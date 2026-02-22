«Jomo», die Freude am bewussten Verpassen, gilt als Gegentrend zur «Fomo», der Angst, etwas zu verpassen. IMAGO/Westend61

Immer mehr junge Menschen entscheiden sich bewusst dafür, Dinge zu verpassen. Diesen Trend nennt man «Jomo» – joy of missing out. Was steckt dahinter und was soll das bringen?

Statt sich von sozialem Druck und ständiger Erreichbarkeit treiben zu lassen, setzt Jomo auf Ruhe, Entschleunigung und digitale Pausen.

Immer mehr Menschen und Influencer*innen feiern das Alleinsein und den bewussten Verzicht auf permanente Online-Präsenz als Weg zu mehr Gelassenheit und Wohlbefinden. Mehr anzeigen

Samstagabend. Deine Freunde wollen feiern gehen, tanzen bis zum Morgengrauen. Du selbst würdest lieber zu Hause bleiben. Gemütlich, ohne Lärm, ohne Kater am nächsten Tag. Doch ein Gedanke lässt dich nicht los: Was, wenn du etwas verpasst?

Dieses Gefühl hat einen Namen: «Fomo», kurz für fear of missing out, auf Deutsch: die Angst, etwas zu verpassen. Doch inzwischen gibt es in den sozialen Medien einen Gegentrend: «Jomo», joy of missing out. Also die Freude, etwas zu verpassen. Statt sich von der Angst treiben zu lassen, etwas zu versäumen, zelebriert man nun bewusst das Gegenteil.

Den Trend gibt es schon etwas länger. Die «New York Times» schrieb beispielsweise schon 2018 darüber. Der Text erklärte die Freude am Verpassen zum Sommertrend. Doch wie es mit den Trends so ist, werden sie vor allem durch die sozialen Medien gross – oder wieder gross.

Gelassen statt dauerhaft online

Beim «Jomo» gibt es zwei Aspekte: Einerseits geht es darum, beispielsweise nicht in den Club zu gehen, wenn man nicht möchte, andererseits aber auch, nicht immer erreichbar sein zu müssen.

Konstant werden wir mit Informationen, Nachrichten und Updates überflütet. Abschalten ist also kaum möglich. Jomo führt zu mehr Entspannung und Produktivität, indem es unnötige Informationen weglässt.

Es geht nicht mehr darum, möglichst viel zu konsumieren, sondern darum, aktiver zu entscheiden, welche der unzähligen Möglichkeiten man wirklich wahrnehmen möchte. So kennen sich einige Leute beispielsweise null mit dem Beckham-Familiendrama aus – und das als bewusste Entscheidung, in dieses Thema keine Zeit zu investieren. Zudem zeigen Studien, dass ein «Digital Detox» Stress reduziert und das Wohlbefinden steigert.

«Das Internet hat mich faul werden lassen»

Die kanadische Autorin Christina Crook hat 31 Tage ohne Internet gelebt und ein Buch darüber geschrieben («The Joy of Missing Out: Finding Balance in a Wired World»). Ihr Fazit: «Das Internet hat mich faul werden lassen, beim Denken, Schreiben und als Freund.»

Crook stellt fest, dass wir in einer Zeit der Überinformation leben, in der kaum noch Raum für echtes Staunen bleibt – und dass wir, wenn die Wahl zwischen Mensch und Maschine ansteht, allzu häufig der Maschine den Vorzug geben.

Ganz aufs Internet zu verzichten – so wie Crook es während ihrer 31 Tage getan hat – dürfte wohl kaum eine dauerhafte Lösung sein. Doch ein bewussterer Umgang damit wäre schon ein Anfang, schlägt sie vor. Etwa, indem man das Handy morgens nicht sofort nach dem Aufwachen in die Hand nimmt – selbst dann nicht, wenn man eigentlich nur die Uhrzeit prüfen will.

Immer mehr Influencer*innen zelebrieren Jomo

Inzwischen setzen auch viele Influencer*innen auf das Prinzip des Jomo. Oftmals geht es dabei um Selbstoptimierung. Sie zeigt sich beim Yoga, draussen in der Natur oder vertieft in ein Buch, ganz bei sich und in friedvoller Ruhe.

Ein Beispiel ist die deutsche Influencerin «carefreehamuyela». In ihren Beiträgen geht es zwar nicht explizit um Jomo, doch sie zelebriert das Alleinsein und die Freiheit, nur dorthin zu gehen, wo sie wirklich will.

Zudem macht sie sich regelmässig einen «Digital Detox». Phasen, in denen sie bewusst auf digitale Geräte wie Smartphone, Laptop oder Fernseher verzichtet.

Auch die deutsche Influencerin «tyanathi» postet regelmässig Videos über Jomo. «Eine Sache über mich ist, dass ich keine Fomo habe. Man könnte es sogar Jomo nennen», schreibt sie in einem Video.

Sie zelebriert das Zuhausebleiben. Besonders dann, wenn sie keine Lust hat, auszugehen. Und inspiriert damit eine ganze Generation Gestresster.