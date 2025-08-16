Mutter drückt Pickel im Gesicht aus – und landet im Notfall

Eine Influencerin aus Michigan muss, nachdem sie sich einen Pickel im Gesicht ausgedrückt hat, in die Notaufnahme. Experten warnen vor den Risiken im sogenannten «Gefahrendreieck» des Gesichts.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Frau aus Michigan musste nach dem Ausdrücken eines Pickels im sogenannten «Gefahrendreieck» des Gesichts notfallmässig ins Spital.

Das «Gefahrendreieck» umfasst die Zone zwischen Augenbrauen, Nase und Oberlippe, wo Entzündungen lebensgefährlich werden können, da dortige Blutgefässe direkt mit dem Gehirn verbunden sind.

Dermatologen warnen davor, in dieser Region Pickel auszudrücken, da dies zu Infektionen, Lähmungen, Erblindung oder gar Hirnentzündungen führen kann. Mehr anzeigen

Tiktokerin Lish Marie aus Michigan drückt sich einen Pickel direkt vor ihrem Nasenflügel aus – und denkt sich nichts dabei.

Doch in wenigen Stunden schwillt ihr Gesicht stark an – bis sie die eine Gesichtshälfte nicht mehr bewegen kann. Lish Marie fährt in die Notaufnahme und bekommt gleich Hilfe.

Im Spital erhält sie vier verschiedene Medikamente – darunter Antibiotika und Steroide – und erholt sich innerhalb weniger Tage weitgehend.

Pickel sind oft nicht nur unschön, sie können gar gefährlich sein. Die Medizin spricht von einem «Gefahrendreieck».

Hände weg vor Pickeln im Gefahrendreieck

Im Dreieck des Todes – wie diese Zone auch genannt wird, solltest du Pickel nicht ausdrücken.

Bereits im Jahr 1937 war im medizinischen Fachmagazin «Annals of Surgery» ein Artikel über die No-go-Area fürs Pickelquetschen zu lesen, die sich von der Nasenwurzel zwischen den Augenbrauen über die Umgebung seitlich der Nase bis hin zur Oberlippe erstreckt.

«Drückt man an einem Pickel herum, gerät auch die Talgdrüse unter Druck», erklärt die Dermatologin Liv Kraemer aus Zürich. Anstatt den Weg ins Freie zu nehmen, werde das Gemisch aus Eiter und Bakterien nach innen gedrückt, «wodurch es nicht aus der Haut gelangt, sondern in die Gegenrichtung gepresst wird und dort in ein Blutgefäss einbrechen kann».

Verbindung zum Gehirn

Unter der Hautoberfläche des Gesichts verlaufen zahlreiche Nerven, Arterien und Venen. Einige Blutgefässe, die sich im Areal direkt oberhalb, neben und unter der Nase befinden, sind äusserst heikel. «Verstopft ein Pfropf ein Blutgefäss, das mit einem der beiden Augen verbunden ist, kann man schlimmstenfalls erblinden», warnt die Hautärztin. Sei die Verbindung zu einem Organ gekappt, werde es nicht mehr mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und sterbe ab.

Nicht nur das Augenlicht ist in Gefahr, denn gewisse im «Triangle of Danger» befindlichen Blutgefässe sind direkt mit dem Gehirn verbunden. Das kann, wie Liv Kraemer betont, lebensgefährlich werden: «Geraten Bakterien in diese Blutgefässe, können sie bis ins Gehirn vordringen und dort Entzündungen verursachen.»

Auch wenn solche Komplikationen selten sind: «Finger weg!», rät die Expertin. Und: «Abwarten, bis der Pickel von selbst abgeheilt ist.» Wer sich nicht daran hält, riskiert, dass etwas zurückbleibt. Selbst, wenn es nur eine kleine Narbe ist.

