«The Old Man & The Gun»: Robert Redford blüht ein letztes Mal auf Nur mit Fingerpistole bewaffnet, leert Forrest Tucker (Robert Redford) die Tresore der Banken. Bild: Keystone Mit Schnauz, Charme und Fedora: Redford schmiert dem Filialleiter Honig ums Maul – mit Erfolg. Bild: Keystone Bei den Golden Globes 2019 hat es für die Hollywood-Legende immerhin eine Nominierung als bester Hauptdarsteller gereicht. Bild: Keystone Sissy Spacek und Robert Redford harmonieren brilliant zusammen auf der Leinwand. Bild: Keystone

In «The Old Man & The Gun» porträtiert Robert Redford den charmanten Bankräuber Forrest Tucker. Die wahre Geschichte ist das letzte Mal, dass wir den Altmeister auf der Leinwand sehen.

Fabian Tschamper Sven Ziegler

Einer der grössten Schauspieler unserer Zeit verabschiedet sich von den Bildschirmen – mit einer Rolle, der kein Anderer Genüge getan hätte. «The Old Man & The Gun» läuft seit dem 7. März in den deutschschweizer Kinos und verspricht Wehmut: Robert Redford läuft zum allerletzten Mal zu Höchstform auf.

In den 1980er Jahren macht sich der Bankräuber Forrest Tucker einen Namen, indem er die Tresore mehrerer Finanzinstituten leert – ganz ohne Waffe und Gewalt. Alles was er braucht, ist Charme und Polizeifunk. Trotz der erfolgreichen Banküberfälle landet der «Gauner und Gentleman» mehrmals im Gefängnis – allerdings jeweils ohne dort lange zu verweilen: Er brach über ein dutzend Mal aus.

Ein Schlingel, wie er im Buche steht

Diese Rolle ist für den Altmeister ein Klacks: Redford hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass er genau diese Charaktere perfekt für die Leinwand umsetzen kann – nicht nur in «Butch Cassidy and the Sundance Kid». Er ist ein Charmebolzen ersten Grades und ein Augenschmaus für die weiblichen Kinobesucher, der genau die richtige Prise Schlitzohrigkeit besitzt. Wer sonst hätte 1974 «The Great Gatsby» spielen können?

Nun sagt Robert Redford adieu. Nach eigenen Angaben ist das sein letzter Auftritt in einem Kinofilm. Der 82-Jährige war ein halbes Jahrhundert lang einer von Hollywoods Grössten – nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur. Für sein Regiedebüt «Ordinary People» erhielt er 1981 prompt den Oscar.

Angekündigte Rücktritte von Schauspielern sollte man indes mit Vorsicht geniessen – für den Rücktritt vom Rücktritt braucht es hoffentlich nur ein gutes Drehbuch.

Hinweis: Dieser Artikel erschien zum Kinostart im März 2019 das erste Mal. Er wurde anlässlich des Tods von Robert Redford frisch aufbereitet und neu publiziert.