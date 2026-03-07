The Bride! Christian Bale und Jessie Buckley spielen Frankenstein und dessen Geliebte. Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Mit seinem Look und den Tanzszenen erinnert «The Bride!» an «Joker: Folie à Deux». Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Als Ida, «die Braut», bekämpft Jessie Buckley das Patriarchat. Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Regisseurin Maggie Gyllenhaal mit ihren Monstern beim Dreh in einem Kino. Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Hauptdarstellerin Jessie Buckley bei der Weltpremiere von «The Bride!» in London. Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. The Bride! Christian Bale und Jessie Buckley spielen Frankenstein und dessen Geliebte. Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Mit seinem Look und den Tanzszenen erinnert «The Bride!» an «Joker: Folie à Deux». Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Als Ida, «die Braut», bekämpft Jessie Buckley das Patriarchat. Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Regisseurin Maggie Gyllenhaal mit ihren Monstern beim Dreh in einem Kino. Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Hauptdarstellerin Jessie Buckley bei der Weltpremiere von «The Bride!» in London. Bild: © 2026 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

Maggie Gyllenhaals «The Bride!» ist eine punkige Horror-Romanze mit lautstarken feministischen Parolen. Als die Braut von Frankenstein lässt Jessie Buckley im Kampf gegen das Patriarchat die Fetzen fliegen.

Gianluca Izzo Gianluca Izzo

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «The Bride» erzählt, wie das Monster Frankenstein im Chicago der 30er-Jahre mit Hilfe einer Wissenschaftlerin eine tote Frau zum Leben erweckt, um diese als Gefährtin zu gewinnen.

Die schaurige Horror-Romanze ist punkig, wild und düster und steckt voller lautstarker feministischer Statements.

Schöpferin der grusligen Romanze ist Maggie Gyllenhaal und die Hauptrollen sind mit «Hamnet» -Star Jessie Buckley und Christian Bale grossartig besetzt.

«The Bride!» läuft aktuell bei blue Cinema Mehr anzeigen

Schon wieder ein Film über Frankenstein? Eben erst im vergangenen Herbst hat Meisterregisseur Guillermo del Toro seine von Netlix produzierte Interpretation der Kultfigur aus Mary Shelleys Roman präsentiert. Darin ergründet er auf zauberhafte und berührende Weise die Menschlichkeit im Monster – und umgekehrt das Monster im Menschen.

Doch in der zweiten Regiearbeit von Maggie Gyllenhaal («The Lost Daughter») widmet sie sich weniger der Figur Frankenstein selbst, sondern jener Frau, die dessen Gefährtin werden soll.

Angelegt ist die Story im Chicago der 1930er-Jahre und sie führt mitten in die düstere, zwielichtige Unterwelt des organisierten Verbrechens. Zusammen mit anderen jungen Frauen ist Ida (Jessie Buckley) dort als «Begleiterin» für die dubiosen Gangster engagiert. Als sie sich lauthals gegen das missbräuchliche Verhalten eines der Männer ausspricht, eskaliert die Situation und endet für Ida in einem tödlichen Unfall.

Idas Leiche wird einige Tage später wieder aus ihrem Grab geholt – von Frank (Christian Bale), dem über 100 Jahre alten «Frankensteins Monster» und Dr. Euphronius (Annette Bening). Frank hat die Wissenschaftlerin aufgesucht, damit sie ihm hilft, eine Braut für ihn zu kreieren. Mittels Euphronius’ spezieller hochspannungsbasierter Methode erwecken sie Ida wieder zum Leben. Frank ist fasziniert von ihrer schrillen, wilden Art. Doch sie entdeckt schnell eine grössere Bestimmung für sich selbst – und will sich rächen an den Männern, die ihr und zahlreichen anderen Frauen Leid zugefügt haben.

Lautstarkes feministisches Statement

Die Message, die Maggie Gyllenhaal mit «The Bride!» verbreitet, kommt klar, deutlich und laut rüber. Ihr Film ist ein starkes feministisches Statement.

Ein Nein ist ein Nein. Aber ein einfaches «Nein» einer Frau reicht gegenüber chauvinistischen Schweinen eben leider nicht immer aus, damit sie es verstehen. Auch diese Problematik bringt sie explizit zum Ausdruck. So sind die Worte von Ida, der «Braut», präziser gewählt: «Nein, ich will das nicht!» oder «Nein, ich möchte nicht mit hässlichen, fetten, usw.».

Parallelen zu Batmans Gotham

Und die Frau, die diese feministischen Botschaften vermittelt, ist bewusst als laute, punkige Rebellin dargestellt. Jessie Buckley verleiht der Figur sowohl eine ausser Kontrolle geratene wilde Art als auch eine Sinnlichkeit. Mit ihrem schrillen Look erinnert sie an eine Mischung aus Cruella de Vil, Jokers’ Freundin Harley Quinn und der Joker-Figur selbst.

Zum Batman-Universum sind weitere Parallelen zu erkennen. Die Untergrund-Welt mit ihren zwielichtigen Gangsterfiguren erinnert an Gotham und ist ähnlich düster dargestellt und geprägt von Korruption. Und die Liebesgeschichte erinnert an jene aus «Joker: Folie à Deux». Wie in dem Musical kommt es auch in «The Bride!» zu musikalischen Szenen. Ida und Frank liefern mehrere Tanzeinlagen. Der Gotham-Einfluss kommt nicht von ungefähr: Gyllenhaal selbst spielte schliesslich einen Part in Christopher Nolans «The Dark Knight».

Wenig emotionale Tiefe und oberflächliche Nebenfiguren

Trotz seiner wichtigen Botschaften und der ansprechenden visuellen Umsetzung als gotische Horror-Romanze gelingt es «The Bride!» nicht, genügend emotionale Tiefe zu erreichen. Die Love-Story will nie so richtig funken, weil sie gegenüber den schweren Themen rund um die Erforschung der menschlichen Abgründe in den Hintergrund rückt.

Auch narrativ vermag der Film nicht so richtig, in seinen Bann zu ziehen. Prägende Szenen oder Schlüsselmomente sind zwar vorhanden, entfalten aber nicht die nötige Wirkung.

Academy Awards® im Kino Erlebe die Live-Übertragung bei blue Cinema! Kino finden

Und viele der Nebenfiguren, insbesondere die Gangsterbande und die korrupten Polizisten, wirken schlichtweg zu oberflächlich und klischeehaft. Auch die Auftritte von Penélope Cruz und Peter Sarsgaard als Detektive, die dem Monsterpaar auflauern und Verständnis für ihr Handeln aufbringen, überzeugen nicht so richtig als clevere und einsichtige Personen.

Emotionalität, tiefgründige Dialoge und eine ausgeprägte Figurenzeichnung bleiben etwas auf der Strecke liegen. Aber als punkiges, lautes feministisches Statement von einem Film funktioniert «The Bride!» und visuell ist er stark umgesetzt mit dem düsteren zwielichtigen Setting und den extravaganten Gestalten.

«The Bride!» läuft aktuell bei blue Cinema.

Videos aus dem Ressort

Sportdrama «Marty Supreme»: Süchtig nach Erfolg – Timothée Chalamet elektrisiert als Ping-Pong-Junkie Im hektischen Sportdrama «Marty Supreme» träumt ein Schuhverkäufer davon, der beste Ping-Pong-Spieler der Welt zu werden. Hollywoodstar Timothée Chalamet läuft als erfolgssüchtiger Antiheld zur Höchstform auf. 23.02.2026