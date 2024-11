Prinzessin Kate ist laut einer Mitteilung des Palasts «gesund genug», um per Tradition das Weihnachtskonzert zu veranstalten. Danny Lawson/PA Wire/dpa

Die Prinzessin von Wales hat angekündigt, dass sie sich gut genug fühlt, um ihr jährliches Weihnachtskonzert zu leiten. Begleitet wird sie von Prinz William und anderen hochrangigen Royals.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Prinzessin von Wales, Kate, wird trotz ihrer kürzlich abgeschlossenen Krebstherapie das traditionelle «Together at Christmas»-Konzert leiten, unterstützt von der königlichen Familie.

Das Konzert in der Westminster Abbey widmet sich 1600 stillen Helden, die sich durch Nächstenliebe und Engagement in ihren Gemeinschaften ausgezeichnet haben.

Neben der festlichen Musik soll der Gottesdienst einen Moment schaffen, über Liebe und Empathie in schwierigen Zeiten nachzudenken. Mehr anzeigen

Die Prinzessin von Wales hat eine freudige Nachricht verkündet: Sie ist gesund genug, um ihr traditionelles Weihnachtskonzert zu veranstalten. An ihrer Seite werden Prinz William und weitere Mitglieder der königlichen Familie sein, um das festliche Ereignis zu filmen.

Das diesjährige Konzert, das am Heiligabend ausgestrahlt wird, erhält eine besondere Bedeutung, da sowohl Kate (42) als auch König Charles (75) kürzlich gegen Krebs behandelt wurden. Passend dazu werden im Konzert in der Westminster Abbey in London 1600 stille Helden geehrt, die ihre Zeit für Familie, Freunde oder ehrenamtliche Tätigkeiten geopfert haben.

Diese Ankündigung folgt auf Prinz Williams jüngsten Appell für mehr Empathie in der Welt. Die Aufzeichnung findet am Freitag, den 6. Dezember, statt und wird von den Chören der Westminster Abbey sowie den Sängern Olivia Dean, Paloma Faith und Gregory Porter begleitet.

Über Bedeutung von Liebe und Empathie nachdenken

Bereits zum vierten Mal wird Kate das «Together at Christmas»-Konzert ausrichten. Zudem sind 15 weitere Konzerte im ganzen Land geplant, darunter im Blackpool Tower und im Royal Cornwall Hospital in Truro.

In den vergangenen Jahren hat Kate Klavier gespielt, während William Bibellesungen vorgetragen hat. Auch ihre Kinder George (11), Charlotte (9), und Louis (6), waren stets dabei.

Ein Sprecher des Kensington Palace erklärte gestern: «Der diesjährige Gottesdienst bietet einen Moment, um über die Bedeutung von Liebe und Empathie nachzudenken und wie sehr wir einander brauchen, besonders in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens. Der Gottesdienst wird Menschen ins Rampenlicht rücken, die in ihren Gemeinschaften Liebe, Freundlichkeit und Empathie gezeigt haben.»

Vergangenes Jahr war «schrecklich»

Im September hatte Kate bekannt gegeben, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen hat. Am vergangenen Wochenende nahm sie am Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall und am Cenotaph am Remembrance Sunday teil.

William beschrieb das vergangene Jahr kürzlich als «schrecklich». Die Königin gab gestern bekannt, dass sie sich nach einer Brustinfektion auf dem Weg der Besserung befindet. Camilla (77) sagte den Finalisten des Booker Prize im Clarence House: «Es geht mir viel besser. Ein bisschen Husten, aber ich wollte wirklich hier sein.»

