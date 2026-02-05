  1. Privatkunden
Kuriose Auktion Filmstar verkauft benutztes Taschentuch für 91'550 Franken

Julian Weinberger

5.2.2026

Die Erlöse der kuriosen Versteigerung seines gebrauchten Taschentuchs will Pierre Niney spenden.
Die Erlöse der kuriosen Versteigerung seines gebrauchten Taschentuchs will Pierre Niney spenden.
Bild: Joel C Ryan/Invision/AP

Vom Witz zum XXL-Verkauf: Der französische Filmstar Pierre Niney bot aus Spass ein gebrauchtes Taschentuch bei Ebay an. Dass die Versteigerung eine derartige Eigendynamik aufnahm, hätte er aber gewiss nicht gedacht.

Julian Weinberger

05.02.2026, 20:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Was für eine irre Auktion: Der französische Schauspieler Pierre Niney bot via Ebay ein benutztes Taschentuch an.
  • Das Interesse an dem Taschentuch sprengte dann alle Erwartungen.
  • Ein Käufer gab 91'550 Franken dafür aus. Die Erlöse der verrückten Versteigerung will Niney spenden.
Mehr anzeigen

Von getragenen Fussballtrikots über Handtücher bis his hin zu allen möglichen Kleidungsstücken: Die Liste an Star-Reliquien, für die Fans mitunter tief in die Tasche griffen, ist lang.

Nun erreichte der Wahnsinn jedoch einen neuen Höhepunkt. Der französische Schauspieler Pierre Niney versteigerte ein gebrauchtes Taschentuch – und erzielte einen Fabelpreis.

Doch von Anfang an: Grundlage für die abgedrehte Ebay-Auktion war ein eigentlich harmloses Gespräch des Schauspielers mit dem YouTuber Antton Racca.

Beide wunderten sich über den kuriosen Verkauf eines Taschentuchs von Scarlett Johansson. Dieses hatte 2008 für schlappe 5300 US-Dollar den Besitzer gewechselt.

Filmstar stellt Prognose auf – und täuscht sich gewaltig

Basierend auf dieser witzigen Anekdote schmiedeten Niney und Racca einen Plan: Niney schnäuzte ebenfalls in ein Taschentuch. Anschliessend bot der Internetstar das Taschentuch bei Ebay zum Kauf an. «Es wird für fünf Euro versteigert», glaubte Niney zunächst nicht, dass der Startpreis von einem Euro weit nach oben schnellen würde.

Doch der Schauspieler täuschte sich – und zwar massiv. Witzelte er zunächst noch munter vor sich hin («Da ist nicht viel drauf, weil ich sehr, sehr gesund bin»), traute er schon bald seinen Augen kaum.

In Frankreich ist Pierre Niney ein Star: 2015 gewann der Schauspieler den wichtigsten Filmpreis des Landes, den César.
In Frankreich ist Pierre Niney ein Star: 2015 gewann der Schauspieler den wichtigsten Filmpreis des Landes, den César.
AP Photo/Thibault Camus

Vier Stunden, nachdem das Duo das Taschentuch online gestellt hatte, waren die Gebote bereits auf über 12'000 Euro emporgeschnellt. Und doch war das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht:

Am Ende soll das Taschentuch für 91'550 Franken (100'000 Euro) über den Ladentisch gegangen sein. Wer dafür so tief in die Tasche griff, ist nicht bekannt.

Pierre Niney will Erlöse von irrem Verkauf spenden

Sich selbst bereichern wird sich Niney mit dem Rotz-Deal allerdings nicht: Schon bevor die Auktion ihren verrückten Lauf genommen hatte, erklärte der Mime, er wolle den Erlös der Versteigerung spenden. Wohin die 100'000 Euro gehen, ist indes noch unklar.

