Fabrizio Behrens ist der neue «Bachelor»: «Ich massiere eine Frau gerne 40 Minuten lang» Der neue Rosenkavalier steht fest, es ist Fabrizio Behrens (33) aus dem Zürcher Oberland. Im Interview mit blue News stellt er sich vor und verrät, wie sehr es bei den Dreharbeiten zur Sache ging. 02.10.2023

18 liebeshungrige Kandidatinnen möchten Bachelor Fabrizio erobern. Beim Kennenlernen geben die Ladys alles. Sogar ein Familienstreit droht. Doch Runde eins geht klar ans Team Brasilien – und an den neuen Rosenkavalier.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bachelor Fabrizio ist ins Liebesabenteuer in Thailand gestartet.

Beim ersten Kennenlernen geben die 18 Single-Kandidatinnen Gas und zeigen sich fantasievoll bei der ersten Begegnung: Von der Feuerwehr-Frau über die Braut bis zur Gesangseinlage mit Ukulele ist alles dabei.

In dieser Staffel droht gar ein Familienzwist. Damaris und Verena sind Cousinen, bezeichnen sich gar als seelenverwandte Schwestern. Mehr anzeigen

Fabrizio Behrens, was für ein Name, was für ein Mann.

Sein Name klingt wie jener eines brasilianischen Stürmers in der Champions League. Und er hat auch gleich viele Tattoos wie ein echter Profikicker.

Doch Fabrizio Behrens ist kein Kicker, er ist der neue Bachelor aus der Region Zürich.

Einer, der sich selbst als abenteuerlustigen Piraten bezeichnet (hoi Jack Sparrow). Daneben ist er auch – bisher eher erfolgloser – Hobby-Rapper namens «Bicho Maluko».

Und liebender Papi. Seine sechsjährige Tochter ist seine Prinzessin, sein Ein und Alles.

Den ersten Seelenstriptease in der Show bietet Fabrizio gleich selbst. Als Jüngling kam er auf die falsche Bahn, kam deshalb in U-Haft. Dann hat er sich gefangen – und alles ist wieder gut.

Jetzt hat der 33-Jährige seinen Weg gefunden und wieder Platz in seinem Leben, er möchte sich neu verlieben, nach sechs Jahren wieder Schmetterlinge im Bauch spüren. Und weitere kleine Prinzessinnen oder Prinzen in die Welt setzen.

Nein, das ist kein Profi-Fussballer. Das ist Bachelor Fabrizio Behrens auf seiner Liebesmission in Thailand. Er selbst bezeichnet sich als abenteuerlustigen Piraten. 3+

Viel Humor und kein Langweiler

Zum Show-Auftakt dürfen sich die 18 Single-Kandidatinnen unter der gleissenden Sonne Thailands und vielen bunten Drinks mit Schirmli beschnuppern. Allianzen bilden, im Kampf um Fabrizio.

Ein Herz und eine Seele sind schon die Cousinen Damaris und Verena. Bei ihnen droht eher Familienzoff, sollte die eine weiterkommen und die andere nicht.

Du erinnerst dich vielleicht an Vesna und Kristina? Sie waren Busenfreundinnen. Zumindest bis Bachelor Janosch seine letzte Rose Kristina schenkte …

Erster Bachelor mit Cousinen Die Cousinen Damaris (l) und Verena kämpfen um das Herz von Bachelor Fabrizio. Bild: 3+ Kristina, Vesna und Arina standen bei Bachelor Janosch im Finale. Kristina (l) und Vesna (Mitte) waren befreundet. Bild: 3+ Janosch entschied sich 2016 für Kristina. Die beiden waren dreieinhalb Jahre ein Paar. Bild: 3+ Erster Bachelor mit Cousinen Die Cousinen Damaris (l) und Verena kämpfen um das Herz von Bachelor Fabrizio. Bild: 3+ Kristina, Vesna und Arina standen bei Bachelor Janosch im Finale. Kristina (l) und Vesna (Mitte) waren befreundet. Bild: 3+ Janosch entschied sich 2016 für Kristina. Die beiden waren dreieinhalb Jahre ein Paar. Bild: 3+

Doch zurück zu den «Laadyyys». Beim feuchtfröhlichen Warm-up im schwülen Thailand fällt auf, praktisch alle schwärmen vom gleichen Typ Mann. Gross soll er sein, Ausstrahlung haben, schöne Augen.

Und auf jeden Fall Humor. Viel Humor. Humor ist wichtig, was wäre denn die Welt ohne Humor. Aha!

Und last, but not least: Mister Right soll abenteuerlustig sein. Aha zum zweiten.

Ergo, Fabrizio darf kein humorloser Langweiler sein. No thanks.

Die Qual der Wahl

18 Single-Kandidatinnen buhlen also um das Herz des Stürmers, äh, Pardon, um das Herz von Fabrizio.

Und die «Laadyyysss», wie sie immer wieder von der Offstimme genannt werden, geben gleich Gas, als sie von der Limousine zum ersten Beschnuppern eskortiert werden.

Denn: You Never Get a Second Chance to Make a First Impression. (Man bekommt nie eine zweite Chance, einen ersten Eindruck zu hinterlassen). Und jede Sendeminute ist kostbar für den eigenen Fame, für die Follower.

Von der Feuerwehr bis zur Braut

Bachelor Fabrizio, das erste Kennenlernen Der neue James Bond? Nein, das ist Fabrizio Behrens, seines Zeichens Bachelor 2023. Bild: 3+ Und seine Anzüge machen jeden Magier in Las Vegas neidisch. Fabrizio glitzert mit der Discokugel um die Wette. Bild: 3+ Mit einem Rotwein-Tropfen aus ihrer slowenischen Heimat geht Jennifer ins Rennen. Bild: 3+ Ganz schön viel Temperament und freche Sprüche: Das ist Ardita. Bild: 3+ Ardita lässt sich vom Bachelor das Strumpfband ausziehen. Grrrr … Bild: 3+ Die Halb-Kolumbianerin Lina ist als Freiwillige bei der Feuerwehr. Bild: 3+ Lina weiss, wie man einen (Liebes)-Brand löscht. Bild: 3+ Per Quad zum Date angereist: die Bündnerin Bianca. Bild: 3+ Ganz schön mutig: Julia aus Österreich bietet Fabrizio ein Ukulele-Ständchen. Bild: 3+ Gleich mit der Giesskanne … Bild: 3+ … kühlt sich die Bernerin Bernerin Rina ab. Bild: 3+ «Gratis Küsse» verteilt Bea. Der Fitnessfan hat auch brasilianische Wurzeln. Mit ihrer Aktion sichert sie sich die First Impression Rose –und kommt gleich eine Runde weiter. Bild: 3+ Auch Nuria aus Schaffhausen bietet Fabrizio Küsse an. Allerdings, der etwas anderen Art. Mit ihr könne man mit zwei Zungen gleichzeitig rum machen, wirbt sie. Bild: 3+ Die Braut, die sich traut … Bild: 3+ …heisst Elsa –und kommt auch gut an. Bild: 3+ Bachelor Fabrizio, das erste Kennenlernen Der neue James Bond? Nein, das ist Fabrizio Behrens, seines Zeichens Bachelor 2023. Bild: 3+ Und seine Anzüge machen jeden Magier in Las Vegas neidisch. Fabrizio glitzert mit der Discokugel um die Wette. Bild: 3+ Mit einem Rotwein-Tropfen aus ihrer slowenischen Heimat geht Jennifer ins Rennen. Bild: 3+ Ganz schön viel Temperament und freche Sprüche: Das ist Ardita. Bild: 3+ Ardita lässt sich vom Bachelor das Strumpfband ausziehen. Grrrr … Bild: 3+ Die Halb-Kolumbianerin Lina ist als Freiwillige bei der Feuerwehr. Bild: 3+ Lina weiss, wie man einen (Liebes)-Brand löscht. Bild: 3+ Per Quad zum Date angereist: die Bündnerin Bianca. Bild: 3+ Ganz schön mutig: Julia aus Österreich bietet Fabrizio ein Ukulele-Ständchen. Bild: 3+ Gleich mit der Giesskanne … Bild: 3+ … kühlt sich die Bernerin Bernerin Rina ab. Bild: 3+ «Gratis Küsse» verteilt Bea. Der Fitnessfan hat auch brasilianische Wurzeln. Mit ihrer Aktion sichert sie sich die First Impression Rose –und kommt gleich eine Runde weiter. Bild: 3+ Auch Nuria aus Schaffhausen bietet Fabrizio Küsse an. Allerdings, der etwas anderen Art. Mit ihr könne man mit zwei Zungen gleichzeitig rum machen, wirbt sie. Bild: 3+ Die Braut, die sich traut … Bild: 3+ …heisst Elsa –und kommt auch gut an. Bild: 3+

Die Laadyys beweisen viel Fantasie beim ersten Treffen. Ein Schelm, wer denkt, die Produktionsfirma könnte mitgeholfen haben.

Vom Feuerwehr-Einsatz übers Ukulele-Ständchen bis zur Braut, die sich alles traut – alles ist dabei.

First Impression Rose geht an Landsfrau Bea

Die allererste Rose geht an Fitnessfan Bea. Die Zürcherin hat mit ihren Gratis-Küssen und ihren brasilianischen Wurzeln einen bleibenden Eindruck hinterlassen und kommt mit Fabrizios First Impression Rose gleich in die nächste Runde.

Die erste Folge geht klar ans Team Brasilien, also an Bea.

Spannung pur an der Nacht der Rosen

Theatralisch perfekt inszeniert und wieder mit seinem Glitzeranzug startet Fabrizio in die erste Nacht der Rosen.

Für zwei Kandidatinnen endet das bachelorsche Liebesabenteuer in der ersten Runde: Bianca und Lea kriegen keine Rose.

Ein Auftakt, der Lust auf mehr macht. Meine Rose geht an Fabrizio. Ein atypischer Bachelor, der auch mal fünf Sätze ohne Fehler aussprechen kann und jeden Zauberer in Las Vegas mit seinem Glitzeranzug blass dastehen lässt.

Wir wollen mehr. Mehr Fabrizio in glitzernden Anzügen – und freuen uns auf die nächsten Balzkämpfe in Thailand.

«Bachelorette» läuft montags um 20:15 Uhr auf 3+ oder vorab im Streamingdienst oneplus.

