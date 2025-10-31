Horror-Filmtipps Der Schrecken kehrt zurück: «Nosferatu» lässt den Vampir-Mythos wieder auferstehen. Bild: © Universal Pictures International Switzerland. Der Film «28 Years Later» von Regisseur Danny Boyle (links) ist mit iPhones gedreht worden. Bild: © Sony Pictures Releasing Switzerland GmbH Er ist zurück: Fast 30 Jahre später folgt die Fortsetzung von «Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast». Bild: © Sony Pictures Releasing Switzerland GmbH Sag seinen Namen dreimal… und das Chaos beginnt! «Beetlejuice Beetlejuice» ist zurück! Bild: © 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Hugh Grant zeigt seine dunkle Seite – als skrupelloser Mörder im Horrorfilm «Heretic». Bild: © Pathé Films AG Horror-Filmtipps Der Schrecken kehrt zurück: «Nosferatu» lässt den Vampir-Mythos wieder auferstehen. Bild: © Universal Pictures International Switzerland. Der Film «28 Years Later» von Regisseur Danny Boyle (links) ist mit iPhones gedreht worden. Bild: © Sony Pictures Releasing Switzerland GmbH Er ist zurück: Fast 30 Jahre später folgt die Fortsetzung von «Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast». Bild: © Sony Pictures Releasing Switzerland GmbH Sag seinen Namen dreimal… und das Chaos beginnt! «Beetlejuice Beetlejuice» ist zurück! Bild: © 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Hugh Grant zeigt seine dunkle Seite – als skrupelloser Mörder im Horrorfilm «Heretic». Bild: © Pathé Films AG

Halloween ist mehr als Partys und Plastikmasken – es ist die perfekte Nacht für gepflegten Grusel auf dem Sofa. Mit diesen fünf Filmtipps kommt der Schreck garantiert ins Heimkino – Gänsehaut inklusive.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An Halloween schauen viele Menschen Horrorfilme, weil sie sich gerne gruseln und gemeinsam die düstere Atmosphäre der Nacht erleben wollen.

blue News liefert dir fünf Tipps, die zeigen wie Horror und Grusel unterschiedlich inszeniert sein können.

Fünf Filme, die das Fürchten lehren oder es zu lieben. Vom klassischen Grusel in «Nosferatu», einem trashigen Slasher wie «Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast», apokalyptischem Zombies in «28 Years Later», nervenaufreibendem Horror in «Heretic» oder morbidem Humor in «Beetlejuice Beetlejuice».

Es muss nicht immer «Halloween», «Freitag der 13.» oder «Scream» sein – jenseits der Klassiker zeigt sich, wie vielseitig und kreativ moderner Horror heute inszeniert wird.

«Nosferatu»

«Nosferatu – Der Untote» ist zweifelsohne einer der grössten Horrorfilme der letzten Jahre. Er wurde für sage und schreibe über 240 Filmpreise nominiert, darunter auch vier Oscar-Nominationen – und gewann über 50 Auszeichnungen.

Neben einem einzigartigen Retro-Look brilliert das Remake des Stummfilm-Klassikers von 1922 mit einem illustren Cast: Willem Dafoe, der einen Schweizer spielt und im Film sogar ein wenig Schweizerdeutsch spricht. Dazu Emma Corrin («The Crown»), Vanessa Paradis’ und Johnny Depps Tochter Lily-Rose, Nicholas Hoult («About A Boy»), Aaron Taylor-Johnson («Bullet Train») sowie Bill Skarsgard («Es») als Vampir Graf Orlok.

Im exklusiven Interview mit blue News sprachen Schauspiel-Legende Willem Dafoe und Regisseur Robert Eggers über die Herausforderungen, diesen 100 Jahre alten Horror-Klassiker würdig wiederzubeleben – was rundum gelungen ist.

«Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast»

Er ist zurück … und er weiss immer noch, was du letzten Sommer getan hast. Der Kult-Slasher «Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast» feiert sein Comeback – mit einem Sequel, das Horror-Fans das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Mit dabei: Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze Jr., die fast drei Jahrzehnte nach dem Original ihr Comeback feiern. Der Fischer mit dem Haken ist wieder da – und er hat seine Rechnung noch nicht beglichen.

Ein Nostalgie-Trip zurück in die 90er, wo Handys noch keine Ortungsfunktion hatten und man sich auf der Flucht wirklich verstecken musste. Perfekt für alle, die Gänsehaut, Popcorn und Retro-Vibes lieben.

«28 Years Later»

18 Jahre mussten die Fans auf die Fortsetzung von Danny Boyles («Trainspotting») Kultfilm warten.

2002 definierte der Brite mit «28 Days Later» das Zombie-Genre neu, löste einen regelrechten Hype aus und verhalf Cillian Murphy zum Durchbruch als Schauspieler.

Speziell an der Machart des dritten Teils ist, dass Boyle bei den Dreharbeiten zu einem grossen Teil auf Smartphones statt auf Filmkameras setzte. Dies verleiht dem Zombie-Schocker «28 Years Later» einen ganz speziellen Look, den man so noch nie gesehen hat.

«Beetlejuice Beetlejuice»

Mit Filmen wie «Big Fish», «Edward mit den Scherenhänden» oder «Nightmare Before Christmas» avancierte Tim Burton zum Kult-Regisseur. Nicht zuletzt wegen seiner visionären Art, melancholische und morbide Themen unterhaltsam zu präsentieren.

Der Amerikaner ist der Meister, wenn es darum geht, dem Tod eine irrwitzige Fratze zu verleihen. «Beetlejuice Beetlejuice» ist die Fortsetzung des Kultfilms mit Michael Keaton.

Burton bleibt sich dabei treu und verzichtet weitgehend auf moderne Hilfsmittel – sprich Computer-Effekte. Echte Requisiten, aufwendige Kostüme und Make-ups sowie mechanische und elektronische Modelle verleihen dem Nachfolger von «Beetlejuice» (1988) einen herrlich trashigen, handgemachten Charme.

«Heretic»

«Vier Hochzeiten und ein Todesfall», «Bridget Jones» oder «Notting Hill». Jahrelang war Hugh Grant vor allem für romantische Komödien bekannt. Diesem Genre kehrt er den Rücken.

In «Heretic» spielt der 64-Jährige zum ersten Mal in seiner langen Karriere eine Hauptrolle in einem Horrorfilm.

Als mysteriöser Mr. Reed lädt er zwei junge Missionarinnen in sein Haus ein. Doch der scheinbar freundliche Mann ist nicht der, für den er sich ausgibt. Ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel beginnt.

Eine breite gruselige Auswahl an Klassikern und modernen Horrorfilmen gibt es im Halloween-Dossier auf blue TV.

