Augen zugehalten Gwyneth Paltrow: Habe meinen Sohn vor Sexszenen gewarnt

dpa

17.12.2025 - 19:46

Teenager wollen nicht alles sehen: Gwyneth Paltrow (Mitte) mit Tochter Apple und Sohn Moses. (Archivbild)
Teenager wollen nicht alles sehen: Gwyneth Paltrow (Mitte) mit Tochter Apple und Sohn Moses. (Archivbild)
Bild: dpa

Heikle Premiere: Gwyneth Paltrow warnte ihren Sohn vor intimen Momenten in ihrem neuen Film «Marty Supreme» – sie spielt darin Sexszenen mit dem 29-jährigen Timothée Chalamet.

,

DPA, Redaktion blue News

17.12.2025, 19:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Heikle Sexszenen für Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow in ihrem neuen Film.
  • Ihr Sohn hat sich bei der Premiere die ganze Zeit die Augen zugehalten.
  • Sie hatte den 19-jährigen Moses aber vor diesen pikanten Szenen gewarnt.
Mehr anzeigen

Das könnte unangenehm werden: Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow hat ihren Sohn bei der Premiere ihres neuen Films «Marty Supreme» vor intimen Szenen mit Hauptdarsteller Timothée Chalamet gewarnt. 

Auf die Frage, wie die Situation ausging, sagte Paltrow in der US-Late-Night-Show von Seth Meyers über ihren 19 Jahre alten Sprössling: «Nicht so toll.» Er habe sich die ganze Zeit die Augen zugehalten, führte sie aus.

Es sei nicht die erste solche Warnung gewesen, die die heute 53-Jährige in ihrer Schauspielkarriere ausgesprochen habe. Ende der 90er hatte sie nach eigenen Worten ihren Grossvater vor einer Oben-ohne-Szene in «Shakespeare in Love» gewarnt. Er habe das schonmal gesehen, soll er ihr daraufhin versichert haben. «Two eggs, sunny side up.» Übersetzt also: zwei Spiegeleier.

Abenteuerkomödie mit Timothée Chalamet

In dem Film «Marty Supreme» spielt Chalamet (29) einen grössenwahnsinnigen Tischtennisspieler. Die Abenteuerkomödie von Regisseur Josh Safdie kommt am 26. Februar 2026 in deutsche Kinos. Paltrow verkörpert eine früher gefeierte Filmdiva, die ihr schauspielerisches Comeback am Theater versucht und sich auf eine heimliche Affäre mit Chalamets Figur einlässt.

Paltrow hat mit ihrem Ex-Mann, Coldplay-Sänger Chris Martin, zwei erwachsene Kinder, Apple und Moses Martin.

