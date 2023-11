blue SuperMax blue Entertainment

Zum Start der Swisscom-Partnerschaft mit Disney+, die das neue Streaming-Paket blue SuperMax mit sich bringt: Was hat der Netflix-Konkurrent zu bieten?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Swisscom und Disney+ spannen zukünftig zusammen.

Neu gibt es das Streaming-Paket blue SuperMax für 24,90 CHF.

blue News hat fünf Serien-Highlights für dich zusammengefasst.

Der US-amerikanische Unterhaltungsgigant steht für mehr als nur Trickfilmklassiker und Serien für Kinder.

Zur Auswahl stehen beim Maus-eigenen Streamingdienst Disney+ mittlerweile auch Inhalte der Weltraum-Saga Star Wars oder Naturdokus von National Geographic.

Ebenso lassen sich zeitgenössische Serien, die in den USA auf Hulu laufen, streamen. Da dieser Disney-Ableger mit seinem Angebot noch nicht nach Europa expandiert hat, sind Folgen aus dessen Fundus in der Schweiz unter dem Disney+ Label Star gruppiert.

Doch was lohnt sich im schier unendlichen Angebot? blue News hat fünf Serien-Tipps zusammengefasst.

The Bear – King of the Kitchen (2022 bis heute) – 2 Staffeln

Jeremy Allen White als Carmy und Ayo Edebiri als Sidney. © 2023 Disney

Der Spitzen-Gastronom Carmy (Jeremy Allen White) erbt von seinem Bruder, der sich das Leben genommen hat, einen Sandwichladen in Chicago. Tief verschuldet und mit einer exzentrischen Küchenmannschaft versucht Carmy, die Geschäfte wieder zum Laufen zu bringen.

Die Mär vom missmutigen Genie erzählt diese Star-Serie anhand eines Kochs mit Knacks. Wenn Frauenschwarm Allen White den Stress in der Küche, Perfektionswillen im Job und die Eigenheiten seiner überreizten Familie unter einen Hut zu bringen versucht, entsteht eine faszinierend-tragische Dramödie. Gleichzeitig wird der amerikanische Traum dekonstruiert. Und nicht nur Sous Chef Sidney (Ayo Edebiri) trägt das dauergestresste Ensemble bestens mit.

Deutsches Haus (2023) – 1 Staffel

Katharina Stark als Eva Bruhns in «Deutsches Haus». © 2023 Disney

Eva, eine junge Dolmetscherin, soll bei den Ausschwitzprozessen im Frankfurt der 1960er-Jahre die Aussagen der KZ-Überlebenden und SS-Offiziere übersetzen und stösst dabei innerhalb ihrer eigenen Familie auf Verdrängtes und Vergessenes.

Disney+ versucht sich auch mit deutschen Original-Serien. Nach «Sam – Ein Sachse» konnte man sich die Rechte am Roman von Annette Hess ergattern, die schon als Drehbuchautorin von preisgekrönten Serien wie «Weissensee» und «Ku'damm 56» Geschichte via Geschichten zum Leben erweckte. Das heiss erwartete Prestige-Projekt startet am 15. November und ist mit Anke Engelke, Iris Berben und Heiner Lauterbach stark besetzt.

Abbott Elementary (2021 bis heute) – 2 Staffeln

Der Cast von «Abbott Elementry» mit Serienschöpferin/Hauptrolle Quinta Brunson (Mitte). © 2023 Disney

Janine (Quinta Brunson) ist die neue Lehrerin an einer unterfinanzierten Primarschule in Philadelphia. Neben ihrem alltäglichen Krampf mit quirligen Zweitklässlern und den alteingesessenen Kolleginnen reibt sie sich auch an der fies-unfähigen Rektorin (Janelle James). Zum Glück steht Janine die Aushilfe Gregory (Tyler James Williams) unterstützend bei.

Quasi-dokumentarische Comedy-Serien, die am Arbeitsplatz spielen – wie «The Office» oder «Parks and Recreation» – haben es trotz grossem US-Erfolg schwer im deutschsprachigen linearen Fernsehen. Oft finden sie ihr verdientes Publikum erst bei den Streamern. Auch dem kauzigen Lehrpersonal dieser Star-Serie sei das Abklauben des Geheimtipp-Labels gegönnt. Eine dritte Staffel ist in Planung. Bei Disney+ gibt's bereits deren zwei.

WandaVision (2021) – 1 Staffel

Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff in «WandaVision». © 2023 Disney

Wanda Maximoff alias Scarlett Witch (Elizabeth Olsen) verschanzt sich nach den Ereignissen von «Avengers Endgame» in der beschaulichen Kleinstadt Westview und lebt in trauter Zweisamkeit mit ihrem androiden Göttergatten Vision (Paul Bettany). Und wenn sie nicht gestorben sind …

Das Marvel Cinematic Universe (MCU) wird von Jahr zu Jahr ausufernder. Fürs volle Verständnis ist das Sichten einiger Serien bei Disney+ mittlerweile Pflicht. Nicht alle sind aber raffiniert konzipiert. WandaVision hingegen erstrahlt in jeder Folge als Sitcom aus einer anderen Dekade und zitiert von «Bewitched» über «Malcolm in the Middle» bis «Modern Family» einige TV-Klassiker. Trotzdem verliert die hervorragend besetzte Serie das grosse Ganze nicht aus den Augen und bietet Anknüpfungspunkte, die bis zum soeben gestarteten Kinofilm «The Marvels» reichen.

Willkommen in Gravity Falls (2012 bis 2016) – 2 Staffeln

Dipper und Mabel hecken was aus in «Gravity Falls». © 2023 Disney

Die 12-jährigen Zwillinge Dipper und Mabel durchleben während der Sommerferien bei ihrem Grossonkel Stan in Oregon allerlei vorpubertäre Spleens wie das Vergöttern von Boybands oder einer Schwärmerei für coole, etwas ältere Mädchen. Ein mysteriöses Buch weiht sie aber auch ein in die übernatürlichen Geheimnisse ihrer Feriendestination.

Es ist nicht so, dass die Trickfilme bei Disney+ nicht auch etwas Neues zu bieten hätten. Mit dem Herz am rechten Fleck durchleben die durchgeknallten Figuren in dieser Disney Channel-Serie einige fein ausgeklügelte Mystery-Abenteuer. Gruselig, witzig und lehrreich. Ein animierter Spass für Gross und Klein.

Hinweis: blue News gehört genau wie die blue Cinemas zu der blue Entertainment AG.

