  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«The Wizard of the Kremlin» Jude Law hat keine Angst vor Wladimir Putin

dpa

31.8.2025 - 23:16

Jude Law: Keine Angst vor Putin - Gallery
Jude Law: Keine Angst vor Putin - Gallery. Jude Law und Paul Dano in einer Szene des Films von Olivier Assayas.

Jude Law und Paul Dano in einer Szene des Films von Olivier Assayas.

Bild: dpa

Jude Law: Keine Angst vor Putin - Gallery. Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig vor der Premiere.

Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig vor der Premiere.

Bild: dpa

Jude Law: Keine Angst vor Putin - Gallery. Paul Dano bei seiner Ankunft in Venedig vor der Premiere.

Paul Dano bei seiner Ankunft in Venedig vor der Premiere.

Bild: dpa

Jude Law: Keine Angst vor Putin - Gallery
Jude Law: Keine Angst vor Putin - Gallery. Jude Law und Paul Dano in einer Szene des Films von Olivier Assayas.

Jude Law und Paul Dano in einer Szene des Films von Olivier Assayas.

Bild: dpa

Jude Law: Keine Angst vor Putin - Gallery. Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig vor der Premiere.

Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig vor der Premiere.

Bild: dpa

Jude Law: Keine Angst vor Putin - Gallery. Paul Dano bei seiner Ankunft in Venedig vor der Premiere.

Paul Dano bei seiner Ankunft in Venedig vor der Premiere.

Bild: dpa

In Venedig feiert «The Wizard of the Kremlin» Premiere – Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.

,

DPA, Redaktion blue News

31.08.2025, 23:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In dem neuen Film «The Wizard of the Kremlin» ist Jude Law als Wladimir Putin zu sehen.
  • Angst vor der Reaktion des russischen Präsidenten hat Jude Law laut eigenen Worten nicht.
  • Der Regisseur Assayas beleuchtet in seiner Romanverfilmung den Aufstieg Putins zum russischen Präsidenten.
Mehr anzeigen

In einem neuen Film ist Jude Law als Wladimir Putin zu sehen – Angst vor der Reaktion des russischen Präsidenten hatte er laut eigenen Worten nicht. «Ich hoffe, ich bin nicht naiv, aber ich habe keine negativen Auswirkungen befürchtet», sagte der 52-Jährige in Venedig.

Bei den Filmfestspielen sollte «The Wizard of the Kremlin» am Sonntagabend Premiere feiern. Das Werk des französischen Regisseurs Olivier Assayas konkurriert mit 20 anderen Filmen um den Goldenen Löwen. Assayas beleuchtet in seiner Romanverfilmung den Aufstieg Putins zum russischen Präsidenten.

Guillermo del Toros «Frankenstein». Wer ist hier das Monster? – So viel Menschlichkeit steckt in der Neuinterpretation der Kultfigur

Guillermo del Toros «Frankenstein»Wer ist hier das Monster? – So viel Menschlichkeit steckt in der Neuinterpretation der Kultfigur

Erzählt wird aus der Sicht eines jungen Beraters (Paul Dano), der zwar eine fiktive Figur ist, aber auf dem russischen Politiker Wladislaw Surkow beruhen soll. 

Wollten keine Imitation von Wladimir Putin

«Ich hatte Vertrauen in Olivier und das Drehbuch und war überzeugt, dass diese Geschichte intelligent, nuanciert und mit Bedacht erzählt wird», sagte Law. «Wir wollten keine Kontroverse um der Kontroverse willen. Noch wichtiger war für mich, mir bewusst zu machen, dass es sich um eine Figur innerhalb einer grösseren Geschichte handelt. Wir wollten niemanden definieren.»

Assayas und er seien sich einig gewesen, dass sie «keine Imitation von Wladimir Putin» darstellen wollten. «Wir hatten natürlich viele Referenzen für diese Phase in Putins Leben und haben einfach versucht, eine Ähnlichkeit mit mir zu finden, denke ich. Es ist erstaunlich, was eine gute Perücke bewirken kann.»

Positive Erfahrung aus dem Film

Über seine Vorbereitung für die Rolle sagte Law: «Natürlich gab es eine Menge Filmmaterial, das man sich ansehen konnte. Sobald man einmal angefangen hat, wird es zu einer Art Obsession, sodass man immer nach neuerem Material sucht. (...) Für mich war der schwierigste Part, dass das öffentliche Image, das wir sehen, sehr, sehr wenig preisgibt.» 

Gefragt, ob er etwas Positives aus der Rolle mitgenommen habe, sagte Law: «Ich habe Judo gelernt.» Putin ist bekannt dafür, Judo-Sportler zu sein.

Meistgelesen

Nordostschweizer Durststrecke beendet: Armon Orlik ist Schwingerkönig
Grossfahndung nach «Reichsbürger» in Australien
Schwingfans sind gegen den Videobeweis: «Der VAR ist etwas für die Fussballwelt!»
«Wir wollen keine Panzer auf unseren Strassen sehen»
Tränen der Enttäuschung, Rossbollen-Wettbewerb und Wiedersehen mit Altbekannter