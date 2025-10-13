  1. Privatkunden
Eifersucht, Kontrolle, Schuldgefühle Francesca Pascale bricht ihr Schweigen über Berlusconi

ai-scrape

13.10.2025 - 15:59

Silvio Berlusconi und Francesca Pascale waren von etwa 2011 bis 2020 ein Paar (Archivbild).
Silvio Berlusconi und Francesca Pascale waren von etwa 2011 bis 2020 ein Paar (Archivbild).
IMAGO/Matteo Gribaudi

Francesca Pascale, Ex-Partnerin von Silvio Berlusconi, sprach in einem Interview offen über ihre Beziehung zum verstorbenen Politiker. Sie erklärte, warum sie die Trennung am liebsten aus ihrem öffentlichen Leben streichen würde.

Redaktion blue News

13.10.2025, 15:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Francesca Pascale, Berlusconis Ex, prach in einem Interview offen über ihre frühere Beziehung zu Silvio Berlusconi und wünschte, sie könnte die Trennung aus ihrem öffentlichen Leben streichen.
  • Sie schilderte Eifersucht und Misstrauen in der Beziehung, etwa das Kontrollieren von Berlusconis Handy und Überlegungen, einen Detektiv einzuschalten.
  • Berlusconi habe laut Pascale mit rhetorischem Geschick Schuldgefühle erzeugt – etwa mit dem Spruch, dass Entfernungen über tausend Kilometer keinen Verrat bedeuten.
Mehr anzeigen

Francesca Pascale hat sich kürzlich über ihre Beziehung zu Silvio Berlusconi geäussert. In einem Interview mit Rai Radio2 gestand sie: «Wenn ich eine Episode aus meinem öffentlichen Leben auslöschen könnte, dann wäre es die Trennung von Berlusconi. Es ist schwierig, in der Vergangenheitsform darüber zu sprechen, denn fünfzehn Jahre Beziehung lassen sich nicht so einfach auslöschen.»

Sie verriet auch Details über ihr gemeinsames Leben – über Eifersuchtsszenen und Streitereien. Sie gab zu, dass sie Berlusconis Mobiltelefon überprüfte, um herauszufinden, ob er Nachrichten von anderen Frauen erhielt.

Francesca Pascale wollte Detektiv anheuern

«Es war noch nicht das Zeitalter der Smartphones, aber ich konnte das Lämpchen auf dem alten Samsung leuchten sehen, und ich wusste schon, wer es war», erzählte sie.  

In einem Moment der Verzweiflung zog sie sogar in Erwägung, einen Privatdetektiv zu engagieren, um Berlusconi zu verfolgen. Doch die Idee wurde schnell wieder verworfen. Denn es wurde ihr gesagt, dass es unmöglich sei, einen italienischen Premierminister zu verfolgen. 

Pascale sprach auch von Berlusconis Kommunikationsfähigkeiten und beschrieb ihn als einen Meister darin, Situationen zu ihren Gunsten zu wenden. «Er war sehr gut darin, mir ein schlechtes Gewissen einzureden, auch wenn es nicht meine Schuld war», sagte sie.

Unter den Sätzen, die Berlusconi immer wiederholte, stach einer besonders hervor: «Ich empfehle, dass es jenseits von tausend Kilometern kein Verrat mehr ist». Berlusconi nutzte die Entfernung als Ausrede, um Untreue zu relativieren. Dem verstorbenen Ex-Premier wurden im Laufe seiner Karriere zahlreiche Affären nachgesagt.

