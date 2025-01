Florian Silbereisen muss seine Live-Show wegen Panne unterbrechen

Das hat sich Florian Silbereisen sicher anders vorgestellt: Seine TV-Show «Schlagerchampions» war keine halbe Stunde alt, als es plötzlich zu einer ungeplanten Unterbrechung kam. Bild: IMAGO/pictureteam

Eine halbe Stunde nach dem Start der Musikshow «Schlagerchampions» am Samstagabend gab es plötzlich ein technisches Problem. Moderator Florian Silbereisen reagierte souverän und improvisierte kurzerhand.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bereits kurz nach dem Start musste Moderator Florian Silbereisen gestern Samstagabend seine ARD-Musikshow «Schlagerchampions» minutenlang unterbrechen.

Der 43-Jährige hatte gerade den Auftritt von Melissa Naschenweng angekündigt. Doch als die Sängerin ihr Lied anstimmen wollte, spielte die Technik plötzlich nicht mehr mit.

In diesem Moment zeigte sich, wie erfahren Silbereisen als Entertainer ist. Er improvisierte kurzerhand mit dem Publikum im TV-Studio. Mehr anzeigen

Das hat sich Florian Silbereisen ganz sicher anders vorgestellt: Seine TV-Show «Schlagerchampions» war keine halbe Stunde alt, als es plötzlich zu einer ungeplanten Unterbrechung kam.

Der Entertainer hatte gerade Melissa Naschenweng angekündigt, die während ihres Auftritts auf einer Schaukel über der Bühne schwebte. Doch als die österreichische Sängerin ihr Lied «Auf Zeit geliebt» anstimmen will, spielt die Technik plötzlich nicht mehr mit.

Während die Stimme von Naschenweg für die Fernsehzuschauer*innen weiterhin zu hören war, tat sich im TV-Studio offenbar nichts. «Wir hören nichts», sagte Florian Silbereisen einen Moment später an die Regie gewandt.

Florian Silbereisen reagierte souverän

Das Publikum vor den TV-Geräten bekam davon allerdings nichts mit. Über den Bildschirm funktionierte das Playback scheinbar perfekt.

Sofort wurde die Musikshow unterbrochen.

In diesem Moment zeigte sich, was für ein erfahrener Entertainer Florian Silbereisen ist. Der 43-Jährige reagierte äusserst souverän, obwohl das Beheben des Fehlers länger als gedacht dauerte.

Genau mein Humor das Publikum hört das Playback nicht 😂😂😂 #Schlagerchampions pic.twitter.com/HJjhm2ZCVT — Thomas (@Thomas__2290) January 11, 2025

«Wir haben gerade ein kleines technisches Problem. Ich weiss nicht, woran es liegt», sagte Silbereisen an die Zuschauer*innen vor den Bildschirmen gerichtet.

Und weiter: «Wir senden live. Wir arbeiten dran. Ich kann nur sagen, die Stimmung hier in Berlin ist toll. Wir singen jetzt einfach zusammen a cappella einen Song.»

Danach motivierte Entertainer Silbereisen das Publikum im TV-Studio zum Mitsingen, derweil Melissa Naschenweng auf ihrer Schaukel über der Bühne ausharren musste.

Silbereisen: «Ich habe gerade ein Go bekommen»

Mehrere Minuten vergingen, bis die Sendung endlich wie geplant weitergehen konnte. «Ich habe gerade ein Go bekommen. Danke an das Team. Jetzt gehen wir es an. Hier ist nochmal Melissa Naschenweng», sagte ein sichtlich erleichterter Florian Silbereisen.

Bei ihrem zweiten Versuch flog die Sängerin dann ohne weitere technische Probleme über die Bühne und das Playback funktionierte einwandfrei.

Diverse TV-Zuschauer*innen konnte es danach nicht lassen und machten sich in den sozialen Medien über die Panne lustig.

«Jetzt fällt das Playback aus und Flori muss improvisieren, während Alpen-Barbie auf der Schaukel sitzt», amüsierte sich einer beim Kurznachrichtendienst X.

Ein anderer schrieb derweil: «Wenn man die Künstler nicht live singen lässt und das schiefläuft.»

Mehr Videos aus dem Ressort