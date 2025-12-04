Sieben Monate, nachdem der «Full House»-Star Dave Coulier nach einer Lymphknotenkrebserkrankung als krebsfrei galt, wurde bei ihm Zungenkrebs im Frühstadium entdeckt. «Es ist ein Schock, eine Chemotherapie durchzustehen und die Erleichterung zu spüren, dass der Krebs weg ist – nur um dann zu hören: Jetzt haben Sie eine andere Art von Krebs», erzählte Coulier gegenüber der US-Sendung «Today».
Die Erkrankung wurde bei einer routinemässigen Nachsorgeuntersuchung entdeckt – ein Zufallsfund. Coulier hatte zu diesem Zeitpunkt keine Symptome, und ohne die Untersuchung wäre der Krebs vermutlich erst viel später bemerkt worden. «Das Gute daran ist, dass ich durch meinen ersten Krebs meinen anderen Krebs entdecken konnte. Es klingt verrückt, das zu sagen, aber es ist wahr», so Coulier.
«Zermürbendes Jahr» für Coulier und seine Frau
Der neue Krebs stehe in keinem Zusammenhang mit seinem früheren Lymphom. Laut Ärzten könne er auf eine HPV-Infektion zurückgehen, die bis zu 30 Jahre zurückliege.
Innerhalb eines Jahres mit zwei Krebserkrankungen diagnostiziert worden zu sein, habe Coulier sehr mitgenommen. «Es ist emotional. Es ist psychisch anstrengend», sagte er zu «Today». Besonders belaste ihn, wie stark die Situation auch seine Frau Melissa mitnehme. Die vergangenen Monate seien für beide «ein zermürbendes Jahr» gewesen.
