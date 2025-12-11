«Bares für Rares»-Händler legen für Schatz aus dem Grünen Gewölbe zusammen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ich hab schwitzige Hände» «Bares für Rares»-Händler legen für Schatz aus dem Grünen Gewölbe zusammen

Lea Oetiker

11.12.2025

Julian Schmitz-Avila wirkt ratlos, als der Preis für das Drüselkästchen immer höher klettert - dann kommt ihm eine Idee.
Julian Schmitz-Avila wirkt ratlos, als der Preis für das Drüselkästchen immer höher klettert - dann kommt ihm eine Idee.
ZDF

In der Weihnachts-Ausgabe von «Bares für Rares» werden einige besonders kostbare Schätze zu Horst Lichter und seinem Team getragen. Eine prunkvolle Rarität bringt das Herz eines Händlers besonders zum Pochen – und ein Wettbieten beginnt.

Teleschau

11.12.2025, 20:58

11.12.2025, 21:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Weihnachtsausgabe von «Bares für Rares» auf Schloss Drachenburg gab es hohe Gebote.
  • Ein Tiffany-Silberbesteck brachte statt 500 ganze 10'500 Euro.
  • Auch eine Meissener Porzellanschale und eine alte Fliese erzielten Toppreise.
  • Schauspielerin Larissa Marolt fand für ihre Geschenknadel von Kaiser Franz Joseph I. keinen Käufer.
Mehr anzeigen

Das «Bares für Rares»-Team kehrt kurz vor Weihnachten zurück zum Schloss Drachenburg, um vor festlich geschmückter Kulisse zu trödeln. Horst Lichter verteilt fleissig Plätzchen, aber auch die begehrte Händlerkarte. Denn passend zum Fest erleben die Verkäuferinnen und Verkäufer wahre Glücksmomente bei der Expertise, so wie Elisabeth und ihre Tochter Mina aus Bissendorf.

Mit im Gepäck: ein 124-teiliges Silberbesteck von Tiffanys aus der Zeit zwischen 1872 und 1891 aus dem Familienbesitz. Laut Expertin Wendela Horz stammen die sechs Kilo Silber ursprünglich aus «einer sehr reichen Bankiers-Dynastie».

Den Wunschpreis von 500 Euro kann Horz locker bestätigen: «Der Silberankaufswert, der liegt heute bei rund 7000 Euro.» Die Verkäuferin muss schlucken. Beim Gesamtwert von 8000 bis 10'000 Euro kann sie die Tränen nicht mehr aufhalten, Mutter und Tochter liegen sich in den Armen.

Im Händlerraum liest Fabian Kahl vor: «Tiffany & Co.» Susanne Steiger schreit vor Begeisterung auf: «Nein! Wirklich jetzt? Tiffany?» Das muss sie sich aus der Nähe ansehen. «Ein richtiger Silberschatz», findet sie. Doch Daniel Meyer schnappt sich das Silber für 10'500 Euro.

Fliese mit kurioser Geschichte

Als Stefan und Sonja aus Wanna ihr Fliesen-Bild zur Expertise bringen, stellt sie Horst Lichter als «Berufskollegen» vor. Dann verrät er: «Ihr arbeitet beide hauptberuflich bei der Feuerwehr, ich bin bei der Freiwilligen.» Umso interessierter lauscht er Sonjas Geschichte: Ihr Opa bekam die Fliese des Porzellanmalers Friedrich Müller aus der Zeit um 1822 einst von einer Nachbarin.

Dann krallte es sich der Sohn von Opas Lebensgefährtin: «Und dann ist die in einem Auktionshaus gelandet, und mein Opa hat sie sich zurückgekauft.» Jetzt will sie das Stück loswerden: «Es gab da ein bisschen Streit zwischen meinem Papa und seinem Papa.»

Lichter vermutet: «Also hast du Angst, dass sie ein bisschen Unglück bringt?» Sonja nickt: «Vielleicht.» Detlev Kümmel schätzt den «Kamaldulenser Mönch» nach dem Originalbild von Wilhelm Schadow auf 7000 bis 9000 Euro: «Es ist ein Unikat!» Daniel Meyer gibt immerhin 6600 Euro aus, weit mehr als sich Sonja erhofft hatte.

«Mit 19 habe ich ihn kennengelernt»

An Holger und Gabriele aus Nortorf interessiert Horst Lichter vor allem Gabrieles Nachname: von Bülow. Das lässt den Moderator auf die Familie von Loriot schliessen. Der legendäre Humorist hiess bürgerlich Vicco von Bülow. Gabriele erzählt von den Treffen der grossen Verwandtschaft: «Mit 19, bei meinem zweiten Familientreffen, habe ich Loriot kennengelernt. Ihn hat sehr interessiert, in wen ich verliebt war.»

Lichter lacht: «Er war immer schon ein kleines Schlitzohr.» Verkauft werden soll der Ring von Gabrieles Mutter, am liebsten für 1500 Euro. Doch Wendela Horz sieht dank der hochkarätigen Edelsteine noch weit mehr: 8000 bis 10'000 Euro. Susanne Steiger blättert immerhin 7200 Euro auf den Tisch.

Ausserdem wechselt ein Steiff-Sportmobil aus der Zeit zwischen 1933 und 1935 für 1320 Euro den Besitzer, ebenso ein «How High the Moon»-Sessel von Shirō Kuramata aus dem Jahr 1992 für 6500 Euro.

Original in der Schatzkammer August des Starken

Ein Highlight wartet zum Abschluss auf das Händlerteam: Heidelinde aus Essen möchte ein Geschenk ihres verstorbenen Mannes veräussern. «Die ist ja hammermässig», bewundert Lichter die prunkvolle Porzellanschale von Meissen nach dem Entwurf von Johann Joachim Kaendler aus dem Jahr 1738. «Das Original befindet sich in der Schatzkammer August des Starken im neuen Grünen Gewölbe in Dresden», erklärt die Expertin Rezepa-Zabel. «Das ist ja wohl die glanzvollste Schatzkammer Europas.»

Dieses Exemplar wurde zwischen 1860 und 1880 gefertigt: «Die Exotik des Dresdner Hofes wird hier vorgeführt, in seinem Material, in seinen Vergnügungen und in seiner unglaublichen Pracht.» Mit 3000 Euro wäre Heidelinde zufrieden, doch trotz der Beschädigungen liegt der Wert bei unerwarteten 8000 bis 10'000 Euro!

«Das ist das Drüselkästchen», jauchzt Daniel Meyer. «Ich hab jetzt schon schwitzige Hände», wird Fabian Kahl nervös. «Jetzt haben Sie uns alle erstaunt mit einem wunderbaren Drüselkästchen», begrüsst er die Verkäuferin. Schnell erreichen die Gebote die Expertise, Fabian Kahl und Julian Schmitz-Avila bieten auch fünfstellig weiter. Da keiner von beiden nachgeben will, macht Schmitz-Avila den Vorschlag: «Wollen wir es zusammen kaufen?» Kahl willigt ein, und die Verkäuferin bekommt 11'200 Euro für ihr Schätzchen.

Dschungel-Star Larissa Marolt pokert (zu) hoch

Als Stargast möchte Larissa Marolt eine Geschenknadel von Kaiser Franz Joseph I. aus der Zeit zwischen 1872 und 1887 verkaufen: «Meine Mutter hat die vor vielen Jahren im Dorotheum in Wien ersteigert.» Problem: Der Wunschpreis der aus dem Dschungelcamp bekannten Schauspielerin beträgt 7000 Euro, Heide Rezepa-Zabel erkennt einen Wert von nur 2000 bis 2500 Euro. Die Händlerkarte gibt es ausnahmsweise trotzdem.

Im Händlerraum beharrt die Österreicherin jedoch auf ihrer ursprünglichen Preisvorstellung. Wolfgang Pauritsch ist als Landsmann interessiert, lässt sich noch auf 3500 Euro ein, doch Marolt lehnt ab: «Ich stecke sie mir jetzt selbst an.» Daniel Meyer tröstet seinen Händler-Kollegen: «Sie hatte sich das in den Kopf gesetzt, und es war gut, dass du es nicht getan hast.»

So viel verdient eine Schweizer Hundesitterin in Los Angeles

So viel verdient eine Schweizer Hundesitterin in Los Angeles

In Los Angeles wimmelt es von Menschen – und von Hunden. Nina Hauser hat daraus einen Beruf gemacht: Sie führt die Vierbeiner spazieren. Simone Bargetze war einen Tag mit ihr unterwegs.

01.12.2025

Mehr «Bares für Rares»

«Ich krieg nen Herzinfarkt!». «Bares für Rares»-Händler zahlt fünffachen Wunschpreis

«Ich krieg nen Herzinfarkt!»«Bares für Rares»-Händler zahlt fünffachen Wunschpreis

«Wie geil ist das denn?». Als «Bares für Rares»-Händler ein Detail entdeckt, ist er nicht mehr zu halten

«Wie geil ist das denn?»Als «Bares für Rares»-Händler ein Detail entdeckt, ist er nicht mehr zu halten

In ZDF-Show «Bares für Rares». Fund aus Entrümpelungskiste erweist sich als kostbare Rarität

In ZDF-Show «Bares für Rares»Fund aus Entrümpelungskiste erweist sich als kostbare Rarität

Meistgelesen

Leere Migros-Regale kurz vor Weihnachten – diese Marken sind betroffen
Partykiller Tielemans sticht Basel mitten ins Herz
«Bares für Rares»-Händler legen für Schatz aus dem Grünen Gewölbe zusammen
Autofahrerin stirbt nach Kollision mit Lastwagen
Doppelter Bombenanschlag in Kiew +++ USA wollen Freihandelszone in der Ostukraine