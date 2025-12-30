  1. Privatkunden
Fünfte Musikerin im exklusiven Club Sängerin Beyoncé ist jetzt eine Milliardärin

dpa

30.12.2025 - 10:58

Auch der Auftritt bei der NFL liess laut «Forbes» Beyoncés Vermögen wachsen. (Archivbild)
Auch der Auftritt bei der NFL liess laut «Forbes» Beyoncés Vermögen wachsen. (Archivbild)
dpa

US-Sängerin Beyoncé blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück – und schaffte es kurz vor dem Ende in einen exklusiven Club, zu dem bereits ihr Ehemann Jay-Z zählt.

DPA

30.12.2025, 10:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beyoncé zählt laut «Forbes» zu den reichsten Musikern der Welt und ist nun Milliardärin.
  • Beyoncé ist erst die fünfte Musikerin in diesem Kreis.
  • Mit Cowboy Carter und der erfolgreichsten Tournee 2025 feierte sie grosse Erfolge.
Mehr anzeigen

US-Sängerin Beyoncé gehört laut dem Magazin «Forbes» zu den vermögendsten Musikern der Welt. Der 44-jährige Pop-Superstar habe sich 2024 neu erfunden und mit «Cowboy Carter» ein Countryalbum veröffentlicht, das neue kommerzielle Möglichkeiten eröffnet habe – darunter eine Weihnachts-Halbzeitshow bei der NFL sowie die weltweit umsatzstärkste Konzerttournee des Jahres 2025, hiess es in einem Beitrag des Magazins. 

All das habe ihr laut «Forbes» einen weiteren Titel von besonderem Rang eingebracht: den der Milliardärin. Damit gehöre Beyoncé nun zu einem exklusiven Kreis von Prominenten, deren Vermögen in jüngster Vergangenheit zehnstellig geworden ist. Von den 22 Milliardären unter den Entertainern, die das Magazin laut eigenen Worten identifiziert hat, sei fast die Hälfte erst in den vergangenen drei Jahren neu aufgenommen worden.

«Forbes»: Beyoncé war 2025 drittbestbezahlte Musikerin

Beyoncé sei erst die fünfte Musikerin beziehungsweise der fünfte Musiker in diesem Kreis – neben ihrem Ehemann Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen und Rihanna. Unter Einberechnung ihrer Tournee-Einnahmen sowie der Erlöse aus ihrem Musik-Katalog und Sponsorenverträgen in diesem Jahr schätzt «Forbes», dass Beyoncé in diesem Jahr etwa 148 Millionen US-Dollar (126 Millionen Euro) brutto verdiente. Damit sei sie die drittbestbezahlte Musiker der Welt gewesen.

Auf welche Summe genau das Magazin das Vermögen der Musikerin schätzt, ging aus dem Beitrag nicht hervor. Milliardärs-Charts bedienen sich zumeist öffentlich zugänglicher Informationen zu Vermögenswerten wie Aktien, Immobilien, Kunstobjekten und anderen Luxusgütern. Die Angaben gelten als nicht exakt und sind teilweise auch umstritten.

