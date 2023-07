Hier sieht man Charlène von Monaco am Formel 1 GP in Monaco. Die Aufnahme stammt von Mai 2023. Auf Instagram veröffentlichte der Palast ein neues Foto von einem öffentlichen Auftritt. Imago/Beautiful Sports

Fürstin Charlène begleitete ihren Ehemann Prinz Albert zuletzt wieder bei einem öffentlichen Termin.

In den vergangenen Tagen absolvierte Fürst Albert öffentliche Termine alleine.

Nun begleitete Fürstin Charlène ihren Ehemann bei einem Auftritt.

Am 18. Juli nahm das Paar gemeinsam an einem Abendessen zugunsten der Mandela-Stiftung teil. Mehr anzeigen

Schöne Neuigkeiten von Fürst Albert und seiner Ehefrau Fürstin Charlène. Nachdem er sich in den vergangenen Tagen bei Terminen alleine gezeigt hatte, war Fürstin Charlène bei einem Abendessen wieder an seiner Seite.

Der Palast postete auf Instagram ein Bild der Veranstaltung. Am 18. Juli nahmen Fürst Albert und Fürstin Charlène an einem Dinner teil.

Palast zeigt Charlènes Auftritt auf Instagram

Auf dem Social-Media-Kanal heisst es, das Essen wurde «zugunsten der Mandela-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Stiftung Prinz Albert II. von Monaco und der Anant & Vanashree Singh Foundation veranstaltet».

Und weiter: «Der Abend fand in Anwesenheit von Ihrer Hoheit Frau Zenani Mandela-Dlamini, Tochter von Nelson Mandela und Botschafterin Südafrikas in Südkorea, und Herrn Anant Singh, Produzent des Films ‹Mandela, Long Walk to Freedom›, statt.»

Zuletzt war Charlène am 10. Juli ins Rampenlicht getreten. Sie empfing gemeinsam mit ihrem Ehemann die Mitglieder des Ski Club de Courchevel im Fürstenpalast.