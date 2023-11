Disneys «WISH» verzaubert: «Für die Kleinen ist es sicherlich ein Hit» Ein neuer Bösewicht und viele Easter-Eggs: «WISH» ist die perfekte Mischung, ideal zur Weihnachtszeit. Der Film handelt von den Wünschen des Königreichs Rosas – und Asha, die versucht jene zu retten. 28.11.2023

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ab 30. November ist «WISH» in allen blue Cinema Kinos zu sehen.

Eine sagenhafte Reise durch eine magische Welt verzaubert besonders das junge Publikum.

Ein neuer Disney Hit passend zum 100-jährigen Jubiläum überzeugt mit einem neuen Bösewicht und einigen kleinen Überraschungen. Mehr anzeigen

Passend zum 100-jährigen Jubiläum bringt Disney einen neuen Film in die Kinos. Wer in Rosas, vor der iberischen Halbinsel leben will, muss dem Zauberer Magnifico (Chris Pine) seinen grössten Wunsch anvertrauen. Jener wird von ihm sicher verwahrt – und jeden Monat wird einer der Wünsche im Rahmen einer grossen Zeremonie erfüllt.

Die im magischen Königreich lebende Asha (Ariana DeBose) bemerkt allerdings, dass die Wünsche nicht zufällig ausgewählt werden. Es werden nur solche erfüllt, die dem Königreich in Zukunft dienen – alle anderen werden ignoriert. Asha, die gar nicht begeistert davon ist, bekommt Hilfe von einem Stern. Zusammen begeben sie sich auf ein Abenteuer, um die Wünsche Rosas zurückzubekommen.

Auch wenn die Geschichte eher flach ist, «WISH» ist einer der am besten aussehenden Animationsfilme seit Langem – und ein Fest für alle Disney-Fans. Das Herz geht auf, wenn sich Bambi beim Bären bedankt, dass er ihn nicht aufgefressen hat, und Peter Pan kurz im Hintergrund durchs Bild fliegt.

«WISH» läuft ab dem 30. November in allen blue Cinema Kinos.

