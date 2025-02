In der Familie von Nemo (Bild) wird ein Baby erwartet. Schwester Ella ist schwanger. (Archivbild) Keystone/PETER SCHNEIDER

Aus der Familie von Musikstar Nemo gibt es freudige Nachrichten: Schwester Ella ist schwanger. Das teilte die Fotografin am Samstag wortlos aber mit Bildern im Bilderdienst Instagram mit.

sda/tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schwester von Musikstar Nemo ist schwanger.

Auf Instagram postete sie Bilder aus Sizilien, auf denen sie mit gewölbtem Bauch zu sehen ist. Mehr anzeigen

Auf Instagram postete Nemos Schwester Bilder aus Sizilien, auf denen sie in heller luftiger Kleidung und mit gewölbtem Bauch zu sehen ist. Dazu die Emojis einer keimenden Pflanze und eines Schmetterlings.

Ella Mettler hat Jahrgang 2002 und hat im Juni 2024 in Italien geheiratet. An ihrer Hochzeit sprangen sie, ihr Ehemann Lars sowie ein Teil der Hochzeitsgesellschaft samt Hochzeitskleidern in einen Pool.

Mettler ist Fotografin und lebt gemäss Angaben auf ihrer Website in Zürich, pendelt aber auch zwischen New York und Los Angeles. Ella und Nemo wird eine enge Geschwisterbeziehung und eine kreative Kindheit zugeschrieben.