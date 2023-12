Forest Whitaker mit seiner Frau Keisha Whitaker an einem Filmanlass in Los Angeles im Sommer 2004. IMAGO/Newscom World

Oscarpreisträger Forest Whitaker und Keisha waren 22 Jahre verheiratet. Keisha Withaker hat Anfang Woche mit 51 Jahren den Kampf gegen ihre Magersucht verloren. Hollywood trauert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Oscarpreisträger Forest Whitaker und seine Frau Keisha waren 22 Jahre lang verheiratet. Keisha Whitaker kämpfte gegen ihre Magersucht. Anfang Woche starb sie mit 51 Jahren an der Krankheit.

Ihre gemeinsame Tochter, True Whitaker, postete am Donnerstag eine herzzerreissende Abschiedsnachricht an ihre Mutter auf Instagram. Mehr anzeigen

Hollywoodstar Forest Whitaker (62, «Der letzte König von Schottland») trauert um seine Ex-Frau Keisha Nash Whitaker. Mit der Schauspielerin war der Oscarpreisträger von 1996 bis 2018 verheiratet.

Nun ist Keisha Whitaker Anfang Woche mit 51 Jahren gestorben. Die Amerikanerin litt an Magersucht.

Tochter True verabschiedete sich am Donnerstag mit einem emotionalen Post von ihrer Mutter.

True Whitaker schreibt in ihrer Trauerbotschaft: «Leb wohl, Mama. Ich liebe dich für immer und darüber hinaus.»

Tochter verabschiedet sich auf Instagram

Dazu postete True ein Foto in Schwarzweiss und doppelt nach: «Die schönste Frau der Welt! Danke, dass du mir alles beigebracht hast, was ich weiss. Ich werde dich in meinen Träumen sehen und ich werde dich in meinem Herzen spüren.»

Mit diesen bewegenden Worten verabschiedet sich True Whitaker von ihrer Mutter Keisha am Donnerstag. Instagram

Am Filmset kennen- und lieben gelernt

Das amerikanische Magazin «Deadline» schreibt, dass sich das Schauspiel-Paar am Filmset von «Explosiv – Blown Away» aus dem Jahr 1994 kennengelernt hat.

Ein Jahr nach dem Kennenlernen machte Whitaker ihr einen Heiratsantrag. Sie heirateten 1996 in Montego Bay, Jamaika. Neben Tochter True haben die beiden auch die gemeinsame Tochter Sonnet Noel. Aus früheren Beziehungen brachten sie ausserdem jeweils ein Kind mit in die Ehe, er einen Sohn namens Ocean, sie eine Tochter namens Autumn.

Brauchst du Hilfe? Hier kannst du reden Diese Stellen sind für Menschen mit Magersuchtproblemen und für ihr Umfeld da.



Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143, www.143.ch



Arbeitsgemeinschaft Ess-Störungen AES: www.aes.ch

Mehr Videos aus dem Ressort