Gabirano: «Ich musste erst Mal selber auf die Welt kommen» Gabirano über den Druck als Social-Media-Star. 23.01.2026

Der Schweizer Comedian Gabirano feiert ein Comeback – mit neuer TV-Show und seinem Solo-Bühnenprogramm. In der «On the Rocks»-Sendung spricht er über sein Leben als Vater – und wo er heute steht.

Der Schweizer Comedian Gabirano Guinand ist zurück. In der Talkshow «On the Rocks» nimmt der 27-Jährige bei Moderator Frank Richter Platz – für den 2,10 Meter grossen Entertainer keine ganz einfache Sache. Im Studio fühlt er sich trotzdem wohl und spricht über die bewegten letzten Jahre und seine geschäftige Gegenwart.

Sein neuester Coup: die Teilnahme an der Abenteuershow «7 vs. Wild» (ab Sonntag, 25. Januar, 20.15 Uhr auf 3+). Das aus dem deutschen TV bekannte Erfolgsformat gibt es erstmals in einer Schweizer Version: Sieben bekannte Persönlichkeiten kämpfen 14 Tage lang allein auf einer Karibik-Insel ums Überleben – ohne Trinkwasser, Nahrung oder WC, nur mit dem nötigsten Material ausgestattet.

Mentale Grenzerfahrungen kennt Gabirano bereits: Während der Corona-Zeit durchlebte er eine Schwurbelphase. Er zeigte sich bei extremen Saftkuren, driftete zunehmend ab. Dabei verlor er viele Fans und zahlreiche Sponsoren – der finanzielle Schaden lag im fünfstelligen Bereich.

Heute blickt er reflektiert auf diese Zeit zurück. «Nochmals auf die Welt zu kommen hat mir gut getan», sagt er. Er habe sich stark unter Druck gefühlt und habe sich selbst zerstört. Mit Abstand betrachtet er diese Phase heute nüchtern: Sich zurückzukämpfen habe sich für ihn wie eine Wiedergeburt angefühlt.

Unten angekommen musste er sich zurückkämpfen. Gabirano jobbte und nahm alles an, um zu überleben: vom Kebab-Stand über den Tellerwäscher bis hin zum Bühnenbauer an Konzerten. Dort fiel er immer wieder mit seinen Sprüchen auf – bis ein Chef meinte, er solle doch wieder lustige Videos drehen.

Heute ist Gabirano wieder erfolgreicher Content Creator – und schon bald geht er auf Solo-Tour, wie er bei «On the Rocks» erzählt.

Und es gibt noch mehr Positives im Leben des 27-Jährigen: Seit 8 Monaten ist er Vater einer Tochter. Sein Leben – und das seiner Partnerin richtet sich nach dem Baby. Denn beide arbeiten an Gabiranos Karriere. «Unsere Arbeit richtet sich nach ihr», erzählt der frischgebackene Vater.

Die Schlafpausen seiner Tochter werden als Arbeitszeit genutzt. Über sein schönstes Projekt sagt Gabirano: «Papi zu sein ist einfacher, als ich gedacht habe» und strahlt dabei.

Wie es sich anfühlt, mit 2,10 Metern Körpergrösse zu leben und wo die Einschränkungen sind – das erzählt er in «On the Rocks». Zudem erzählt er, wie seine Tochter sein Leben verändert hat.

