Wo sind die Millionen von «No Angels»-Lucy geblieben?

Die ehemalige Sängerin der Girlgroup «No Angels» Lucy Diakovska plaudert am Lagerfeuer über ihre Finanzen.

Einst war Lucy Diakovska Teil der erfolgreichsten deutschen Girlgroup «No Angels». Dauerhaft reich ist die Sängerin dabei aber nicht geworden. Im Dschungelcamp packte sie aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lucy Diakovska war Teil der deutschen Girlgroup «No Angels». Die Band entstand durch die Castingshow «Popstars». Mit Hits wie «Daylight» eroberten sie die Charts.

Jetzt nimmt Lucy Diakovska am Dschungelcamp 2024 teil. Am Lagerfeuer der RTL-Show sinniert sie darüber, wo ihr Geld hingeflossen ist.

Es gibt sicher verschiedene Gründe, warum Promis ins Dschungelcamp ziehen. Manche erhoffen sich durch den Aufenthalt zwischen Krabbeltieren und streitenden Mitcamper*innen eine Image-Politur.

Andere handeln nach dem Motto «Ich bin nicht mehr jung, doch ich brauche das Geld». Es scheint, als falle Lucy Diakovska (47) in die zweite Kategorie.

Es ist bereits mehr als 20 Jahre her, dass sie in der ersten Staffel der Castingshow «Popstars» – die damals auch die erste Show ihrer Art war – Teil der Girlgroup «No Angels» wurde.

Zu fünft eroberten die Mädels mit Songs wie «Daylight» die Charts, ihre Poster hingen plötzlich in allen Jugendzimmern. Seit Freitag, 19. Januar, sitzt Lucy jetzt mit anderen Promis im Dschungel, in der Hoffnung auf die Krone. Von dem Geld, das sie als «No Angel» verdiente, ist nicht viel übrig geblieben, plauderte sie am Lagerfeuer gegenüber Reality-Star Mark Heiter aus. Wie viel Geld sie denn gemacht habe, wollte der wissen – sicher doch Millionen? Die Sängerin gestand: «Kann ich jetzt schlecht ausrechnen, weil ich immer alles ausgegeben habe.»

Lucy Diakovska gab das Geld mit beiden Händen aus

Da Lucy Diakovska ihre 20 Jahre alten Steuerbescheide wider Erwarten nicht dabei hatte, fing Mike selbst das Rechnen an. «Zwei Millionen verkaufte Platten, eine ... wie teuer war das früher? 16 Mark? Nee, 16 Euro war das schon! Da sind wir ganz schnell ... bei 30 Millionen.»

Das ist natürlich der Bruttoverdienst, doch selbst wenn nicht, Lucy gab das Geld mit beiden Händen aus: «Ich habe ein richtiges Popstar-Leben geführt und da war ich einfach jeden zweiten Tag einkaufen bei Dior, Armani, sechsstellige Beträge, tolle Autos.»

Sie habe ein Haus angemietet, von dem niemand wusste, was sie eigentlich damit wollte. Und so kommt es, dass der einstige Popstar 2024 an einem Lagerfeuer im australischen Dschungel sitzt.

Die Chancen auf den Sieg stehen zumindest nicht schlecht: In bisherigen Umfragen ist Lucy Diakovska immer ganz vorn mit dabei.

