Regie führt wieder David Frankel, das Drehbuch stammt von Aline Brosh McKenna.

«Der Teufel trägt Prada 2» kommt am 30. April 2026 in die Kinos. Höchste Zeit, die High Heels zu entstauben.

