  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Comedian Gabirano Guinand Wie «nochmal auf die Welt kommen» – sein Comeback aus dem Schwurbel-Tief

Carlotta Henggeler

23.1.2026

Gabirano: «Ich musste erst Mal selber auf die Welt kommen»

Gabirano: «Ich musste erst Mal selber auf die Welt kommen»

Gabirano über den Druck als Social-Media-Star.

23.01.2026

Der Schweizer Comedian Gabirano feiert ein Comeback – mit neuer TV-Show und seinem Solo-Bühnenprogramm. In der «On the Rocks»-Sendung spricht er über sein Leben als Vater – und wo er heute steht.

Carlotta Henggeler

23.01.2026, 17:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Comedian Gabirano hat in den letzten Jahren viel durchgemacht: Er war ein gefeierte Social-Media-Star – bis Corona kam.
  • In der Pandemie fiel er durch seltsame Saftkuren und Schwurbel-Reden auf. Viele Sponsoren sprangen in der Folge ab. 
  • Jetzt feiert er ein Comeback: Gabirano ist im neuen TV-Abenteuer «7 vs. Wild» zu sehen und geht auf Solo-Tour.
Mehr anzeigen

Der Schweizer Comedian Gabirano Guinand ist zurück. In der Talkshow «On the Rocks» nimmt der 27-Jährige bei Moderator Frank Richter Platz – für den 2,10 Meter grossen Entertainer keine ganz einfache Sache. Im Studio fühlt er sich trotzdem wohl und spricht über die bewegten letzten Jahre und seine geschäftige Gegenwart.

Sein neuester Coup: die Teilnahme an der Abenteuershow «7 vs. Wild» (ab Sonntag, 25. Januar, 20.15 Uhr auf 3+). Das aus dem deutschen TV bekannte Erfolgsformat gibt es erstmals in einer Schweizer Version: Sieben bekannte Persönlichkeiten kämpfen 14 Tage lang allein auf einer Karibik-Insel ums Überleben – ohne Trinkwasser, Nahrung oder WC, nur mit dem nötigsten Material ausgestattet.

Mentale Grenzerfahrungen kennt Gabirano bereits: Während der Corona-Zeit durchlebte er eine Schwurbelphase. Er zeigte sich bei extremen Saftkuren, driftete zunehmend ab. Dabei verlor er viele Fans und zahlreiche Sponsoren – der finanzielle Schaden lag im fünfstelligen Bereich.

Heute blickt er reflektiert auf diese Zeit zurück. «Nochmals auf die Welt zu kommen hat mir gut getan», sagt er. Er habe sich stark unter Druck gefühlt und habe sich selbst zerstört. Mit Abstand betrachtet er diese Phase heute nüchtern: Sich zurückzukämpfen habe sich für ihn wie eine Wiedergeburt angefühlt.

Gabirano: «Papi zu sein ist einfacher als gedacht»

Gabirano: «Durch meine Tochter hat mein Leben Struktur»

Gabirano: «Durch meine Tochter hat mein Leben Struktur»

Comedian Gabirano spricht im «On The Rocks» darüber, wie seine Tochter sein Leben verändert hat.

23.01.2026

Unten angekommen musste er sich zurückkämpfen. Gabirano jobbte und nahm alles an, um zu überleben: vom Kebab-Stand über den Tellerwäscher bis hin zum Bühnenbauer an Konzerten. Dort fiel er immer wieder mit seinen Sprüchen auf – bis ein Chef meinte, er solle doch wieder lustige Videos drehen.

Heute ist Gabirano wieder erfolgreicher Content Creator – und schon bald geht er auf Solo-Tour, wie er bei «On the Rocks» erzählt.

Und es gibt noch mehr Positives im Leben des 27-Jährigen: Seit 8 Monaten ist er Vater einer Tochter. Sein Leben – und das seiner Partnerin richtet sich nach dem Baby. Denn beide arbeiten an Gabiranos Karriere. «Unsere Arbeit richtet sich nach ihr», erzählt der frischgebackene Vater.

Die Schlafpausen seiner Tochter werden als Arbeitszeit genutzt. Über sein schönstes Projekt sagt Gabirano: «Papi zu sein ist einfacher, als ich gedacht habe» und strahlt dabei.

Wie es sich anfühlt, mit 2,10 Metern Körpergrösse zu leben und wo die Einschränkungen sind – das erzählt er in «On the Rocks». Zudem erzählt er, wie seine Tochter sein Leben verändert hat. 

Die ganze Sendung mit Gabirano siehst du hier:

«On the Rocks» mit Comedian Gabirano

«On the Rocks» mit Comedian Gabirano

Der Schweizer Comedian Gabirano feiert ein Comeback – mit neuer TV-Show und seinem Solo-Bühnenprogramm. In der «On the Rocks»-Sendung spricht er über sein Leben als Vater – und wo er heute steht.

22.01.2026

Meistgelesen

Trump dominiert Davos – doch zum Star avanciert gerade sein grosser Gegner
Odermatt hatte «kein super Gefühl», von Allmen «richtig genervt»
Brandopfer erwacht im Spital:  «Dann klickte er auf Glück»
In einem Punkt ist sich Putin offenbar bereits mit Selenskyj einig
200'000 Franken Kaution: Jacques Moretti kann aus U-Haft entlassen werden

Mehr zu «On the Rocks»

Schweizer Comedy-Star. Manu Burkart über Divertimento-Aus: «Wir haben uns kein klares Ende gesetzt»

Schweizer Comedy-StarManu Burkart über Divertimento-Aus: «Wir haben uns kein klares Ende gesetzt»

Dominique Devenport bei «On the Rocks». «Sexszenen sind unangenehm – es stehen viele Leute herum»

Dominique Devenport bei «On the Rocks»«Sexszenen sind unangenehm – es stehen viele Leute herum»

Schweizer Musikstar. Francine Jordi: «Die schönste Schweizerin aller Zeiten zu sein, bedeutet mir nicht so viel»

Schweizer MusikstarFrancine Jordi: «Die schönste Schweizerin aller Zeiten zu sein, bedeutet mir nicht so viel»

Mehr aus dem Ressort

Moderator verrät Details. Diese Kandidaten rochen im Dschungel besonders schlimm

Moderator verrät DetailsDiese Kandidaten rochen im Dschungel besonders schlimm

Dschungelcamp 2026. Darum könnte es für die Schweizerin Ariel schwierig werden

Dschungelcamp 2026Darum könnte es für die Schweizerin Ariel schwierig werden

«Wie im Krieg». Schweizer Auswanderer erleben Zyklon Harry in Sizilien hautnah

«Wie im Krieg»Schweizer Auswanderer erleben Zyklon Harry in Sizilien hautnah