Frank Richter: Bla Bla Land Ob grassierender Bewertungswahn auf Social Media, kurzfristige Absagen per WhatsApp oder eine drohende Scheidung, der «Meister des schwarzen Humors» präsentiert Lösungen fürs Leben und entführt Sie ins: Bla Bla Land. 13.12.2024

Schwarzer Humor, Tiefgang und Leichtigkeit: Frank Richter zeigt in seinem Programm «Bla Bla Land», wie aus jedem Drama Comedy wird. Schau dir jetzt sein zweites Solo-Programm in voller Länge an.

Fabienne Kipfer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Bla Bla Land» heisst das zweite Soloprogramm von Komiker und Moderator Frank Richter.

In «Bla Bla Land» verwandelt er gekonnt dramatische Tragödien aus dem Alltag in schwarzhumorige Komödien.

Frank Richters Kindheit wurde durch den Suizid seines Vaters geprägt, was ihn zu einem Leben mit Humor als Bewältigungsstrategie führte.

Erlebe jetzt sein zweites Soloprogramm in voller Länge auf blue News und blue Zoom. Mehr anzeigen

«Humor ist Tragik plus Zeit»: Kaum einer weiss das besser als Comedian Frank Richter.

Der Verlust seines Vaters durch Suizid prägte Richters Kindheit auf tragische Weise.

Mit sechs Jahren musste er lernen, was Verlust bedeutet. Am Ende traf er jedoch eine bahnbrechende Entscheidung: Kein Abgrund sollte ihn jemals wieder ohne Humor zurücklassen.

In «Bla Bla Land» spielt Frank Richter mit Tragik und Komik und erinnert uns alle daran: Ob unser Leben eine Tragödie oder Komödie ist, entscheiden wir selbst.

Richters zweites Programm ist ein bunter Mix aus Alltagsthemen: Von peinlichen Flirtversuchen über das Dilemma der Altkleidersammlung bis hin zu überraschenden Einsichten – wie etwa, weshalb man Filme mit Vin Diesel besser meiden sollte.

Freu dich auf einen Abend voller Lacher und Überraschungen!

