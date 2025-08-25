  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Verlust war ein Schock» Fürstin Charlène will Kindern das Schwimmen beibringen – aus traurigem Grund

ai-scrape

25.8.2025 - 18:39

Charlène von Monaco hat eine Stiftung gegründet, um Menschen das Schwimmen beizubringen. Das Foto entstand 2013 am französischen Cap Breton.  
Charlène von Monaco hat eine Stiftung gegründet, um Menschen das Schwimmen beizubringen. Das Foto entstand 2013 am französischen Cap Breton.  
IMAGO/ABACAPRESS

Nach einem tragischen Verlust in ihrer Kindheit setzt sich Fürstin Charlène von Monaco mit ihrer Stiftung dafür ein, dass Kinder kostenlos schwimmen lernen können. 

Carlotta Henggeler

25.08.2025, 18:39

25.08.2025, 18:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Fürstin Charlène von Monaco engagiert sich mit ihrer Stiftung seit 2014 dafür, dass Kinder weltweit kostenlos schwimmen lernen können.
  • Der Antrieb für ihr Engagement ist der frühe Tod ihres Cousins, der mit fünf Jahren ertrank.
  • Mit Programmen wie «Live to Swim» hat ihre Stiftung bereits über eine Million Menschen in 43 Ländern erreicht.
Mehr anzeigen

Fürstin Charlène von Monaco hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern das Schwimmenlernen zu ermöglichen – gratis. Ihre Mission ist mit einem Schicksalsschlag aus der Kindheit verbunden, der sie damals zutiefst erschütterte:  «Der Verlust war ein Schock für unsere ganze Familie, und der Schmerz wird nie ganz verschwinden», erzählt Charlène in einem Interview mit der französischen Zeitung Ouest-France.

Ihr Cousin Richard ertrank im Alter von nur fünf Jahren in einem Fluss nahe dem Haus ihres Onkels.

Schon im Alter von drei Jahren lernte Charlène selbst das Schwimmen, da ihre Mutter in Südafrika als Schwimmlehrerin tätig war.

Heute setzt sie sich mit ihrer Stiftung dafür ein, dass Schwimmenlernen als grundlegendes Recht angesehen wird, ähnlich wie das Lesenlernen.

Die traumatischen Erlebnisse ihrer Kindheit scheinen sie zu motivieren, ihre Mission fortzusetzen. Ihre eigenen Kinder, Jacques und Gabriella, lernten früh schwimmen. Ein Vorfall im Jahr 2018, bei dem Gabriella beinahe in einen Pool gefallen wäre, machte Charlène die Bedeutung dieser Fähigkeit erneut deutlich. Sie reagierte rechtzeitig und konnte so Schlimmeres verhindern.

Fürstin Charlène setzt sich seit 2014 mit ihrer Stiftung ein

Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 hat die Stiftung Princesse Charlène de Monaco über eine Million Menschen erreicht und ist in 43 Ländern aktiv. Fürstin Charlène betont, dass Wasser ein Ort der Freude sein sollte, nicht des Leids, und sie arbeitet unermüdlich daran, diese Vision zu verwirklichen.

Charlène von Monaco war eine erfolgreiche Schwimmerin, die für Südafrika an internationalen Wettkämpfen teilnahm. Ihren grössten sportlichen Erfolg feierte sie 2000 mit der südafrikanischen 4x100-Meter-Freistilstaffel, die bei den Olympischen Spielen in Sydney Platz 5 erreichte.

Mehr Videos aus dem Ressort

Charlène im Style-Check: Ganz schön mutig für einen Royal

Charlène im Style-Check: Ganz schön mutig für einen Royal

Charlène von Monaco ist für ihre Wandelbarkeit in Sachen Frisur bekannt, doch auch auf Fashion-Ebene überzeugt sie auf ganzer Linie. Sieh dir im Video ein paar unvergessliche Looks der Fürstin an.

06.07.2023

Meistgelesen

Trump bestätigt erneutes Gespräch mit Putin +++ Schweizer Soldaten sollen in die Ukraine
Kreuzfahrtriese vor Italien havariert – über 8500 Menschen an Bord
Russische Soldaten schiessen aufeinander und kassieren Millionen
Mit 6 schummelte er sich an ein Schwingfest – jetzt ist er ein Top-Favorit beim ESAF
Diese 8 Irrtümer können dein Testament ungültig machen

Mehr zum Thema

Vertraut wie nie. So schmusen sich Albert und Charlène durchs Thronjubiläum

Vertraut wie nieSo schmusen sich Albert und Charlène durchs Thronjubiläum

Verunsicherte Braut. Charlène von Monaco war kurz vor ihrer Hochzeit «wie betäubt»

Verunsicherte BrautCharlène von Monaco war kurz vor ihrer Hochzeit «wie betäubt»

«Sie war sehr betroffen und traurig». Fürst Albert spricht über schwere Jahre mit Charlène

«Sie war sehr betroffen und traurig»Fürst Albert spricht über schwere Jahre mit Charlène

Mehr aus dem Ressort

Emotionales Statement. TV-Moderations-Star leidet an heimtückischer Hirnhautentzündung

Emotionales StatementTV-Moderations-Star leidet an heimtückischer Hirnhautentzündung

«Bauer, ledig, sucht». Die zweite Runde ist voller Liebes-Überraschungen

«Bauer, ledig, sucht»Die zweite Runde ist voller Liebes-Überraschungen

TV-Kritik. Kultformat «Kassensturz» verlässt das Studio – Top oder Flop?

TV-KritikKultformat «Kassensturz» verlässt das Studio – Top oder Flop?