  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Einer der ganz Grossen ist tot In diesem Blockbuster blühte Robert Redford ein letztes Mal auf

Sven Ziegler

16.9.2025

«The Old Man & The Gun»: Robert Redford blüht ein letztes Mal auf
«The Old Man & The Gun»: Robert Redford blüht ein letztes Mal auf. Nur mit Fingerpistole bewaffnet, leert Forrest Tucker (Robert Redford) die Tresore der Banken.

Nur mit Fingerpistole bewaffnet, leert Forrest Tucker (Robert Redford) die Tresore der Banken.

Bild: Keystone

«The Old Man & The Gun»: Robert Redford blüht ein letztes Mal auf. Mit Schnauz, Charme und Fedora: Redford schmiert dem Filialleiter Honig ums Maul – mit Erfolg.

Mit Schnauz, Charme und Fedora: Redford schmiert dem Filialleiter Honig ums Maul – mit Erfolg.

Bild: Keystone

«The Old Man & The Gun»: Robert Redford blüht ein letztes Mal auf. Bei den Golden Globes 2019 hat es für die Hollywood-Legende immerhin eine Nominierung als bester Hauptdarsteller gereicht.

Bei den Golden Globes 2019 hat es für die Hollywood-Legende immerhin eine Nominierung als bester Hauptdarsteller gereicht.

Bild: Keystone

«The Old Man & The Gun»: Robert Redford blüht ein letztes Mal auf. Sissy Spacek und Robert Redford harmonieren brilliant zusammen auf der Leinwand.

Sissy Spacek und Robert Redford harmonieren brilliant zusammen auf der Leinwand.

Bild: Keystone

«The Old Man & The Gun»: Robert Redford blüht ein letztes Mal auf
«The Old Man & The Gun»: Robert Redford blüht ein letztes Mal auf. Nur mit Fingerpistole bewaffnet, leert Forrest Tucker (Robert Redford) die Tresore der Banken.

Nur mit Fingerpistole bewaffnet, leert Forrest Tucker (Robert Redford) die Tresore der Banken.

Bild: Keystone

«The Old Man & The Gun»: Robert Redford blüht ein letztes Mal auf. Mit Schnauz, Charme und Fedora: Redford schmiert dem Filialleiter Honig ums Maul – mit Erfolg.

Mit Schnauz, Charme und Fedora: Redford schmiert dem Filialleiter Honig ums Maul – mit Erfolg.

Bild: Keystone

«The Old Man & The Gun»: Robert Redford blüht ein letztes Mal auf. Bei den Golden Globes 2019 hat es für die Hollywood-Legende immerhin eine Nominierung als bester Hauptdarsteller gereicht.

Bei den Golden Globes 2019 hat es für die Hollywood-Legende immerhin eine Nominierung als bester Hauptdarsteller gereicht.

Bild: Keystone

«The Old Man & The Gun»: Robert Redford blüht ein letztes Mal auf. Sissy Spacek und Robert Redford harmonieren brilliant zusammen auf der Leinwand.

Sissy Spacek und Robert Redford harmonieren brilliant zusammen auf der Leinwand.

Bild: Keystone

In «The Old Man & The Gun» porträtiert Robert Redford den charmanten Bankräuber Forrest Tucker. Die wahre Geschichte ist das letzte Mal, dass wir den Altmeister auf der Leinwand sehen.

Fabian Tschamper

16.09.2025, 14:38

16.09.2025, 14:45

Einer der grössten Schauspieler unserer Zeit verabschiedet sich von den Bildschirmen – mit einer Rolle, der kein Anderer Genüge getan hätte. «The Old Man & The Gun» läuft seit dem 7. März in den deutschschweizer Kinos und verspricht Wehmut: Robert Redford läuft zum allerletzten Mal zu Höchstform auf.

In den 1980er Jahren macht sich der Bankräuber Forrest Tucker einen Namen, indem er die Tresore mehrerer Finanzinstituten leert – ganz ohne Waffe und Gewalt. Alles was er braucht, ist Charme und Polizeifunk. Trotz der erfolgreichen Banküberfälle landet der «Gauner und Gentleman» mehrmals im Gefängnis – allerdings jeweils ohne dort lange zu verweilen: Er brach über ein dutzend Mal aus.

Ein Schlingel, wie er im Buche steht

Diese Rolle ist für den Altmeister ein Klacks: Redford hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass er genau diese Charaktere perfekt für die Leinwand umsetzen kann – nicht nur in «Butch Cassidy and the Sundance Kid». Er ist ein Charmebolzen ersten Grades und  ein Augenschmaus für die weiblichen Kinobesucher, der genau die richtige Prise Schlitzohrigkeit besitzt. Wer sonst hätte 1974 «The Great Gatsby» spielen können?

Nun sagt Robert Redford adieu. Nach eigenen Angaben ist das sein letzter Auftritt in einem Kinofilm. Der 82-Jährige war ein halbes Jahrhundert lang einer von Hollywoods Grössten – nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur. Für sein Regiedebüt «Ordinary People» erhielt er 1981 prompt den Oscar.

Angekündigte Rücktritte von Schauspielern sollte man indes mit Vorsicht geniessen – für den Rücktritt vom Rücktritt braucht es hoffentlich nur ein gutes Drehbuch.

Hinweis: Dieser Artikel erschien zum Kinostart im März 2019 das erste Mal. Er wurde anlässlich des Tods von Robert Redford frisch aufbereitet und neu publiziert.

Meistgelesen

Hollywood-Legende Robert Redford ist tot
«Schlechte Nachrichten» – hier gesteht der Kirk-Mörder seine Tat
Österreichs Ex-Ski-Ass Venier rechnet mit Assinger ab
Diese 7 Fehler ruinieren deine Frühpensionierung
Jason Joseph steht nach Aufholjagd im Hürden-Final ++ Pelizza verpasst Halbfinal

Mehr aus dem Ressort

«The Wizard of the Kremlin». Jude Law hat keine Angst vor Wladimir Putin

«The Wizard of the Kremlin»Jude Law hat keine Angst vor Wladimir Putin

Reichlich verstörende Bilder. Putin in der Klinik – KI-Film zeigt Kremlchef als Pflegefall

Reichlich verstörende BilderPutin in der Klinik – KI-Film zeigt Kremlchef als Pflegefall

Rolle in einem Marvel-Film. Harrison Ford: Bin eben manchmal «ein Idiot für Geld»

Rolle in einem Marvel-FilmHarrison Ford: Bin eben manchmal «ein Idiot für Geld»

🎉 Wettbewerb🎉. Gewinnen Sie eine Reise für die ganze Familie in den «Parc Astérix» bei Paris!

🎉 Wettbewerb🎉Gewinnen Sie eine Reise für die ganze Familie in den «Parc Astérix» bei Paris!