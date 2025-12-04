  1. Privatkunden
Zum zweiten Mal in einem Jahr «Full House»-Star Dave Coulier  ist wieder an Krebs erkrankt

Noemi Hüsser

4.12.2025

Das letzte Jahr sei für Dave Coulier «zermürbend» gewesen, wie er in einem Interview sagte.
Das letzte Jahr sei für Dave Coulier «zermürbend» gewesen, wie er in einem Interview sagte.
©2017 HPA / Hutchins Photo

Nur sieben Monate nach seiner vermeintlichen Genesung erhielt Dave Coulier erneut eine Krebsdiagnose. Besonders belastet ihn, wie sehr auch seine Frau unter der Situation leidet.

Noemi Hüsser

04.12.2025, 23:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei Dave Coulier wurde sieben Monate nach seiner Lymphknotenkrebs-Diagnose erneut Krebs gefunden  – diesmal Zungenkrebs.
  • Die neue Krebsart steht laut Ärzten nicht im Zusammenhang mit seiner früheren Erkrankung.
  • Coulier beschreibt das Jahr mit zwei Krebsdiagnosen als emotional und psychisch belastend – besonders auch für seine Frau.
Mehr anzeigen

Sieben Monate, nachdem der «Full House»-Star Dave Coulier nach einer Lymphknotenkrebserkrankung als krebsfrei galt, wurde bei ihm Zungenkrebs im Frühstadium entdeckt. «Es ist ein Schock, eine Chemotherapie durchzustehen und die Erleichterung zu spüren, dass der Krebs weg ist – nur um dann zu hören: Jetzt haben Sie eine andere Art von Krebs», erzählte Coulier gegenüber der US-Sendung «Today».

Die Erkrankung wurde bei einer routinemässigen Nachsorgeuntersuchung entdeckt – ein Zufallsfund. Coulier hatte zu diesem Zeitpunkt keine Symptome, und ohne die Untersuchung wäre der Krebs vermutlich erst viel später bemerkt worden. «Das Gute daran ist, dass ich durch meinen ersten Krebs meinen anderen Krebs entdecken konnte. Es klingt verrückt, das zu sagen, aber es ist wahr», so Coulier.

«Zermürbendes Jahr» für Coulier und seine Frau

Der neue Krebs stehe in keinem Zusammenhang mit seinem früheren Lymphom. Laut Ärzten könne er auf eine HPV-Infektion zurückgehen, die bis zu 30 Jahre zurückliege.

Innerhalb eines Jahres mit zwei Krebserkrankungen diagnostiziert worden zu sein, habe Coulier sehr mitgenommen. «Es ist emotional. Es ist psychisch anstrengend», sagte er zu «Today». Besonders belaste ihn, wie stark die Situation auch seine Frau Melissa mitnehme. Die vergangenen Monate seien für beide «ein zermürbendes Jahr» gewesen.

