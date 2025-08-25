Charlène von Monaco hat eine Stiftung gegründet, um Menschen das Schwimmen beizubringen. Das Foto entstand 2013 am französischen Cap Breton. IMAGO/ABACAPRESS

Nach einem tragischen Verlust in ihrer Kindheit setzt sich Fürstin Charlène von Monaco mit ihrer Stiftung dafür ein, dass Kinder kostenlos schwimmen lernen können.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fürstin Charlène von Monaco engagiert sich mit ihrer Stiftung seit 2014 dafür, dass Kinder weltweit kostenlos schwimmen lernen können.

Der Antrieb für ihr Engagement ist der frühe Tod ihres Cousins, der mit fünf Jahren ertrank.

Mit Programmen wie «Live to Swim» hat ihre Stiftung bereits über eine Million Menschen in 43 Ländern erreicht. Mehr anzeigen

Fürstin Charlène von Monaco hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern das Schwimmenlernen zu ermöglichen – gratis. Ihre Mission ist mit einem Schicksalsschlag aus der Kindheit verbunden, der sie damals zutiefst erschütterte: «Der Verlust war ein Schock für unsere ganze Familie, und der Schmerz wird nie ganz verschwinden», erzählt Charlène in einem Interview mit der französischen Zeitung Ouest-France.

Ihr Cousin Richard ertrank im Alter von nur fünf Jahren in einem Fluss nahe dem Haus ihres Onkels.

Schon im Alter von drei Jahren lernte Charlène selbst das Schwimmen, da ihre Mutter in Südafrika als Schwimmlehrerin tätig war.

Heute setzt sie sich mit ihrer Stiftung dafür ein, dass Schwimmenlernen als grundlegendes Recht angesehen wird, ähnlich wie das Lesenlernen.

Die traumatischen Erlebnisse ihrer Kindheit scheinen sie zu motivieren, ihre Mission fortzusetzen. Ihre eigenen Kinder, Jacques und Gabriella, lernten früh schwimmen. Ein Vorfall im Jahr 2018, bei dem Gabriella beinahe in einen Pool gefallen wäre, machte Charlène die Bedeutung dieser Fähigkeit erneut deutlich. Sie reagierte rechtzeitig und konnte so Schlimmeres verhindern.

Fürstin Charlène setzt sich seit 2014 mit ihrer Stiftung ein

Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 hat die Stiftung Princesse Charlène de Monaco über eine Million Menschen erreicht und ist in 43 Ländern aktiv. Fürstin Charlène betont, dass Wasser ein Ort der Freude sein sollte, nicht des Leids, und sie arbeitet unermüdlich daran, diese Vision zu verwirklichen.

Charlène von Monaco war eine erfolgreiche Schwimmerin, die für Südafrika an internationalen Wettkämpfen teilnahm. Ihren grössten sportlichen Erfolg feierte sie 2000 mit der südafrikanischen 4x100-Meter-Freistilstaffel, die bei den Olympischen Spielen in Sydney Platz 5 erreichte.

