Das sind die neuen Teilnehmer von «Bauer, ledig, sucht …»

Das sind die neuen liebeshungrigen Kandidat*innen bei «Bauer, ledig, sucht» Karina hat sich in Apulien ihren Traum vom Leben unter Oliven-, Zitrus- und Feigenbäumen erfüllt. Die Auswanderin geniesst das Meer, das Kochen und das Entdecken ihrer süditalienischen Wahlheimat. Neun Hunde und zwei Katzen sorgen auf ihrem Anwesen für einen lebhaften Alltag. Nun wünscht sie sich einen lebensfrohen Mann, der mit ihr Zukunftspläne schmiedet und das Leben im Süden teilt. Bild: CH Media Res wagt bei «Bauer, ledig, sucht...» einen zweiten Anlauf in der Liebe. Der Berner Oberländer arbeitet im Winter am Skilift, im Sommer auf dem Bau und widmet sich mit grosser Leidenschaft seinen Tieren und der Landwirtschaft. Als ruhiger und bodenständiger Mensch fühlt er sich in den Bergen zuhause. Nun hofft er auf eine herzliche Frau, mit der er das Leben teilen und seinen Traum von einer eigenen Familie verwirklichen kann. Bild: CH Media Anita ist das Buure in die Wiege gelegt worden. Sie züchtet auf ihrem Hof Braunkühe, hält Schafe, Schweine, Hühner und Gänse. Anita liebt Romantik: Ob Hotpot, ein Glas Wein im Kerzenschein oder entspannende Massagen. Sie arbeitet nebenbei als Seniorenpflegerin. Bild: CH Media Dänu (35) hat ein grosses Herz für Tiere – besonders für seine Lieblingskuh Olivia, die man an den liebevoll rasierten Herzen an ihren Flanken erkennt. Auf seinem idyllischen Hof mit Weitblick fehlt ihm nur noch die passende Partnerin. Neben der Arbeit als Mechaniker in einem Käsebetrieb begeistert er sich für Autos, Motoren und Sport – und hebt beim Gleitschirmfliegen auch gerne mal ab. Bild: CH Media Ponys, Pferde, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen – und überall ein Hauch von Pink: Fränzis Hof im Aargau spiegelt ihre bunte Persönlichkeit wider. Die ehemalige Café- und Nagelstudio-Besitzerin widmet sich heute ganz ihren Tieren, den Reitstunden und dem Leben auf dem Hof. Bild: CH Media Bei Ueli gehören Landmaschinen, Bergpanorama und trockener Humor zum Alltag. Der Luzerner geniesst Skitage, den Sommer in den Bergen und Ausfahrten mit dem Quad – jetzt wünscht er sich nur noch die passende Frau an seiner Seite. Bild: CH Media Bei Roli ist immer etwas los: Der Schwyzer kümmert sich um seine Mutterkühe, Ziegen und den Hofladen, tüftelt in seiner Erfinderwerkstatt und begeistert sich für Oldtimer-Traktoren. Der zweifache Vater sucht eine Frau mit Humor, die Freude an einem lebendigen und spontanen Hofalltag hat. Bild: CH Media Fridli führt einen Landwirtschaftsbetrieb mit zwei Standorten und ist zusätzlich als Biokontrolleur und Bauleiter tätig. In seiner Freizeit wandert oder jasst er gerne und widmet sich mit viel Herzblut seinen Tieren und Maschinen. Nun wünscht er sich eine sympathische Frau an seiner Seite, mit der er das Glarnerland und die romantischen Seiten des Lebens teilen kann. Bild: CH Media Janine geniesst das Leben auf ihrem Hof und begegnet Menschen mit viel Herzlichkeit, Humor und positiver Ausstrahlung. In ihrer Freizeit liest, gärtnert und wandert sie gerne. Die empathische Hofdame wünscht sich einen gepflegten Mann, der sie so nimmt, wie sie ist Bild: CH Media Peter hat seinen Hof inzwischen an seinen Sohn übergeben, begleitet den heutigen Gnadenhof aber weiterhin mit viel Herzblut. Der Thurgauer geniesst seine neu gewonnene Freiheit und ist gerne aktiv – ob beim Velofahren, Tanzen, Wandern oder Wellness. Familie, Freunde und gesellige Stunden haben für ihn einen hohen Stellenwert. Bild: CH Media Marie Anna lebt mit ihren Pferden, ihrem Hund und ihrer Katze am Genfersee und geniesst das Landleben in vollen Zügen. Die selbstständige Sattlerin reitet Concours, gibt Reitstunden und dreht gerne eine Velorunde um den See. Mit ihrer positiven Art und ihrem Sinn für Humor nimmt sie das Leben, wie es kommt. Nun sucht sie einen charakterstarken Mann, der Freiheit ebenso schätzt wie Nähe, Vertrauen und gemeinsame Erlebnisse. Bild: CH Media Das sind die neuen liebeshungrigen Kandidat*innen bei «Bauer, ledig, sucht» Karina hat sich in Apulien ihren Traum vom Leben unter Oliven-, Zitrus- und Feigenbäumen erfüllt. Die Auswanderin geniesst das Meer, das Kochen und das Entdecken ihrer süditalienischen Wahlheimat. Neun Hunde und zwei Katzen sorgen auf ihrem Anwesen für einen lebhaften Alltag. Nun wünscht sie sich einen lebensfrohen Mann, der mit ihr Zukunftspläne schmiedet und das Leben im Süden teilt. Bild: CH Media Res wagt bei «Bauer, ledig, sucht...» einen zweiten Anlauf in der Liebe. Der Berner Oberländer arbeitet im Winter am Skilift, im Sommer auf dem Bau und widmet sich mit grosser Leidenschaft seinen Tieren und der Landwirtschaft. Als ruhiger und bodenständiger Mensch fühlt er sich in den Bergen zuhause. Nun hofft er auf eine herzliche Frau, mit der er das Leben teilen und seinen Traum von einer eigenen Familie verwirklichen kann. Bild: CH Media Anita ist das Buure in die Wiege gelegt worden. Sie züchtet auf ihrem Hof Braunkühe, hält Schafe, Schweine, Hühner und Gänse. Anita liebt Romantik: Ob Hotpot, ein Glas Wein im Kerzenschein oder entspannende Massagen. Sie arbeitet nebenbei als Seniorenpflegerin. Bild: CH Media Dänu (35) hat ein grosses Herz für Tiere – besonders für seine Lieblingskuh Olivia, die man an den liebevoll rasierten Herzen an ihren Flanken erkennt. Auf seinem idyllischen Hof mit Weitblick fehlt ihm nur noch die passende Partnerin. Neben der Arbeit als Mechaniker in einem Käsebetrieb begeistert er sich für Autos, Motoren und Sport – und hebt beim Gleitschirmfliegen auch gerne mal ab. Bild: CH Media Ponys, Pferde, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen – und überall ein Hauch von Pink: Fränzis Hof im Aargau spiegelt ihre bunte Persönlichkeit wider. Die ehemalige Café- und Nagelstudio-Besitzerin widmet sich heute ganz ihren Tieren, den Reitstunden und dem Leben auf dem Hof. Bild: CH Media Bei Ueli gehören Landmaschinen, Bergpanorama und trockener Humor zum Alltag. Der Luzerner geniesst Skitage, den Sommer in den Bergen und Ausfahrten mit dem Quad – jetzt wünscht er sich nur noch die passende Frau an seiner Seite. Bild: CH Media Bei Roli ist immer etwas los: Der Schwyzer kümmert sich um seine Mutterkühe, Ziegen und den Hofladen, tüftelt in seiner Erfinderwerkstatt und begeistert sich für Oldtimer-Traktoren. Der zweifache Vater sucht eine Frau mit Humor, die Freude an einem lebendigen und spontanen Hofalltag hat. Bild: CH Media Fridli führt einen Landwirtschaftsbetrieb mit zwei Standorten und ist zusätzlich als Biokontrolleur und Bauleiter tätig. In seiner Freizeit wandert oder jasst er gerne und widmet sich mit viel Herzblut seinen Tieren und Maschinen. Nun wünscht er sich eine sympathische Frau an seiner Seite, mit der er das Glarnerland und die romantischen Seiten des Lebens teilen kann. Bild: CH Media Janine geniesst das Leben auf ihrem Hof und begegnet Menschen mit viel Herzlichkeit, Humor und positiver Ausstrahlung. In ihrer Freizeit liest, gärtnert und wandert sie gerne. Die empathische Hofdame wünscht sich einen gepflegten Mann, der sie so nimmt, wie sie ist Bild: CH Media Peter hat seinen Hof inzwischen an seinen Sohn übergeben, begleitet den heutigen Gnadenhof aber weiterhin mit viel Herzblut. Der Thurgauer geniesst seine neu gewonnene Freiheit und ist gerne aktiv – ob beim Velofahren, Tanzen, Wandern oder Wellness. Familie, Freunde und gesellige Stunden haben für ihn einen hohen Stellenwert. Bild: CH Media Marie Anna lebt mit ihren Pferden, ihrem Hund und ihrer Katze am Genfersee und geniesst das Landleben in vollen Zügen. Die selbstständige Sattlerin reitet Concours, gibt Reitstunden und dreht gerne eine Velorunde um den See. Mit ihrer positiven Art und ihrem Sinn für Humor nimmt sie das Leben, wie es kommt. Nun sucht sie einen charakterstarken Mann, der Freiheit ebenso schätzt wie Nähe, Vertrauen und gemeinsame Erlebnisse. Bild: CH Media

Die nächste Staffel der Liebessuche auf dem Land steht in den Startlöchern. Diese Kandidatinnen und Kandidaten öffnen nicht nur ihre Hoftore, sondern auch ihre Herzen: Die beliebte Kuppelshow «Bauer, ledig, sucht» startet im Spätsommer auf 3+.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 22. Staffel von «Bauer, ledig, sucht» startet im Spätsommer 2026 auf 3+ und knüpft an eine Erfolgsbilanz von 22 Hochzeiten und 33 Kindern in 21 Staffeln an.

Singles aus mehreren Schweizer Kantonen sowie aus Süditalien beginnen im Sommer ihre Suche nach der Liebe, begleitet von Marco Fritsche und Christa Rigozzi.

Auch wieder dabei: Bauer Res. In der 16. Staffel von «Bauer, ledig, sucht…» schien er in Ruth die grosse Liebe gefunden zu haben, doch ihre Beziehung ging im vergangenen Jahr in die Brüche. Mehr anzeigen

«Bauer, ledig, sucht» gehört zu den erfolgreichsten TV-Kuppelshows der Schweiz. Die Bilanz nach 21 Staffeln kann sich sehen lassen: 22 Hochzeiten und 33 Kinder. Auch diesen Sommer wagen neue Kandidatinnen und Kandidaten den Schritt ins TV-Abenteuer und hoffen auf die grosse Liebe. blue News stellt sie vor.

Mit Karina wird die beliebte Kuppelshow auch international: Die 65-Jährige lebt als Auswanderin im süditalienischen Apulien auf einem Anwesen mit Weinreben, Oliven-, Zitrus- und Feigenbäumen. Zwischen neun Hunden, zwei Katzen und mediterranem Lebensgefühl sucht sie einen Partner, der bereit ist, mit ihr ein neues Kapitel unter der italienischen Sonne zu beginnen.

Christa Rigozzi und Marco Fritsche reden über ihre Erfahrungen mit der Liebe Demnächst startet die 21. Staffel von «Bauer, ledig, sucht» auf dem TV-Kanal 3+. Ein Gespräch mit dem Moderatorenduo Christa Rigozzi und Marco Fritsche über die Liebe, die Ehe und bäuerliche Verführungstipps. 15.07.2025

Auch Res ist wieder dabei. In der 21. Staffel schien der Berner Bauer in Ruth seine grosse Liebe gefunden zu haben, doch die Beziehung zerbrach im vergangenen Jahr. Für Res ist das jedoch kein Grund, aufzugeben: Er weiss, dass die Liebe auf dem Hof möglich ist – und wagt deshalb erneut den Schritt vor die Kameras. Nun hofft er, dass sein zweiter Anlauf der richtige wird.