  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Findet er die grosse Liebe? Bill Kaulitz spricht über seine Torschlusspanik

dpa

22.4.2026 - 23:23

Findet er die grosse Liebe? Bill Kaulitz hat Torschlusspanik – Gallery
Findet er die grosse Liebe? Bill Kaulitz hat Torschlusspanik – Gallery. Die Liebe aufgeben? Bill Kaulitz erzählt von seiner Torschlusspanik.

Die Liebe aufgeben? Bill Kaulitz erzählt von seiner Torschlusspanik.

Bild: dpa (Archivbild)

Findet er die grosse Liebe? Bill Kaulitz hat Torschlusspanik – Gallery. Seit 2019 verheiratet: Bills Bruder Tom Kaulitz und Heidi Klum. 

Seit 2019 verheiratet: Bills Bruder Tom Kaulitz und Heidi Klum. 

Bild: dpa (Archivbild)

Findet er die grosse Liebe? Bill Kaulitz hat Torschlusspanik – Gallery. Sie wurden mit der Single «Durch den Monsun» berühmt: Tokio Hotel. 

Sie wurden mit der Single «Durch den Monsun» berühmt: Tokio Hotel. 

Bild: dpa (Archivbild)

Findet er die grosse Liebe? Bill Kaulitz hat Torschlusspanik – Gallery
Findet er die grosse Liebe? Bill Kaulitz hat Torschlusspanik – Gallery. Die Liebe aufgeben? Bill Kaulitz erzählt von seiner Torschlusspanik.

Die Liebe aufgeben? Bill Kaulitz erzählt von seiner Torschlusspanik.

Bild: dpa (Archivbild)

Findet er die grosse Liebe? Bill Kaulitz hat Torschlusspanik – Gallery. Seit 2019 verheiratet: Bills Bruder Tom Kaulitz und Heidi Klum. 

Seit 2019 verheiratet: Bills Bruder Tom Kaulitz und Heidi Klum. 

Bild: dpa (Archivbild)

Findet er die grosse Liebe? Bill Kaulitz hat Torschlusspanik – Gallery. Sie wurden mit der Single «Durch den Monsun» berühmt: Tokio Hotel. 

Sie wurden mit der Single «Durch den Monsun» berühmt: Tokio Hotel. 

Bild: dpa (Archivbild)

Dieses Jahr wird er 37 – und ist noch auf der Suche nach der grossen Liebe. Musiker und Moderator Bill Kaulitz spricht mit seinem Bruder Tom über die Angst, dass «eh nichts mehr» passiere.

,

DPA, Redaktion blue News

22.04.2026, 23:23

22.04.2026, 23:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bill Kaulitz hat in «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» über seine Torschlusspanik gesprochen.
  • Der Musiker und Moderator fragt sich, ob er mit angehenden 37 Jahren vielleicht «schon so 'ne alte Schachtel» sei und in Sachen grosser Liebe «eh nichts mehr» passiere.
  • Sein Bruder Tom widerspricht ihm im gemeinsamen Podcast jedoch energisch.
Mehr anzeigen

Bill Kaulitz (36) hatte kürzlich Torschlusspanik. Jemand habe ihm gesagt, dass sie 37 Jahre und geschieden sei und «das Suchen oder das Hoffen auf die grosse Liebe so ein bisschen aufgegeben» habe, erzählte der Tokio-Hotel-Frontman seinem Bruder Tom im gemeinsamen Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood». «Dann dachte ich in dem Moment so: Scheisse, ist jetzt bei mir auch langsam so, dass ich jetzt mal aufhören muss, Spass zu haben?», berichtete Kaulitz. 

Er habe sich gefragt, ob er mit angehenden 37 Jahren vielleicht «schon so 'ne alte Schachtel» sei und in Sachen grosser Liebe «eh nichts mehr» passiere. Sein Bruder Tom widerspricht ihm im Podcast energisch: «Mit 37, da gibst du doch die Liebe noch nicht auf.» 

Mit Blick auf seine Begegnung mit seiner heutigen Ehefrau, dem Model Heidi Klum (52), betonte Tom Kaulitz: «Meine Frau hat mich kennengelernt mit 44 – jetzt nagelt mich nicht fest, aber so in dem Dreh.» Klum und Kaulitz sind seit 2019 verheiratet. Er fuhr fort: «Alles im Lot. Unsere Oma hat noch ganz spät noch mal richtig irgendwie losgelegt.» Bill stimmt seinem Bruder zu.

Geburtstagsfeier in Zürich. Bill Kaulitz: «Alle Schweizer sehen nach viel Kohle aus»

Geburtstagsfeier in ZürichBill Kaulitz: «Alle Schweizer sehen nach viel Kohle aus»

Wilde Party im Europa-Park? Kaulitz-Brüder rudern zurück

Vergangene Woche sprachen die beiden im Podcast von einer ausgearteten Aftershow-Party im Europa-Park und einem verwüstetem Hotelzimmer, das «asozial» ausgesehen habe – nun rudern Bill und Tom Kaulitz zurück. «Ich glaube, wir haben das letzte Woche ein bisschen zu extrem erzählt vielleicht», sagte Tom Kaulitz. «Das ist halt ein bisschen ausgeartet, aber wir haben natürlich das jetzt nicht so hinterlassen, dass man sich dafür schämen müsste.»

Der Aschenbecher sei übergequollen, im Raum sei Burgersauce verschmiert gewesen und der Schreibtisch sei voll gewesen mit Champagner, Wodka, Rum und Tequila, berichteten die Zwillingsbrüder in dem Podcast. Aber damit nicht genug: «Im Bad war alles vollgekotzt von jemandem», erzählte Bill Kaulitz. Er selbst sei das aber nicht gewesen, stellte der Tokio-Hotel-Sänger direkt klar.

Eine Sprecherin des Europa-Parks in Rust hatte daraufhin gesagt, man könne das so nicht bestätigen. Eine Woche später stellte Tom Kaulitz im Podcast nun auch klar: Das Klo sei zwar vollgekotzt gewesen, man habe aber natürlich gespült, sodass kein Erbrochenes mehr zu sehen gewesen sei. Es seien nur ein paar Flaschen herumgestanden. «Also es ist alles gar nicht so wild, wie es vielleicht aussah Leute. Das wollte ich dazu sagen», sagte Tom Kaulitz.

Mehr Videos

Simone Bargetze lebt zwischen Bill Kaulitz und Rihanna ihren Hollywood-Traum

Simone Bargetze lebt zwischen Bill Kaulitz und Rihanna ihren Hollywood-Traum

Sie war Stuntfrau, wurde für «Avatar» oder «Transformers» gebucht, lebt ihren Traum in Los Angeles Tür an Tür mit den grössten Promis. Für blue News dokumentiert Simone Bargetze ab sofort ihr Leben in Hollywood.

05.03.2025

Mehr zum Thema

«Das sah so asozial aus». Kaulitz-Brüder nahmen Zimmer in Familienhotel «richtig auseinander»

«Das sah so asozial aus»Kaulitz-Brüder nahmen Zimmer in Familienhotel «richtig auseinander»

Tokio Hotel-Sänger plaudert aus. Bill Kaulitz schwärmt von der Schweiz – sogar Date geplant

Tokio Hotel-Sänger plaudert ausBill Kaulitz schwärmt von der Schweiz – sogar Date geplant

Vom Teenie-Hype zur Reality-Serie. Das ist die Erfolgsformel der Kaulitz-Zwillinge

Vom Teenie-Hype zur Reality-SerieDas ist die Erfolgsformel der Kaulitz-Zwillinge

Meistgelesen

SRF-Journalist Pascal Schmitz hört als Speaker der Rapperswil-Jona Lakers auf
Achtung! Das kann passieren, wenn du immer das gleiche Passwort benutzt
Ikea-Kassiererin liess Familie und Freunde jahrelang gratis einkaufen
Jetzt brechen die Nati-Stars ihr Schweigen zum Fischer-Rauswurf
Hazel Brugger rechnet mit Schweizer Comedians ab