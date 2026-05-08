Die Minions kehren im Juli auf die Leinwand zurück. Universal

Die Minions sind zurück – und diesmal holen sie sich prominente Verstärkung aus Deutschland. Im neuen Animationsfilm «Minions & Monsters» sprechen Bill und Tom Kaulitz zwei Monsterfiguren. Der finale Trailer zeigt jetzt erstmals, wie wild das neue Kino-Abenteuer wirklich wird.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bill und Tom Kaulitz sprechen im neuen Film «Minions & Monsters» die Monsterfiguren Goomi und Dort.

Der Film startet am 1. Juli 2026 in den Schweizer Kinos und setzt erneut auf komplettes Chaos.

Auch Christoph Waltz ist Teil des Casts und spricht Regisseur Max sogar in der englischen Originalversion. Mehr anzeigen

Text: Die Minions kehren zurück – und diesmal wird es noch verrückter. Universal Pictures hat am Freitag den finalen Trailer zu «Minions & Monsters» veröffentlicht. Mit dabei: Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz.

Die beiden Musiker leihen im neuen Animationsfilm den Monsterfiguren Goomi und Dort ihre Stimmen. Schon im Trailer wird klar: Der Film setzt voll auf überdrehtes Chaos, schräge Monster und die typische Minions-Eskalation.

Reihe gehört zu den erfolgreichsten Franchises

Laut der offiziellen Beschreibung erzählt «Minions & Monsters» die «absolut wahre Geschichte», wie die gelben Kultfiguren Hollywood erobern, zu Filmstars werden, alles verlieren und schliesslich selbst Monster auf die Welt loslassen. Danach müssen sie den Planeten vor genau dem Chaos retten, das sie selber verursacht haben.

Neben den Kaulitz-Brüdern gehört auch Oscar-Preisträger Christoph Waltz zur prominenten Besetzung. Er spricht die Figur Regisseur Max – und zwar nicht nur in der deutschen Version, sondern auch im englischen Original.

Regie führt erneut Pierre Coffin, der bereits die ersten «Ich – Einfach unverbesserlich»-Filme sowie den ersten «Minions»-Film verantwortete. Coffin ist gleichzeitig auch wieder die Stimme der Minions selbst.

Die Reihe gehört längst zu den erfolgreichsten Animations-Franchises überhaupt. Laut Universal haben die «Minions»- und «Ich – Einfach unverbesserlich»-Filme weltweit mehr als 5,6 Milliarden Dollar eingespielt.

Der Film startet am 1. Juli 2026 bei blue Cinema.