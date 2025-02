Florence Pugh ist in der ersten Folge der neuen Serie «No Taste Like Home» zu Gast, in der sich Antoni Porowski mit berühmten Personen auf die Suche nach den Spuren derer Vorfahren und kulinarischen Wurzeln macht. Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

In der Serie «No Taste Like Home» spricht Florence Pugh über die düstere Diagnose, die ihr Ärzte als Kind gaben. Demnach litt sie unter Problemen mit der Atmung und «hätte nicht leben sollen».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspielerin Florence Pugh litt als Kind unter Problemen mit ihrer Atmung und war viel im Spital.

Die Ärzte hätten ihr damals keine gute Überlebenschance gegeben, wie sich Pugh in der neuen Serie «No Taste Like Home» erinnert.

In der Show von National Geographic, die bald anläuft, begibt sich Antoni Porowski zusammen mit berühmten Gästen auf deren Spuren der Vergangenheit. Essen spielt dabei eine grosse Rolle. Mehr anzeigen

Als sie noch ein Baby war, bekamen Florence Pughs (29) Eltern eine niederschmetternde Diagnose. «Die Ärzte sagten meinen Eltern, sie sollen die Zeit mit mir einfach geniessen, solange sie mich noch haben», erinnert sich die Schauspielerin in der «No Taste Like Home»-Folge laut «The Mirror».

Die neue Serie von National Geographic, die in wenigen Tagen anläuft und ab 24. Februar auf Disney+ verfügbar sein wird, wird von «Queer Eye»-Star Antoni Porowski (40) moderiert und von Star-Koch Gordon Ramsay (58) produziert. In der Beschreibung der Show heisst es: «Von Italien, Deutschland und dem Vereinigten Königreich bis zum Senegal, Südkorea und Borneo nimmt Antoni Prominente mit auf epische Reisen, um ihre angestammten und kulinarischen Wurzeln zu erkunden.»

Mit Pugh reist er nach England, wo die «We Live in Time»-Darstellerin aufgewachsen ist. Das Duo begibt sich von Oxford nach Yorkshire und London auf ihre Spuren – sie ist der erste Star, den Porowski mit auf eine Reise zu seinen Wurzeln nimmt.

«Ich war ständig krank und musste immer wieder ins Spital»

In der Folge wird es dann emotional. Als Porowski der Schauspielerin erklärt, dass es in ihrer Familie in der Vergangenheit schon einmal eine Florence Pugh gegeben hatte, wird sie nachdenklich. Der Moderator offenbart: «Die kleine Florence ist leider kurz vor ihrem fünften Geburtstag verstorben. Höchstwahrscheinlich an Tuberkulose, wie es damals bei den meisten Kindern der Fall war.»

Das sei «sehr seltsam», befindet Pugh laut «The Mirror». Denn die Schauspielerin habe als Kind viele Probleme mit ihrer Atmung gehabt. «Ich war ständig krank und musste immer wieder ins Spital. Es war nicht vorgesehen, dass ich lebe», lässt die 29-Jährige einblicken.

Heute stören die Atmungsprobleme Pugh nicht mehr so sehr. Laut «Yahoo» meinte die US-Amerikanerin in einem früheren Interview: «Wenn ich jetzt als Erwachsene nicht krank werde, beeinträchtigt es mich nicht mehr so stark wie in meiner Jugend.»

