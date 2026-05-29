Warnung an HollywoodSteven Spielberg nutzt KI nicht einmal für seine Recherchen
SDA
29.5.2026 - 09:53
Steven Spielberg drehte vor 25 Jahren einen Film über künstliche Intelligenz. Heute blickt der Hollywood-Regisseur deutlich kritischer auf die Technologie. Für Drehbücher, Spezialeffekte oder kreative Prozesse habe KI bei ihm keinen Platz – und auch die Filmbranche müsse aufpassen, warnt er.
Keystone-SDA
29.05.2026, 09:53
29.05.2026, 09:57
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Steven Spielberg verzichtet nach eigenen Angaben vollständig auf KI bei kreativen Arbeiten an seinen Filmen.
Der Regisseur warnt davor, dass künstliche Intelligenz menschliche Kreativität nachahmt und Ideen aus der Vergangenheit übernimmt.
Hollywood müsse verhindern, dass KI kreative Berufe verdränge, fordert der 79-Jährige.
US-Regisseur Steven Spielberg verzichtet beim Filmemachen laut eigenen Worten auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. «Es gibt einen Platz für Kl in der Medizin und in der Forschung. Aber ich nutze KI nicht mal als Werkzeug für Recherche», sagte der 79-Jährige im Interview mit dem Magazin «Stern».
«In meinem Film gibt es keine von KI generierten Spezialeffekte», sagte der Oscar-Preisträger ("Schindler's List», «Saving Private Ryan") weiter. KI möge nützlich sein bei der Organisation von Filmproduktionen und der Erstellung eines Budgets. «Aber wenn ich mit fünf Autoren in einem Raum sitze, gibt es für KI keinen Platz an diesem Tisch», sagte Spielberg.
KI stehle Ideen aus der Vergangenheit
Er richtete einen Appell an das US-Kino: «Hollywood muss verhindern, dass KI uns ersetzt.» Diese könne unsere Ideen aus der Vergangenheit stehlen, um eine «hybride Imitation» zu erstellen: Eine Nachahmung von Dingen, die Menschen aus ihrer Vorstellungskraft und ihrem Erfahrungsschatz erschaffen haben. «Deshalb brauche ich keine KI in meinem Leben», sagte Spielberg.
Künstliche Intelligenz war Thema von Spielbergs 2001 erschienenen Films «A.I. Artificial Intelligence». Dieser erzählt die Geschichte von David, einem jungen Roboter, der kinderlosen Paaren den Nachwuchs ersetzt. Spielbergs nächster Film, der Science-Fiction-Thriller «Disclosure Day», kommt am 10. Juni in die Deutschschweizer Kinos.
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